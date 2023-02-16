Con gái 4 tuổi mang quốc tịch Mỹ của Thân Thúy Hà: Hiểu chuyện mẹ ruột đơn thân, không muốn mẹ buồn ngày Valentine

Năm 2019, Thân Thúy Hà chi một số tiền lớn để sang Mỹ sinh con gái thứ 2, đặt tên là Hera.

Đường tình duyên không thuận lợi nhưng lại là bước đệm, niềm động lực giúp người đẹp Thân Thúy Hà quyết định có thêm con ở tuổi ngoài 40 vào năm 2019. Lúc đó, cô đã làm mẹ đơn thân của một cậu con trai Duy Anh. Sau gần 10 năm, Thân Thúy Hà một lần nữa được cảm nhận hạnh phúc làm mẹ khi đón con gái Hera chào đời tại Mỹ. Ngày một lớn, bé Hera càng hiểu chuyện. Biết Thân Thúy Hà "chăn đơn gối chiếc" không ai tặng quà vào những ngày đặc biệt, nhóc tì đã tự lấy tiền để dành của mình mua hoa tặng mẹ. Nữ diễn viên không khỏi tự hào về ái nữ quốc tịch Mỹ của mình.

Dù còn nhỏ, nhưng bé Hera đã thấu hiểu chuyện mẹ ruột đơn thân, không ở cạnh ba. Nhóc tì được ví như bản sao nhí của Thân Thúy Hà, ngày càng xinh xắn, đáng yêu. Bé Hera thường xuyên có những hành động hài hước, trêu mẹ vui vẻ mỗi ngày. Bận rộn công việc, mỹ nhân sinh năm 1978 vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ con chu toàn. Năm 2019, Thân Thúy Hà chi một số tiền khủng, đối mặt với nhiều khó khăn để sang Mỹ sinh con gái. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi đau bụng 3 ngày 4 đêm, tới giờ tôi vẫn còn nhớ những cơn gò kinh khủng cỡ nào. Ở bên Mỹ mình không có bảo hiểm, mỗi lần đi vô đo tim thai tốn 2.700 đô (hơn 63 triệu đồng), tôi phải đi ba lần như vậy. 3 ngày 4 đêm đó tôi không ăn nổi mà cũng không ngủ được, mình kiệt sức sau mỗi cơn gò. Khi vào viện, tôi đau quá không chịu nổi và yêu cầu bác sĩ gây tê liền. Ban đầu mình sợ đau lưng nhưng lúc đó cứ kệ, vậy mà hơn 6 tiếng sau mới sinh được".

Bà mẹ đơn thân đã phải trải qua quãng thời sinh vất vả ở Mỹ khi con nhỏ Hera quấy hơn so với hồi sinh con trai lớn, lại bị tắc tia sữa. Thế nhưng nhìn con nhỏ xinh xắn, đáng yêu như tiếp thêm động lực cho cô. Sau thời gian ổn định về sức khỏe, Thân Thúy Hà bế Hera về Việt Nam. Cô không ngại khoe hình con gái đáng yêu trên mạng xã hội nhưng mọi thông tin về bố đứa trẻ đều được giấu kín. Cũng chính vì lý do đó mà Hera lâu nay bị đồn là con của một đại gia giấu mặt. "Sau khi sinh con gái thứ hai, tôi bị đồn cặp nhiều đại gia. Gần nhất, có một người anh vào nhắn bảo mọi người đồn em bé là con gái của anh. Những lúc ấy, tôi chỉ thấy buồn cười. Không biết trên đời này con gái tôi có bao nhiêu người cha đại gia nữa. Trước đây, tôi công khai danh tính cha của Duy Anh. Những người đàn ông sau này, tôi sẽ giữ kín".

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