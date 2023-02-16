Siu Black hiếm hoi nhắc về thời gian tăm tối sau khi vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

Hậu trường 16/02/2023 10:06

'Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình bị mất phương hướng, mất niềm tin, mất tất cả', Siu Black ngậm ngùi.

Mới đây trên trang YouTube cá nhân, Siu Black gây chú ý khi đăng tải video chia sẻ về "Một ngày làm việc của tôi tại Sài Gòn".

Đáng chú ý, trước khi thể hiện ca khúc Và con tim đã vui trở lại nữ ca sĩ bồi hồi trải lòng về quãng thời gian khó khăn nhất của mình: "Quý vị chắc ai cũng biết khi tôi đang rất vui vẻ thì bị 'ngã vào một cái hố rất sâu'. Có một thời gian tôi không hát được, cứ cất tiếng hát lên là nó tắt. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình bị mất phương hướng, mất niềm tin, mất tất cả. Sau đó, tôi tự mình đứng dậy, luyện thanh, tập hít thở rất nhiều. Phải đến khi lấy lại được giọng hát, tôi mới hát bài này được và đây cũng là bài hát giúp tôi vực lên". 

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Siu Black hiếm hỏi chia sẻ về quãng thời gian bị mất giọng.

Bên dưới video, nhiều dân mạng gửi những lời động viên tích cực đến "Họa mi của núi rừng Tây Nguyên", đồng thời mong muốn cô nhận show, đi hát nhiều hơn. Giọng ca nội lực cùng phong cách biểu diễn đặc trưng của Siu Black cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ dân mạng. "Chị yêu ngày càng trẻ đẹp lắm ạ! Ước sớm có ngày chị em mình lại đi hát karaoke để 'quẩy' chị ơi", "Chị hát vẫn hay như ngày xưa nhé", "Thích cả giọng hát lẫn cách trình diễn", "Ngày càng xinh, hát thì lại càng hay"... là những bình luận dưới bài đăng. 

Trước đó, những hình ảnh mới đăng tải của nữ ca sĩ cũng gây chú ý. Cô khiến nhiều fan bất ngờ với vẻ ngoài xinh đẹp, ngày càng tươi trẻ.

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Hình ảnh mới gây chú ý của Siu Black. 

Siu Black - nữ ca sĩ người dân tộc Ba Na - được mệnh danh là "Họa mi của núi rừng Tây Nguyên". Những năm 1997 - 2013, giọng hát của Siu Black nổi tiếng khắp Việt Nam. Chị được yêu mến với hàng loạt ca khúc như: Em muốn sống bên anh trọn đời, Đâu phải bởi mùa thu, Em hát thương ai...

Năm 2007, 2008, Siu Black trở thành giám khảo nữ duy nhất của chương trình Vietnam's Idol. Chị được hàng chục triệu khán giả truyền hình yêu mến bởi tính cách hồn nhiên, chân thành và sôi nổi. Không chỉ làm nghệ thuật, Siu Black còn lấn sang lĩnh vực kinh doanh. Chị mở một quán cafe mang phong cách Tây Nguyên ở TP.HCM.

Thế nhưng vào năm 2013, Siu Black bị vỡ nợ hàng tỷ đồng. Kể từ đó, sự nghiệp của nữ ca sĩ đi xuống. Chị phải quay trở về sống cùng chị gái tại quê nhà. Bẵng đi một thập kỷ, giờ đây người ta thấy “họa mi núi rừng” sống an yên, dù chị không giấu nỗi vất vả của mình. 

Ngày ngày, công việc của Siu Black là băm rau, chăm đàn heo. Nếu có lời mời, chị lại tất bật đi tỉnh hát hoặc quay các show từ sáng tới tối khuya.

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Siu Black hiếm hoi nhắc về thời gian tăm tối sau khi vỡ nợ hàng chục tỷ đồng - Ảnh 4
Cuộc sống giản dị trồng rau, nuôi heo của Siu Black ở quê nhà. 

Chị nói, hiện mình vẫn là lao động chính trong nhà, chịu trách nhiệm kinh tế cho hai con trai (đều đã xây dựng gia đình) và các cháu. Siu tâm sự, cuộc sống của chị giờ đơn giản, chị không giấu cuộc sống vất vả của mình.

"Tôi không ngại nói với các bạn hiện tôi nuôi heo. Nhiều người hỏi tại sao tôi phải nuôi heo, chuyện này bình thường, tôi nghĩ thời gian ở nhà thì mình làm thêm, con giúp mẹ cái này cái kia, cả gia đình hợp sức để đời sống cải thiện hơn. 

Tôi thường thức giấc lúc 4h30 sáng, uống cà phê, 5h phụ ba mấy đứa nhỏ việc vặt, thủ thỉ. Cảm thấy có thêm việc làm, nó cũng ổn định, nói chứ cũng thương mấy con heo", Siu Back chia sẻ.

 

 

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