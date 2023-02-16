NSƯT Chí Trung như 'hồi xuân' sau khi yêu bạn gái kém 18 tuổi: Thường mượn thơ nói lời yêu, chăm diện đồ đôi

Hậu trường 16/02/2023 15:55

Sau khi quen bạn gái mới, nghệ sĩ Chí Trung được nhận xét trẻ trung và sành điệu hơn.

Năm 2018, NSƯT Chí Trung quen biết và làm việc với Ý Lan. Đến giữa năm 2019 Chí Trung mới nhận thấy bản thân thích bạn gái hiện tại và đến cuối năm 2019, mới chính thức nói lời yêu. Và đầu năm 2020, Táo Giao thông mới tiết lộ anh đã chia tay diễn viên Ngọc Huyền. Thông tin này gây sốc với khán giả và khiến fan của họ cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Bản thân NSƯT Chí Trung cũng rất buồn và tự nhận là người có lỗi.

Kể khi xác nhận yêu đương, hai người thường xuyên đi du lịch và có những tương tác "tình bể bình" trên mạng xã hội. Chí Trung cũng không tiếc những lời khen dành cho bạn gái kém anh tới 18 tuổi. 

NSƯT Chí Trung như 'hồi xuân' sau khi yêu bạn gái kém 18 tuổi: Thường mượn thơ nói lời yêu, chăm diện đồ đôi - Ảnh 1

Nói về sự chăm chút của bạn gái, mới đây NSƯT Chí Trung từng trải lòng: "Lan là người rất mực thước, cẩn thận, luôn chăm chút cho tôi từ quần áo, vóc dáng đến ăn uống hàng ngày. Cô ấy bảo, anh phải đẹp lên để em được tự hào khi đi bên cạnh anh. Giờ thì hàng ngày tôi đều dành thời gian tập thể dục để body đẹp hơn. Trưa và chiều về ăn cơm với Lan. Tôi cũng không còn thích nhậu nữa mà ăn theo chế độ của bạn gái vạch ra để tốt cho sức khỏe".

NSƯT Chí Trung như 'hồi xuân' sau khi yêu bạn gái kém 18 tuổi: Thường mượn thơ nói lời yêu, chăm diện đồ đôi - Ảnh 2

Để "xứng đôi vừa lứa" bên bạn gái mới kém 18 tuổi, nam diễn viên đã quyết tâm giảm cân để trông trẻ trung và có sức khỏe tốt hơn. Kể về hành trình giảm cân, nghệ sĩ Chí Trung cho hay: "Tôi chăm uống nước lọc, nói không với mâm cao cỗ đầy, cả tuần bóp mồm nhịn miệng, tung tăng bơi 2 lần 2000m mỗi ngày...".

NSƯT Chí Trung như 'hồi xuân' sau khi yêu bạn gái kém 18 tuổi: Thường mượn thơ nói lời yêu, chăm diện đồ đôi - Ảnh 3

Chí Trung từng bày tỏ, dù đã bước sang tuổi 62 nhưng tâm hồn anh vẫn tươi trẻ như đang 26. Hiện tại, nam nghệ sỹ rất quan tâm tới việc rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần, ăn uống khoa học. Anh sống với tâm thế đón chờ niềm vui khám phá những miền đất lạ.

NSƯT Chí Trung như 'hồi xuân' sau khi yêu bạn gái kém 18 tuổi: Thường mượn thơ nói lời yêu, chăm diện đồ đôi - Ảnh 4

Sau 4 năm hẹn hò, nghệ sĩ Chí Trung đưa bạn gái đi du lịch nhiều nơi trong nước lẫn nước ngoài. Trong các chuyến đi, nghệ sĩ hài thường mang theo máy ảnh, tình nguyện làm "phó nháy" ghi lại những khoảnh khắc duyên dáng, xinh đẹp của bạn gái. "Yêu lại từ đầu" ở tuổi 60, Chí Trung thấy mình như trẻ ra. Nam nghệ sĩ rất lãng mạn, hay làm thơ tình tặng bạn gái.

Sau khi nghệ sĩ Chí Trung nghỉ hưu, thôi giữ giữ vị trí giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, anh tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và bạn gái kém tuổi.

NSƯT Chí Trung như 'hồi xuân' sau khi yêu bạn gái kém 18 tuổi: Thường mượn thơ nói lời yêu, chăm diện đồ đôi - Ảnh 5

Ý Lan cũng từng đổ vỡ hôn nhân nên cô dễ dàng tìm được sự đồng cảm khi ở bên Chí Trung. Nữ doanh nhân cho biết nghệ sĩ hài luôn trân trọng, chia sẻ và sẵn sàng lắng nghe mọi vui buồn, khiến cô dần cảm mến rồi yêu anh. Mỗi khi bạn gái gặp chuyện buồn hay rắc rối trong công việc, Chí Trung đều an ủi, động viên, đưa ra hướng giải quyết cho cô.

"Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi chỉ cần vậy là đủ. Từ khi quen anh Chí Trung, tôi thấy cuộc sống của mình chuyển biến theo chiều hướng tích cực", Ý Lan từng chia sẻ.

NSƯT Chí Trung như 'hồi xuân' sau khi yêu bạn gái kém 18 tuổi: Thường mượn thơ nói lời yêu, chăm diện đồ đôi - Ảnh 6
NSƯT Chí Trung như 'hồi xuân' sau khi yêu bạn gái kém 18 tuổi: Thường mượn thơ nói lời yêu, chăm diện đồ đôi - Ảnh 7

"Táo Giao thông" từng cho biết sẽ không tổ chức đám cưới, sau khi về già sẽ ở trại dưỡng lão. Hiện tại, Chí Trung và Ý Lan vẫn ở nhà riêng, chỉ gặp nhau những lúc cần thiết. Chí Trung cũng không muốn sinh thêm con mà chỉ muốn cuối đời sống an nhiên bên nhau là đủ.

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Từ khóa:   NSƯT Chí Trung bạn gái Chí Trung Ý Lan

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