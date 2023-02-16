'Còng lưng' gánh khoản nợ khổng lồ, Dương Cẩm Lynh chua xót thừa nhận không có phim đóng

Sau ồn ào nợ nần, con đường quay lại phim ảnh của Dương Cẩm Lynh đang gặp nhiều khó khăn.

Tháng 1/2023, sự việc Dương Cẩm Lynh bị chặn đường đòi nợ đã khiến công chúng xôn xao. Sau đó, cô lên tiếng khẳng định mình không quỵt tiền, đồng thời cũng đang làm việc để trả nợ. Được biết, số tiền người đẹp phải xoay sở rơi vào khoảng 6 tỷ đồng. Theo Dương Cẩm Lynh, nguyên nhân khiến cô nợ nần là do đi vay nặng lãi chỗ này đắp vào chỗ kia, lâu dần số tiền trở nên khổng lồ. Thời điểm xảy ra lùm xùm, nữ diễn viên đã bị cắt 2 hợp đồng phim với tổng giá trị lên tới 160 triệu đồng. Để trang trải cuộc sống, cô phải thanh lý nhiều món đồ hiệu đắt tiền.

Dương Cẩm Lynh. Ảnh: FBNV Nói về cuộc sống 1 tháng sau khi vướng ồn ào, Dương Cẩm Lynh tâm sự trên báo Dân Trí: "Nếu hỏi cuộc sống của tôi đã trở về quỹ đạo bình thường chưa thì chắc chắn là chưa. Sau biến cố, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để điều hướng cuộc sống của mình. Khoảng thời gian này, tôi không còn đóng phim nữa, thay vào đó, tôi đẩy mạnh công việc kinh doanh online để tạo nguồn tài chính". Nữ diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ thừa nhận sự việc vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc diễn xuất của cô. Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa nhận được dự án phim ảnh mới. Để duy trì thu nhập, mẹ đơn thân phải rẽ hướng sang kinh doanh mỹ phẩm và quần áo. Người đẹp 8X cho biết cô được nhiều khán giả yêu thương và ủng hộ nên việc kinh doanh đang dần ổn định.

"Tôi may mắn vì vẫn có nhiều khán giả đồng cảm và yêu thương sau biến cố. Họ biết hoàn cảnh khó khăn của tôi nên đã ủng hộ rất nhiều. Đây cũng là khoảng thời gian tôi thấy được 13 năm làm nghề của mình giá trị. Những khán giả thật sự yêu thương và dõi theo tôi, họ dành sự cảm thông chứ không ghét bỏ" - Dương Cẩm Lynh bộc bạch. Nữ diễn viên thừa nhận, kể từ sau khi ồn ào nổ ra, cô không có phim đóng. Ảnh: FBNV Mới đây việc Dương Cẩm Lynh xuất hiện bên túi hiệu Dior tiếp tục gây tranh cãi. Trong bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên diện bộ vest trắng thanh lịch, kết hợp phụ kiện là túi Dior có giá khoảng 100 triệu đồng. Giữa lúc đang vướng nợ nần, việc Dương Cẩm Lynh sử dụng túi hiệu khiến cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Dương Cẩm Lynh nói với Dân Trí: "Tôi từng là người sử dụng rất nhiều đồ hiệu nhưng phải bán đi hết để trang trải cuộc sống. Riêng về chiếc túi Dior mà mọi người đang soi xét, vốn dĩ tôi đã sử dụng rất lâu rồi và đây cũng là món đồ thật sự cần thiết nên tôi giữ lại. Từ khi vướng ồn ào tiền bạc, đời sống cá nhân của cô bị đánh giá và soi xét rất nhiều. Trước đây tôi có chưng diện thế nào cũng không bị soi mói nhưng khi mang tiếng là "thiếu nợ" thì mọi hình ảnh đời tư của tôi đều bị bình phẩm theo hướng tiêu cực". Dương Cẩm Lynh xuất hiện cùng chiếc túi hàng hiệu. Ảnh: FBNV Ở thời điểm hiện tại, Dương Cẩm Lynh đang là mẹ đơn thân nuôi 2 con khôn lớn sau 2 lần đổ vỡ. Dù khó khăn, thế nhưng cô không muốn gây phiền phức đến những người cũ. Nữ diễn viên vẫn luôn cố gắng để lo cho các con một cuộc sống đủ đầy nhất. Nói về chuyện tái hôn, Dương Cẩm Lynh cho biết mình chưa có ý định tìm kiếm tình yêu mới.

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