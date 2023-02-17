Elly Trần thấy 'nhục' vì thói chọn người yêu bừa bãi của chồng Tây

Đó là một cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Cô tố chồng ngoại tình, công khai danh tính “trà xanh” và nhiều chuyện khác… Elly Trần đã nói rõ lý do cô tố chồng vì “con giun xéo quá cũng quằn, suốt ngày lấy tiền chu cấp ra đe dọa…”.

Thời gian qua, cái tên Elly Trần phủ sóng không phải vì những bộ ảnh gợi cảm hay dự án phim ảnh mới mà bởi, lần đầu tiên, Elly Trần vén màn hôn nhân với chồng Tây trên mạng xã hội.

Cứ lâu lâu, nữ diễn viên lại có một dòng trạng thái "tố" hoặc đá xéo bố của các con vì những diễn biến kịch tính mà anh và người tình của anh gây ra khiến cuộc sống của cô và 2 con bị ảnh hưởng.

Quyết định phơi bày mọi việc, Elly Trần mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của nhiều người trên cõi mạng, nơi mà tài khoản của cô và hai con sở hữu lượng theo dõi khổng lồ. Kể từ khi công khai chuyện chồng ngoại tình hồi tháng 11/2022, đến nay cuộc chiến của cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mới đây, trên fanpage của các con, Elly Trần lại có dòng nhắn gửi cực gắt đến chồng Tây rằng: "Em nói anh sao? Em nói anh gì? Em nói nếu anh đã có gan ngoại tình thì cầu xin anh chọn đứa nào ngang level em hoặc hơn em để em còn có cái bấu víu mà tự hào. Anh chọn bừa bãi như hàng đổ đống hết date cần giảm giá kịch kim size Chihuahua làm em bị nhục lây. Chán anh".

Elly Trần nhắn nhủ cực gắt tới chồng Tây. Ảnh: Chụp màn hình

Elly Trần được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí, ngay từ khi bước chân chập chững vào nghề đây đã là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận.

Elly Trần có một cô con gái lớn là Cadie Mộc Trà (sinh năm 2014) và Alfie Túc Mạch (sinh năm 2015). Từ ngày sinh con, Elly Trần vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh của các con lên trang cá nhân. Từ sinh hoạt thường ngày cho đến những vui buồn cùng các con, Elly Trần đều chủ động chia sẻ. Thế nhưng ít ai biết thật sự danh tính chồng của Elly Trần là ai, vì gần như cô nàng chưa từng chia sẻ hình ảnh cùng chồng lên mạng xã hội.

Được biết, chồng của Elly Trần có tên là D.F, là người mang quốc tịch Mỹ. Hai vợ chồng đã gắn bó với nhau từ rất lâu, năm 2011, D.F từng cập nhật trạng thái hôn nhân lên trang cá nhân là "đã kết hôn" cùng với Elly Trần. Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, D.F có một thời gian dài làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực thể hình. Anh cũng từng xuất hiện trong một số sự kiện có đông đảo người nổi tiếng của showbiz Việt tham dự.