Elly Trần thấy 'nhục' vì thói chọn người yêu bừa bãi của chồng Tây

Hậu trường 17/02/2023 15:51

"Anh chọn bừa bãi như hàng đổ đống hết date cần giảm giá làm em bị nhục lây", Elly Trần nhắn nhủ đến chồng Tây.

Thời gian qua, cái tên Elly Trần phủ sóng không phải vì những bộ ảnh gợi cảm hay dự án phim ảnh mới mà bởi, lần đầu tiên, Elly Trần vén màn hôn nhân với chồng Tây trên mạng xã hội.

Đó là một cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Cô tố chồng ngoại tình, công khai danh tính “trà xanh” và nhiều chuyện khác… Elly Trần đã nói rõ lý do cô tố chồng vì “con giun xéo quá cũng quằn, suốt ngày lấy tiền chu cấp ra đe dọa…”.

Elly Trần thấy 'nhục' vì thói chọn người yêu bừa bãi của chồng Tây - Ảnh 1
Elly Trần và chồng cũ có với nhau 2 người con. Ảnh: Internet

Quyết định phơi bày mọi việc, Elly Trần mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của nhiều người trên cõi mạng, nơi mà tài khoản của cô và hai con sở hữu lượng theo dõi khổng lồ. Kể từ khi công khai chuyện chồng ngoại tình hồi tháng 11/2022, đến nay cuộc chiến của cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Cứ lâu lâu, nữ diễn viên lại có một dòng trạng thái "tố" hoặc đá xéo bố của các con vì những diễn biến kịch tính mà anh và người tình của anh gây ra khiến cuộc sống của cô và 2 con bị ảnh hưởng.

Mới đây, trên fanpage của các con, Elly Trần lại có dòng nhắn gửi cực gắt đến chồng Tây rằng: "Em nói anh sao? Em nói anh gì? Em nói nếu anh đã có gan ngoại tình thì cầu xin anh chọn đứa nào ngang level em hoặc hơn em để em còn có cái bấu víu mà tự hào. Anh chọn bừa bãi như hàng đổ đống hết date cần giảm giá kịch kim size Chihuahua làm em bị nhục lây. Chán anh".

Elly Trần thấy 'nhục' vì thói chọn người yêu bừa bãi của chồng Tây - Ảnh 2
Elly Trần thấy 'nhục' vì thói chọn người yêu bừa bãi của chồng Tây - Ảnh 3
Elly Trần nhắn nhủ cực gắt tới chồng Tây. Ảnh: Chụp màn hình

Elly Trần được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí, ngay từ khi bước chân chập chững vào nghề đây đã là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận.

Elly Trần có một cô con gái lớn là Cadie Mộc Trà (sinh năm 2014) và Alfie Túc Mạch (sinh năm 2015). Từ ngày sinh con, Elly Trần vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh của các con lên trang cá nhân. Từ sinh hoạt thường ngày cho đến những vui buồn cùng các con, Elly Trần đều chủ động chia sẻ. Thế nhưng ít ai biết thật sự danh tính chồng của Elly Trần là ai, vì gần như cô nàng chưa từng chia sẻ hình ảnh cùng chồng lên mạng xã hội.

Được biết, chồng của Elly Trần có tên là D.F, là người mang quốc tịch Mỹ. Hai vợ chồng đã gắn bó với nhau từ rất lâu, năm 2011, D.F từng cập nhật trạng thái hôn nhân lên trang cá nhân là "đã kết hôn" cùng với Elly Trần. Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, D.F có một thời gian dài làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực thể hình. Anh cũng từng xuất hiện trong một số sự kiện có đông đảo người nổi tiếng của showbiz Việt tham dự.

Hòa Minzy nói gì về tin đồn phải bán nhà để nuôi con trai?

Hòa Minzy nói gì về tin đồn phải bán nhà để nuôi con trai?

Cách đây ít ngày, Hòa Minzy rao bán căn hộ sang trọng mà cô từng dành nhiều tâm huyết. Từ đây, dấy lên tin đồn nữ ca sĩ đang khó khăn về tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Elly Trần chồng Elly Trần sao Việt

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 41 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang