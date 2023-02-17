Hòa Minzy nói gì về tin đồn phải bán nhà để nuôi con trai?

Hậu trường 17/02/2023 13:29

Cách đây ít ngày, Hòa Minzy rao bán căn hộ sang trọng mà cô từng dành nhiều tâm huyết. Từ đây, dấy lên tin đồn nữ ca sĩ đang khó khăn về tài chính.

Sau khi đường ai nấy đi với thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy một mình chăm sóc con trai là bé Bo. Không chỉ tất bật với việc chạy show ca hát, nữ ca sĩ còn lấn sân sang kinh doanh với việc livestream bán hàng. Với sự duyên dáng và hài hước, mỗi lần livestream, nữ ca sĩ đều có lượt tương tác khá khủng và hàng bán chạy như tôm tươi.

Dù buôn may bán đắt là thế nhưng mới đây, Hòa Minzy lại rao bán căn nhà ở Hà Nội mà cô ở mỗi khi đi diễn với lí do chuyển xuống nhà đất. Sau khi có nhà đất, Hòa Minzy không còn nhu cầu ở chung cư nên muốn nhượng lại để đầu tư việc khác. Đây là cơ ngơi được nữ ca sĩ tậu từ năm 2021 và được trang trí theo phong cách vintage.

Hòa Minzy nói gì về tin đồn phải bán nhà để nuôi con trai? - Ảnh 1
Hòa Minzy nói gì về tin đồn phải bán nhà để nuôi con trai? - Ảnh 2
Hòa Minzy nói gì về tin đồn phải bán nhà để nuôi con trai? - Ảnh 3
Hòa Minzy nói gì về tin đồn phải bán nhà để nuôi con trai? - Ảnh 4
Hòa Minzy rao bán căn hộ cao cấp. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây trên một diễn đàn, có anti-fan lại cho rằng Hoà Minzy bán nhà ở Hà Nội với mục đích để lấy tiền nuôi bé Bo. Ý kiến này ngay lập thức đã nhận về sự quan tâm của một bộ phận khán giả.

Rất nhanh sau đó, ở dưới phần bình luận bài viết của Hoà Minzy đã có một người để lại hình ảnh chụp màn hình bài viết trên và không quên nói thêm: "Đọc cái này chưa Hoà? Đọc xong lướt xuống bình luận 10 cái thì 11 cái chửi". Đứng trước bình luận này, Hoà Minzy nhanh chóng lên tiếng phân trần: "Haha em chưa bao giờ bảo bán nhà nuôi Bo ý, cũng chưa bao giờ bảo phải bán hàng nuôi Bo luôn. Bịa gì mà bịa kinh thiên động địa".

Hòa Minzy nói gì về tin đồn phải bán nhà để nuôi con trai? - Ảnh 5
Hòa Minzy lên tiếng khi bị đồn bán nhà nuôi con. Ảnh: Chụp màn hình

Tại thời điểm khi nữ ca sĩ bắt đầu livestream bán hàng, cô đã nhận về luồng ý kiến trái chiều. Trên trang cá nhân Hoà Minzy từng chia sẻ về lí do khiến cô đưa ra quyết định trên: "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ đừng tính tháng kể ngày! Nếu ai hỏi em vẫn đang cố gắng vì điều gì? Tại sao làm ca sĩ nổi tiếng kiếm tiền tỷ rồi vẫn phải bán hàng ngày đêm, livestream khắp nơi không sợ mất hình ảnh hay sao? Em cũng sợ, cũng mệt nhưng em không cho phép bản thân nghỉ ngơi vì những người thân yêu. Mẹ cũng vậy, mẹ đã mỏi mệt nửa đời người, giờ lại vất vả phụ con nom cháu để con yên tâm đi làm, nên con cả đời đền đáp công ơn bố mẹ là không đủ!".

Hòa Minzy nói gì về tin đồn phải bán nhà để nuôi con trai? - Ảnh 6

Hoà Minzy từng gắn bó với doanh nhân Minh Hải và có chung một cậu con trai là bé Bo. Cậu bé sinh năm 2019, nhưng đến đầu năm 2021, Hoà Minzy mới chính thức công khai con. Gia đình hạnh phúc của Hòa Minzy nhận được sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, đến tháng 2/2022 Hoà Minzy chính thức công bố chia tay bạn trai, trở thành mẹ đơn thân. Sau khi tan vỡ, nữ ca sĩ Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp luôn dành hầu hết thời gian để vun đắp tình cảm với bé Bo. Cô cũng cật lực kiếm tiền nhằm lo cho tương lai của hai mẹ con.

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Từ khóa:   Hoài Minzy bé Bo showbiz Việt

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