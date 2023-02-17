Mẹ Quốc Nghiệp đối đãi dứt khoát với O Sen Ngọc Mai từ ngày đầu về làm dâu

Hậu trường 17/02/2023 20:17

Mối quan hệ của O Sen Ngọc Mai với mẹ chồng nhận được sự quan tâm, giữa lúc nữ ca sĩ đang vướng vào nhiều ồn ào.

Gần 3 tháng kể từ sau đêm chung kết Ca sĩ mặt nạ, quán quân O Sen Ngọc Mai vẫn là cái tên được khán giả chú ý. Tuy nhiên, thay vì những mỹ từ dành cho O Sen như thời điểm Ca sĩ mặt nạ lên sóng, thời gian này, công chúng chủ yếu chỉ trích O Sen.

Mẹ Quốc Nghiệp đối đãi dứt khoát với O Sen Ngọc Mai từ ngày đầu về làm dâu - Ảnh 1

Nếu là người theo dõi hành trình của "O Sen" từ những ngày đầu tham gia Ca sĩ mặt nạ tới hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy nữ ca sĩ đang dần đánh mất tình cảm của khán giả. Từ thần tượng được nhiều người yêu mến, tung hô, tên tuổi O Sen giờ đây gắn liền với nhiều bình luận tiêu cực.

Loạt ồn ào liên quan đến O Sen Ngọc Mai gồm việc cô bị tố hát ca khúc Túy âm khi chưa xin phép, hát chênh, phô trong buổi trình diễn liên khúc hit tại lễ trao giải, và màn trình diễn ở tiết mục Cô Đôi Thượng Ngàn tại đêm nhạc cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, một họa sĩ, nhà văn cho rằng Ngọc Mai đang có những nét tính cách không tốt cho 1 người nghệ sĩ, hẹp hòi khi liên tiếp chia sẻ lại câu chuyện bị chèn ép, xúc phạm từ nhiều năm trước...

Giữa làn sóng bị khán giả quay lưng, trên mạng xã hội rất nhiều tin đồn liên quan đến đời tư của nữ ca sĩ gây xôn xao. Đặc biệt là hình ảnh cưới của Ngọc Mai với một người đàn ông khác không phải Quốc Nghiệp bị "đào mộ" lại.

Mẹ Quốc Nghiệp đối đãi dứt khoát với O Sen Ngọc Mai từ ngày đầu về làm dâu - Ảnh 2
Lộ ảnh cưới của Ngọc Mai, nhưng chú rể không phải Quốc Nghiệp. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chính chủ không quan tâm và từ chối trả lời chuyện đời tư. Cả hai vợ chồng liên tục đăng tải cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.

Được biết, Quốc Nghiệp chia sẻ có mối tình định mệnh với ca sĩ Ngọc Mai khi cả hai gặp trong một chuyến công tác ở nước ngoài. Đến năm 2015, họ mới đăng ký kết hôn khi có con trai nhỏ. Hiện tại, họ đang sống hạnh phúc bên con trai nhỏ xinh xắn và ngoan ngoãn.

Mẹ Quốc Nghiệp đối đãi dứt khoát với O Sen Ngọc Mai từ ngày đầu về làm dâu - Ảnh 3
Vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp. Ảnh: FBNV

Có cuộc sống hôn nhân kiểu mẫu với Quốc Nghiệp, mối quan hệ của Ngọc Mai với bố mẹ chồng được nhiều người chú ý. Trong một chương trình trước đó, Ngọc Mai đã từng chia sẻ: "May mắn của tôi là có mẹ chồng - người đã dạy tôi rất nhiều thứ. Những lúc tôi bị bệnh, chính bà là người đưa tôi đi khám. Nhẫn mà tôi đeo cũng là mẹ chồng tặng. Thấy tôi không có trang sức đeo, bà tặng tôi chiếc nhẫn mà bà thích nhất.

Có những hôm anh Quốc Nghiệp đi lưu diễn, tôi sợ ma nên phải qua phòng bố mẹ chồng ngủ. Bố nằm dưới đất, nhường tôi nằm trên giường với mẹ. Hai mẹ con cứ rù rì tâm sự mỗi tối. Ngoài mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, bà là người mà tôi phải chịu ơn".

Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc về mẹ ruột, xúc động thể hiện tình cảm với đấng sinh thành

Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc về mẹ ruột, xúc động thể hiện tình cảm với đấng sinh thành

Hồ Ngọc Hà có những chia sẻ về mẹ ruột trên trang cá nhân khiến người hâm mộ xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   O Sen Ngọc Mai Quốc Nghiệp Ngọc Mai

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 44 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang