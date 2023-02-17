Mẹ Quốc Nghiệp đối đãi dứt khoát với O Sen Ngọc Mai từ ngày đầu về làm dâu

Mối quan hệ của O Sen Ngọc Mai với mẹ chồng nhận được sự quan tâm, giữa lúc nữ ca sĩ đang vướng vào nhiều ồn ào.

Gần 3 tháng kể từ sau đêm chung kết Ca sĩ mặt nạ, quán quân O Sen Ngọc Mai vẫn là cái tên được khán giả chú ý. Tuy nhiên, thay vì những mỹ từ dành cho O Sen như thời điểm Ca sĩ mặt nạ lên sóng, thời gian này, công chúng chủ yếu chỉ trích O Sen. Nếu là người theo dõi hành trình của "O Sen" từ những ngày đầu tham gia Ca sĩ mặt nạ tới hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy nữ ca sĩ đang dần đánh mất tình cảm của khán giả. Từ thần tượng được nhiều người yêu mến, tung hô, tên tuổi O Sen giờ đây gắn liền với nhiều bình luận tiêu cực.

Loạt ồn ào liên quan đến O Sen Ngọc Mai gồm việc cô bị tố hát ca khúc Túy âm khi chưa xin phép, hát chênh, phô trong buổi trình diễn liên khúc hit tại lễ trao giải, và màn trình diễn ở tiết mục Cô Đôi Thượng Ngàn tại đêm nhạc cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, một họa sĩ, nhà văn cho rằng Ngọc Mai đang có những nét tính cách không tốt cho 1 người nghệ sĩ, hẹp hòi khi liên tiếp chia sẻ lại câu chuyện bị chèn ép, xúc phạm từ nhiều năm trước... Giữa làn sóng bị khán giả quay lưng, trên mạng xã hội rất nhiều tin đồn liên quan đến đời tư của nữ ca sĩ gây xôn xao. Đặc biệt là hình ảnh cưới của Ngọc Mai với một người đàn ông khác không phải Quốc Nghiệp bị "đào mộ" lại.

Lộ ảnh cưới của Ngọc Mai, nhưng chú rể không phải Quốc Nghiệp. Ảnh: Internet Tuy nhiên, chính chủ không quan tâm và từ chối trả lời chuyện đời tư. Cả hai vợ chồng liên tục đăng tải cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Được biết, Quốc Nghiệp chia sẻ có mối tình định mệnh với ca sĩ Ngọc Mai khi cả hai gặp trong một chuyến công tác ở nước ngoài. Đến năm 2015, họ mới đăng ký kết hôn khi có con trai nhỏ. Hiện tại, họ đang sống hạnh phúc bên con trai nhỏ xinh xắn và ngoan ngoãn. Vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp. Ảnh: FBNV Có cuộc sống hôn nhân kiểu mẫu với Quốc Nghiệp, mối quan hệ của Ngọc Mai với bố mẹ chồng được nhiều người chú ý. Trong một chương trình trước đó, Ngọc Mai đã từng chia sẻ: "May mắn của tôi là có mẹ chồng - người đã dạy tôi rất nhiều thứ. Những lúc tôi bị bệnh, chính bà là người đưa tôi đi khám. Nhẫn mà tôi đeo cũng là mẹ chồng tặng. Thấy tôi không có trang sức đeo, bà tặng tôi chiếc nhẫn mà bà thích nhất. Có những hôm anh Quốc Nghiệp đi lưu diễn, tôi sợ ma nên phải qua phòng bố mẹ chồng ngủ. Bố nằm dưới đất, nhường tôi nằm trên giường với mẹ. Hai mẹ con cứ rù rì tâm sự mỗi tối. Ngoài mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, bà là người mà tôi phải chịu ơn".

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