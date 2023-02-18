Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng mắc bệnh nặng trong nhiều năm qua, sức khỏe ông hiện đang rất yếu.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đăng hình ảnh gầy gò, ốm yếu của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng. Nguyễn Văn Chung chia sẻ, hiện tại nhạc sĩ Lê Quốc Dũng đang bệnh nặng và rất yếu. "Anh chị em nghệ sĩ ca sĩ nào có biết và từng hợp tác với anh Dũng có thể đến nhà thăm hỏi và động viên tinh thần cho anh tại TK 47/25 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, Quận 1", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhắn nhủ.

Chia sẻ trên Zing.vn, nhạc sĩ Anh Tú - đại diện Hội Âm nhạc TP.HCM - cho biết nhạc sĩ Lê Quốc Dũng bị tiểu đường và phổi nhiều năm qua. Trước đó, nhạc sĩ Lê Quốc Dũng điều trị tại bệnh viện nhưng bác sĩ cho về nhà vì sức khỏe quá yếu và không đủ kinh phí điều trị do tình trạng bệnh kéo dài.

Ông cùng một số thành viên của Hội Âm nhạc TP.HCM tới thăm hỏi, động viên nhạc sĩ Lê Quốc Dũng sáng 17/2. Các thành viên của Hội cũng vận động nhau giúp đỡ nam đồng nghiệp.

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng hiện tại. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung.

Bạn bè đến thăm hỏi và động viên nhạc sĩ Lê Quốc Dũng. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung

Hiện, nhạc sĩ Lê Quốc Dũng sống một mình tại căn nhà do cha mẹ để lại tại phường Cầu Kho, quận 1. Hàng ngày, em trai qua đưa thức ăn, nước uống cho nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng sinh năm 1951, trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Niềm đam mê âm nhạc của nhạc sĩ bắt nguồn từ những ngày học lỏm cha dạy học trò. Sau đó, ông trở thành nhạc công và bắt đầu công việc sáng tác. Ông là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng như Gánh hàng rong, Bóng biển, Nụ hôn mùa xuân, Tình băng giá, Tuyệt vời khi có em, Vu vơ, Dẫu tình đã xa, Nắng xuân...

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