Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ bụng nhô to thấy rõ, nghi đã có bầu 4-5 tháng

Hậu trường 18/02/2023 10:25

Trong lần xuất hiện mới này, Đỗ Mỹ Linh để lộ bụng nhô to hơn.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thường xuyên sánh đôi cùng chồng tới các sự kiện. Mỗi khi xuất hiện, nàng hậu đều ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào, trang phục thanh lịch.

Mới đây, trên tiktok đã chia sẻ một đoạn clip của Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã tại sân bóng. Tại đây, cô diện áo bên trong hơi ôm người, cùng áo khoác và quần. Với chiếc áo ôm, khán giả tinh ý đã nhanh chóng phát hiện phần bụng của Đỗ Mỹ Linh nhô ra. Nhiều người còn cho rằng, rất có thể cô đã mang bầu được tầm 4 tháng trở lên.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ bụng nhô to thấy rõ, nghi đã có bầu 4-5 tháng - Ảnh 1
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ bụng nhô to thấy rõ, nghi đã có bầu 4-5 tháng - Ảnh 2
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ bụng nhô to thấy rõ, nghi đã có bầu 4-5 tháng - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh lộ bụng nhô to. Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu, khi Đỗ Mỹ Linh tham dự một bữa tiệc của công ty chồng, cô đã chọn một bộ váy dáng suông. Tuy vậy, nhiều người cho rằng nàng hậu vẫn không thể giấu được vòng 2 khá lớn. Ngoài ra, đôi giày bệt cũng là dấu hiệu cho thấy nàng hậu nhiều khả năng đang mang thai nên cần hạn chế giày cao gót.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ bụng nhô to thấy rõ, nghi đã có bầu 4-5 tháng - Ảnh 4

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh cũng nhiều lần được cho là đang có tin vui khi nhìn vào vóc dáng. Trong các tấm ảnh chụp nghiêng, cô thường lộ vòng 2 tròn trịa hơn hẳn thời kỳ chưa kết hôn.

Nàng hậu cũng tránh các trang phục ôm sát với chất liệu mỏng manh mà chuyển sang những mẫu áo có thiết kế che chắn vòng 2 rất khéo, khiến người khác khó mà biết được cô đang có tin vui hay do trang phục gây hiểu lầm.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ bụng nhô to thấy rõ, nghi đã có bầu 4-5 tháng - Ảnh 5
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ bụng nhô to thấy rõ, nghi đã có bầu 4-5 tháng - Ảnh 6

Khi cùng gia đình sang Singapore cổ vũ đội bóng đá, Đỗ Mỹ Linh cũng có khoảnh khắc dùng tay che chắn vòng hai khi di chuyển trên khán đài. Hành động này càng làm cư dân mạng tin rằng hai vợ chồng nàng hậu đã có tin vui.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ bụng nhô to thấy rõ, nghi đã có bầu 4-5 tháng - Ảnh 7

Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ im lặng và không lên tiếng về nghi vấn mang thai của mình. Người đẹp vui vẻ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia. Cả hai thường xuyên cùng sánh đôi nhau xuất hiện tại các sự kiện. Nàng hậu luôn lựa chọn phong cách thời trang thanh lịch, kín đáo và sang trọng chuẩn "con dâu hào môn".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ bụng nhô to thấy rõ, nghi đã có bầu 4-5 tháng - Ảnh 8

Đỗ Mỹ Linh và ông xã kết hôn vào tháng 10/2022, hậu đám cưới, cuộc sống hôn nhân của cả hai đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Có thể thấy, Đỗ Mỹ Linh rất được lòng nhà chồng, cô cũng có cuộc sống thoải mái khi làm dâu hào môn. Nàng hậu và Đỗ Vinh Quang khi có thời gian đều cùng nhau đi du lịch.

Đỗ Mỹ Linh là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,71 mét, số đo hình thể là 87-61-94 cm. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu Người đẹp nhân ái và vào top 40 chung cuộc. Nhiều năm qua, cô phát triển bản thân khi làm MC, biên tập viên cho một số chương trình truyền hình.

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Đỗ Vinh Quang Hoa hậu Việt Nam

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