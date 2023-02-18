Đàm Thu Trang lộ dấu hiệu rõ đang mang bầu lần 2 cho đại gia phố núi?

Nguyên nhân khiến Đàm Thu Trang bị nghi đang mang bầu lần hai bắt nguồn từ việc trong khoảng từ cuối năm ngoái cho đến nay cô được cho là đang cố gắng giấu bụng.

Ngoài ra, một lí do khiến cư dân mạng nghi ngờ Đàm Thu Trang có "tin vui" chính là vì trước đó trong quá trình mang bầu nhóc tỳ Suchin cô đều giữ thái độ im lặng, và diện đồ rộng. Cho đến khi cận kề ngày sinh nở, cựu người mẫu mới tự công khai chuyện có con tới đông đảo khán giả. Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán của khán giả, còn thực hư câu chuyện ra sao chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất.

Đồng thời người đẹp còn lựa chọn trang phục rộng, đi giày bệt hoặc sử dụng đồ vật xung quanh để che vòng hai. Ngoài ra khi dân tình để lại nhiều bình luận thắc mắc về tin đồn mang bầu, cựu người mãu đã lựa chọn "lơ đẹp".

Đàm Thu Trang là một trong những người mẫu, ca sĩ nổi tiếng người Việt Nam. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp với chiều cao 1m72, Đàm Thu Trang gây ấn tượng mạnh mẽ khi tham gia chương trình Hoa hậu Việt Nam – 2012. Dù chỉ dừng chân ở Top 20 những cô nàng cũng được nhiều khán giả yêu mến.

Đàm Thu Trang từng có thời gian gia nhập showbiz với vai trò là ca sĩ, người mẫu nhưng không quá nổi danh. Từ sau rút lui nghệ thuật, người đẹp phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng và vô cùng kín tiếng. Tên tuổi của cựu người mẫu một lần nữa được nhiều người nhớ đến từ sau lần lên xe hoa với doanh nhân phố núi Cường Đô La và tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn ở hiện tại.

Cường Đô La - Đàm Thu Trang nên duyên vợ chồng vào tháng 7/2019, bằng đám cưới hoành tráng tại TP.HCM. Họ chào đón tiểu công chúa Suchin một năm sau đó. 3 năm qua, hôn nhân hạnh phúc viên mãn của Cường Đô La - Đàm Thu Trang được nhiều người ngưỡng mộ.

Dù không hoạt động showbiz nhưng Đàm Thu Trang và Cường Đô la luôn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Đàm Thu Trang từng tâm sự: "Qua trang cá nhân, mọi người cũng biết tôi đang hạnh phúc. Thật ra, chúng tôi không cố tình giữ bí mật hay chờ dịp nào để công khai. Tôi nghĩ những thứ thuộc về cảm xúc cứ để nó đến một cách tự nhiên. Lúc thích hợp, khán giả sẽ nhận ra chúng tôi đang trong mối quan hệ, bằng cách này hay cách khác.

Ngày đầu gặp anh ấy, tôi không bao giờ nghĩ có thể nói chuyện với một người xa lạ lâu như thế. Ban đầu, tôi cũng có những e ngại về anh, một người tôi biết đến qua những mối tình trên báo. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra người đàn ông này hoàn toàn khác với những gì người ta nói. Sự thông minh, nhân hậu và chân thành của anh đã chinh phục tôi. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc nên không có gì phải giấu giếm. Nhưng vì đã không còn hoạt động showbiz, tôi hạn chế phát ngôn về chuyện riêng tư.

Tôi đang điều hành một công ty khoảng 100 nhân viên với rất nhiều công việc, có khi tôi làm đến 14h mới ăn sáng. Một lần, tôi nói anh ấy: 'Em thấy có lỗi vì không có thời gian chăm sóc anh chu đáo'. May mắn là Cường không cần một phụ nữ phải ở nhà nội trợ, nấu ăn cho chồng con. Anh ủng hộ mọi việc tôi làm bên ngoài. Điều anh quan tâm là tôi có đủ sức khỏe và không bỏ bữa".