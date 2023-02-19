Phan Như Thảo từng 'chết đi sống lại' khi giảm cân, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng được đền đáp

Hậu trường 19/02/2023 06:45

Sau một thời gian bị chê bai, sắc vóc hiện tại của Phan Như Thảo đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ mọi người.

Phan Như Thảo được biết đến là người mẫu, diễn viên nổi tiếng với lối diễn xuất tự nhiên, nhan sắc thu hút và thân hình quyến rũ. Năm 27 tuổi, khi tên tuổi đang được trên đà phát triển, cô bất ngờ kết hôn với đại gia Đức An và rút lui khỏi các hoạt động của showbiz. Năm 2016, cô sinh bé gái đầu lòng và đặt tên Bồ Câu.

Sau khi sinh con, do không còn hoạt động showbiz, lại được chồng đại gia yêu chiều hết mực, luôn "vỗ béo" vợ bằng những bữa ăn do anh đích thân vào bếp nấu, Phan Như Thảo tăng cân nhanh chóng.

Có thời điểm, cựu người mẫu khiến khán giả không nhận ra bởi những thay đổi trên gương mặt và cơ thể. Thời điểm cao nhất cô nặng tới 84kg, dù thời điểm còn làm người mẫu cô chỉ nặng 52kg, cao 1.75m.

Phan Như Thảo từng 'chết đi sống lại' khi giảm cân, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng được đền đáp - Ảnh 1
Phan Như Thảo từng 'chết đi sống lại' khi giảm cân, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng được đền đáp - Ảnh 2

Chính sự thay đổi này khiến người đẹp quê Cà Mau không ít lần nhận về những bình luận khiếm nhã. Dù không mấy bận tâm đến những lời khen của mọi người nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của mình và cũng muốn trở lại thời thon gọn xinh đẹp, nên Pham Như Thảo quyết tâm giảm cân.

Nhờ sự nỗ lực hết sức mình, cùng sự động viên của ông xã với chế độ ăn uống khoa học cùng kế hoạch tập luyện bài bản, Phan Như Thảo đã dần lại lại được vóc dáng của mình. Tính tới thời điểm này, cô đã giảm được 22kg.

Phan Như Thảo từng 'chết đi sống lại' khi giảm cân, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng được đền đáp - Ảnh 3

Mới đây, Phan Như Thảo thu hút sự quan tâm khi đăng đàn nói về quá trình giảm 22kg.

Khẳng định là người giảm cân tiêu cực, nhanh nhưng không tốt..., Phan Như Thảo cũng thừa nhận cô không biết phương pháp nào đánh bay 22kg mỡ thừa vừa thoải mái, nhẹ nhàng lại không áp lực.

Có chăng do cựu mẫu luôn giữ nét mặt hớn hở, còn chuyện giảm cân như "chết đi sống lại".

"Tiêu cực là gì: Là Thảo giảm xong bị đau bao tử, đã phải đi bệnh viện 2 lần, một lần đi lúc 2h sáng vì đau quá không thể chịu nổi, dù sức chịu đau của mình thuộc hàng siêu. Sau đó thì phải uống thuốc trị đau bao tử hơn một tháng, thuốc nhiều như ăn kẹo, uống trừ cơm. 

Thêm một cái nữa là gì, tốn tiền. Nếu mình giảm cân từ từ chậm rãi, kiểu hạn chế ăn ít lại chứ không nhịn và tập thể thao vừa sức, bền bỉ, thì cơ thể sẽ ốm lại từ từ và da cũng săn lại từ từ. Còn nếu tụt nhanh, tụt một cái vèo là da sẽ không kịp co lại mà sẽ lỏng lẻo, nhăn và trùng bùi nhùi đấy ạ.

Khúc đó thì phải tìm tới các công nghệ..., mà mấy cái này thì không đắt cũng không rẻ, tốn tiền khá khá thôi", bà xã Đức An chia sẻ.

Phan Như Thảo từng 'chết đi sống lại' khi giảm cân, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng được đền đáp - Ảnh 4
Phan Như Thảo từng 'chết đi sống lại' khi giảm cân, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng được đền đáp - Ảnh 5

Ngoài những điều trên, bà xã Đức An cho biết việc giảm cân cũng cần phải có thời gian để tập thể thao. Cô cho rằng, tập 30 - 40 phút mỗi ngày không xi nhê, mà phải dành 1,5 - 2 tiếng cho việc này.

"Rồi xong phần tiêu cực rồi, nếu các bạn vẫn thấy OK, đồng ý trả giá thì mình tới phần tiếp theo là Thảo đã giảm bằng cách nào. Chứ bữa giờ mình chia sẻ xong dài ơi là dài, mất thời gian nữa, mà câu trả lời mình nhận lại từ các bạn là 'Khó quá, chắc mình không làm được đâu, cảm ơn Thảo'.

Phan Như Thảo từng 'chết đi sống lại' khi giảm cân, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng được đền đáp - Ảnh 6

22kg với ai thì dễ, chứ với cái đứa ú lâu năm, mỡ thành tinh, lại lờn các thể loại thuốc giảm cân như Thảo thì khó lắm đấy ạ. Thảo không có biết một phương pháp hay một loại thuốc giảm cân nào mà vừa nhanh ốm, vừa khỏe cả mọi người ơi", Phan Như Thảo thẳng thắn.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo Phan Như Thảo giảm cân Đức An

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