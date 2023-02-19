Elly Trần nhắn nhủ cực gắt đến tình nhân của chồng, phản bác khi bị chê 'lắm chuyện'

Mâu thuẫn giữa Elly Trần với chồng Tây và 'tiểu tam' vẫn tiếp diễn, tình nghĩa vợ chồng không thể cứu vãn.

Sau một năm ồn ào chuyện hôn nhân với sự xuất hiện của "người thứ ba", mâu thuẫn giữa Elly Trần với chồng Tây và "tiểu tam" vẫn chưa đến hồi kết. Cách đây ít ngày, trên fanpage của các con, Elly Trần lại có dòng nhắn gửi cực gắt đến chồng Tây rằng: "Em nói anh sao? Em nói anh gì? Em nói nếu anh đã có gan ngoại tình thì cầu xin anh chọn đứa nào ngang level em hoặc hơn em để em còn có cái bấu víu mà tự hào. Anh chọn bừa bãi như hàng đổ đống hết date cần giảm giá kịch kim size Chihuahua làm em bị nhục lây. Chán anh".

Dằn mặt chồng Tây chưa đủ, ít phút trước, Elly Trần cũng không ngại dành hẳn dòng trạng thái để nhắn lời đến tình nhân của cha các con rằng: "Trang ơi, chị thấy bụng em đánh lô tô lắm rồi nhưng để níu lấy chút sĩ diện mà cơ bản từ đầu em đã không có thì em và chồng chị vào công ty vẫn phải cố gồng, cố tỏ ra là chuyện bịa, khổ thân lắm cơ. Nhưng chị sống với chồng chị 9 năm thì chỉ cần anh ấy quẩy đuôi là chị cũng biết anh ấy muốn đi hướng nào nha em. Chồng chị thấy cấn cấn rồi đó. Vì chồng chị biết quá rõ một khi vợ anh ấy chốt nội dung là phải có. Đời này cách duy nhất khiến người ta không biết, tốt nhất là đừng làm. Ráng lên cục cưng. Ráng gồng nha. Không thương em".

Elly Trần nhắn nhủ đến nhân tình của chồng. Ảnh: FBNV Có vẻ như cuộc chiến của Elly Trần và chồng cũ cũng như nhân tình của anh ta vẫn chưa có hồi kết. Câu chuyện này khiến nhiều cư dân mạng phải tò mò theo dõi. Tuy nhiên, cũng có người để lại bình luận mỉa mai cựu hot girl rằng: "Lắm chuyện". Người đẹp lập tức đáp trả rằng: "Lý do mình ở đây?". Cựu hot girl đáp trả anti-fan khi bị chê: "Lắm chuyện". Ảnh: Chụp màn hình Elly Trần vốn được biết đến là một trong những hotgirl nổi tiếng của Vbiz, cô nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo dân tình ngay từ thời điểm mới vào nghề. Chồng Tây của Elly Trần có tên gọi là D.F, mang quốc tịch Mỹ và cả hai đã có thời gian dài gắn bó bên nhau từ năm 2011. Elly Trần và chồng Tây có 2 người con. Ảnh: FBNV Thời điểm tháng 1/2020 trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Elly Trần và chồng ngoại quốc rạn nứt hôn nhân. Dù nữ chính vẫn chưa từng lên tiếng khẳng định hay phủ nhận tin đồn. Sau này khi Elly Trần bất ngờ công khai hình ảnh chồng Tây và "trà xanh" đồng thời cầu cứu cộng đồng mạng do hai vợ chồng có mâu thuẫn trong việc thỏa thuận quyền nuôi con và bản thân cô cũng bị đe dọa thì câu chuyện ồn ào xoay quanh cuộc hôn nhân với chồng Tây của nữ hotgirl một lần nữa khiến dân tình "dậy sóng".

Elly Trần thấy 'nhục' vì thói chọn người yêu bừa bãi của chồng Tây "Anh chọn bừa bãi như hàng đổ đống hết date cần giảm giá làm em bị nhục lây", Elly Trần nhắn nhủ đến chồng Tây.

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