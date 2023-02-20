Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu

Hậu trường 20/02/2023 06:10

Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên 26 tuổi khiến nhiều người bất ngờ sau 4 năm rút khỏi showbiz.

Kiều Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Việt với gia tài hàng chục bộ phim điện ảnh ấn tượng như: Rừng đen, Bi ơi, đừng sợ, Mùa len trâu...Có sự nghiệp thành công song Kiều Trinh lại lận đận tình duyên. Nữ diễn viên có 3 con với 3 người đàn ông khác nhau. Tuy nhiên, cô chỉ đăng ký kết hôn một lần nhưng sống chung và có con với hai người đàn ông khác. Hiện tại, Kiều Trinh sống chung với ba con. Thanh Tú là con gái lớn của cô, cũng được nữ diễn viên dìu dắt vào showbiz. 

Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu - Ảnh 1
Kiều Trinh và con gái đầu lòng Thanh Tú. Ảnh: Internet

Thanh Tú sinh năm 1997 là con gái đầu lòng của Kiều Trinh và người chồng cũ. Người đẹp 9X bén duyên với điện ảnh từ rất sớm nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, gương mặt đậm chất điện ảnh và đôi mắt biết nói.

Chính vì điều này, Kiều Trinh từng ép con gái đi thi Hoa hậu Đại dương 2017, tuy nhiên không đăng quang mà chỉ giành được giải phụ Người đẹp biển. Cùng năm, Thanh Tú còn tham gia casting online The Face và lọt vào Top 10 chung cuộc, ngang hàng với Tú Hảo, Thúy Vy.

Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu - Ảnh 2
Thanh Tú tại cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: Internet

Chia sẻ về việc ép con gái thi Hoa hậu, Kiều Trinh cho biết: "Tôi muốn Tú trải nghiệm nhiều để sau này có kỷ niệm nhớ lại. Thanh Tú hát hay, chơi thể thao giỏi, nhất là bơi lặn. Nhưng Tú không thích phô trương, thể hiện. Vì vậy, tôi đăng ký cho con tham gia liền mấy cuộc thi. Cũng vì tôi tự ý làm vậy nên hai mẹ con mới cãi nhau. Hồi đầu, Tú ngoan lắm, đi thi theo lời mẹ và đều vào tới vòng chung kết. Tới Hoa hậu Đại dương 2017, Tú bắt đầu lớn, có suy nghĩ độc lập. Chịu đi thi đấy nhưng cô nàng tham gia với tâm lý tham gia cho xong, cho đúng ý mẹ.

Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu - Ảnh 3

Vào chung kết, tôi bắt Tú kết hợp hát với vẽ để tiết mục đặc sắc, nhưng Tú không chịu. Tôi la con, hai mẹ con to tiếng với nhau và Tú bỏ ra ngoài giữa trời mưa. Sau khi tranh cãi, hai mẹ con cùng xuống nước với nhau. Tôi phải hứa đó là lần cuối cùng đăng ký cho con thi nhan sắc, con bé mới chịu làm lành".

Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu - Ảnh 4
cũng từng tham gia một số bộ phim truyền hình. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 cho đến nay, cô tạm "ở ẩn" để tập trung hoàn thành việc học đại học. Không những thế, nữ diễn viên 9X cũng ít cập nhật hoạt động trên Facebook cá nhân.

Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cô còn đi làm thêm ở quán cà phê để tự mình trang trải cuộc sống. Hiện tại, dù Kiều Trinh đã ổn định, sở hữu cơ ngơi rộng lớn ở quê nhưng Thanh Tú vẫn quyết tâm tự lập. Bên cạnh đó, cô cũng hạnh phúc bên bạn trai giấu mặt.

Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu - Ảnh 6
Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu - Ảnh 7
Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu - Ảnh 8
Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu - Ảnh 9
Người đẹp 9x làm thêm tại quán cafe. Ảnh: FBNV

 

Con gái Kiều Trinh từ bỏ showbiz đi làm thêm ở quán cafe, từng bị mẹ ép đi thi hoa hậu - Ảnh 10
Thanh Tú đã có bạn trai. Ảnh: FBNV

Về phía Kiều Trinh, cô vẫn nuôi đam mê với nghệ thuật, thường xuyên tham gia các hoạt động của giới giải trí. Nhờ sự đồng hành của Thanh Tú, nữ diễn viên ngày càng trẻ trung, thoải mái hơn sau những biến cố. 

 

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Từ khóa:   Kiều Trinh con gái Kiều Trinh Thanh Tú

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