Đưa nghệ sĩ Thiên Kim về nơi an nghỉ: Các con bật khóc trong giờ phút tiễn biệt, nghệ sĩ Diệu Hiền lặng lẽ nhìn theo

Sau 2 ngày diễn ra tang lễ, vào sáng nay (22/2), lễ an táng của nghệ sĩ Thiên Kim đã diễn ra tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tại lễ an táng của nghệ sĩ Thiên Kim, các con của bà đã bật khóc, ai nấy cũng không khỏi đau buồn. Dẫu vậy vẫn cố gắng để đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các con bật khóc trong lễ an táng nghệ sĩ Thiên Kim. Ảnh: Ngoisao.vn

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Diệu Hiền cũng ra đưa tiễn người bạn của mình. Bà ngồi trầm lặng nhìn lễ an táng diễn ra. Nghệ sĩ Thiên Kim sẽ được hỏa táng và đem tro cốt bà về chùa Nghệ sĩ.