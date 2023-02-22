Đưa nghệ sĩ Thiên Kim về nơi an nghỉ: Các con bật khóc trong giờ phút tiễn biệt, nghệ sĩ Diệu Hiền lặng lẽ nhìn theo

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Diệu Hiền cũng ra đưa tiễn người bạn của mình. Bà ngồi trầm lặng nhìn lễ an táng diễn ra. Nghệ sĩ Thiên Kim sẽ được hỏa táng và đem tro cốt bà về chùa Nghệ sĩ.

Sau 2 ngày diễn ra tang lễ, vào sáng nay (22/2), lễ an táng của nghệ sĩ Thiên Kim đã diễn ra tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tại lễ an táng của nghệ sĩ Thiên Kim, các con của bà đã bật khóc, ai nấy cũng không khỏi đau buồn. Dẫu vậy vẫn cố gắng để đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thời gian qua, nghệ sĩ Thiên Kim dần suy yếu vì thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp. Sau khi mắc Covid-19 hồi cuối năm ngoái, bà gặp nhiều biến chứng, giảm 10 kg trong hơn một tháng.

Nhiều năm qua, Thiên Kim vẫn sôi nổi đóng phim. Sức yếu, bà từ chối những lời mời đóng ở các tỉnh, chủ yếu nhận những dự án quay tại TP HCM, như các phim quảng cáo. Bà từng nói: "Tôi đóng vì tình yêu nghề vẫn âm ỉ mấy chục năm nay, chứ không phải vì tiền. Ai kêu gì, tôi đóng nấy. Thỉnh thoảng, có sinh viên vào đây nhờ tôi đóng giúp dự án của các em, tôi vẫn nhận lời". Niềm vui của bà ở tuổi xế chiều là được sum vầy bên các bạn hữu Viện dưỡng lão, như Ngọc Đáng, Diệu Hiền.

Di ảnh cố nghệ sĩ Thiên Kim. Ảnh: Vietnamnet

Sự ra đi của nghệ sĩ Thiên Kim để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả và nghệ sĩ. Hồng Vân viết: "Mong cô siêu thoát và mau được về bên Phật. Thương cô". Tài tử Lý Hùng nói dịp Tết Quý Mão, anh và gia đình vào khu dưỡng lão thăm bà, gần như không nhận ra Thiên Kim vì nghệ sĩ sụt nhiều cân. Hồi tháng 10/2022, khi vào bệnh viện quận 8 phát quà thiện nguyện, anh tình cờ gặp nghệ sĩ khám bệnh ở đó. Lúc đó, bà vẫn hồng hào, khỏe mạnh, nắm tay anh trò chuyện không rời.

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình nghệ sĩ cải lương. Cha của bà là kép độc Sáu Đỏ (thầy của cố NSƯT Hoàng Giang). Xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, đến năm 1955, sau vở diễn Lấp sông Gianh, bà chuyển sang tân nhạc. Lúc bấy giờ, bà biểu diễn chung sân khấu với Ban hợp ca Thăng Long, hát những bài như Hòn vọng phu (sáng tác: Lê Thương), Lời người ra đi (sáng tác: Trần Hoàn). Dần dà, bà chuyển sang lĩnh vực kịch nói, phim ảnh.

Bà nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xuất với hàng trăm bộ phim, từ chính diện đến phản diện, vai chính lẫn phụ. Bà đảm nhận nhiều dạng vai, nhưng quen thuộc nhất là vai người mẹ, người bà. Các phim ghi dấu ấn của bà là Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Vua sân cỏ, Mẹ chồng nàng dâu, Chàng trai không biết ghen, Hạnh phúc quanh đây, Những đứa con thành phố, Bỗng dưng muốn khóc, Hoa hồng không dành cho em, Hot boy nổi loạn...