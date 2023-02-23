Nhiều người dùng mạng xã hội không khỏi hoang mang trước tin đồn ca sĩ Quang Lê qua đời.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội tung tin ca sĩ Quang Lê qua đời gây hoang mang dư luận. Thậm chí, những người này còn lấy ảnh danh hài Thúy Nga đang khóc tại đám tang để thu hút sự chú ý. Sự việc khiến Thúy Nga vô cùng bức xúc, cô lên tiếng thay nam đồng nghiệp: "Thằng... chơi kì vậy bay, ăn xong cứ cho ca nghệ sĩ lần luợt đi bán muối hết … Lâu lâu lướt cái hết hồn luôn nà, Quang Lê". Quang Lê bị đồn qua đời. Ảnh: FBNV Trước đó, chính Thúy Nga cũng là nạn nhân. Vào tháng 1/2021, một số kênh YouTube vì mục đích thu hút sự chú ý đã dùng hình ảnh của cô ghép với khoảnh khắc nhiều người bật khóc trong một tang lễ với nhan đề: “Danh hài Thúy Nga qua đời đột ngột ở tuổi 44 tại Mỹ". Thông tin này khiến cô không hài lòng. Nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: “Ăn xong cứ bị YouTube làm video đồn tôi chết hoài. Mấy hôm nay bị khán giả hỏi chết chưa miết".

Hồi tháng 7/2020 cô cũng từng bị nói mất ở Mỹ, để lại khối tài sản triệu đô. Nữ nghệ sĩ cho biết không riêng gì cô mà nhiều đồng nghiệp khác cũng gặp phải trường hợp tương tự. Cô bộc bạch: “Anh Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung cũng từng gặp phải trường hợp này. Tôi thấy bình thường, không có bực tức gì, thậm chí là xem tin tôi thấy mắc cười. Tôi đang sống đây mà nằm xem tin, họ nói mình mất ở Mỹ thì mắc cười. Khi nào họ đồn những thông tin thất thiệt về mình, chẳng hạn như tôi làm gì xấu xa thì mới sợ chứ còn tin này khá bình thường”. Trước đó, diễn viên Việt Trinh, diễn viên Thương Tín, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Chí Trung... cũng bị đồn qua đời với hình thức tương tự, đi kèm lý do rất đa dạng như đột quỵ, bệnh nặng, tuổi cao sức yếu... Mỗi nghệ sĩ có cách đáp trả riêng để dập tin đồn ác ý, song hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đời tư bị thêu dệt.

MC Quyền Linh từng cho biết không chỉ riêng anh mà vợ con, người thân của anh cũng từng vướng phải những tin đồn như thế này. "Khi đọc những tin đó, nhiều người cũng gọi điện hỏi thăm tôi bệnh nặng không, tình hình sao rồi. Giờ thì tôi cũng không cần đính chính hay cảnh báo cho khán giả nữa vì ngày nào Quyền Linh cũng xuất hiện trên tivi mà", nam MC nói. Ca sĩ Quang Linh cũng bàng hoàng nhận hàng trăm cuộc điện thoại một ngày của người quen hỏi "anh có ổn không? vì mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh ca sĩ Quang Linh vừa qua đời ở tuổi 51". Nam ca sĩ chán ngán: "Riết rồi ai cũng qua đời hết, chỉ mỗi cái ông dựng lên mấy thông tin này còn sống thôi". MC Đại Nghĩa cũng trở thành "nạn nhân" của những kẻ vô duyên trên mạng xã hội. Theo đó, một kênh Youtube chia sẻ thông tin Đại Nghĩa qua đời đột ngột ở tuổi 43. Thay vì giận dữ, nam MC... "cười muốn sảng". Nguyên nhân xuất phát từ ảnh ghép Việt Hương trong clip đồn Đại Nghĩa qua đời. Việc nghệ sĩ qua đời chắc chắn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đây chính là lý do khiến một số người cố tình dựng chuyện hòng câu view. Cho đến nay vẫn chưa có biện pháp chế tài nào dành cho những kẻ trục lợi bằng cách dựng chuyện kiểu này nên tình trạng đồn một gương mặt nghệ sĩ nào đó qua đời dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện, khiến khán giả ngày càng hoang mang còn nghệ sĩ thì chán ngán và bất lực.

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