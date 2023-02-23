Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao?

Hậu trường 23/02/2023 09:48

Trong Hưng hiện sống kín tiếng, anh không còn tham gia diễn xuất như trước.

Còn nhớ vào tháng 8/2020 mạng xã hội được phen xôn xao trước loạt ồn ào đời tư giữa nam diễn viên Trọng Hưng và nữ giảng viên Âu Hà My. Theo đó, bà xã Trọng Hưng từng tố chồng bội bạc, "cạn tàu ráo máng", thậm chí còn bồ bịch trai gái trong khi cô đau khổ vì mất đi đứa con đầu lòng. Không chỉ dừng lại ở đó, cả hai liên tục có động thái đấu tố qua lại khiến cư dân mạng ngán ngẩm. Câu chuyện lùm xùm khép lại với phán quyết ly hôn từ tòa án và sự im hơi lặng tiếng của cả hai.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 1

Sau hai năm trở về với cuộc sống độc thân, Trọng Hưng hiện tại đang điều hành công ty truyền thông do mình sáng lập, đồng thời anh cũng đảm nhận vai trò đạo diễn chính tại đây, không còn tham gia diễn xuất nhiều như trước. Có thể thấy, sau ly hôn anh đang dần lấy lại tinh thần, ghi thêm nhiều dấu ấn trong sự nghiệp và ngày càng có cuộc sống đáng mơ ước.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 2
Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 3
Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 4

Ngoài thời gian dành cho công việc, Trọng Hưng thư giãn bằng cách chơi thể thao và thường xuyên khoe ảnh đi chơi golf cùng bạn bè. 

Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 5

Hồi năm ngoái, nam diễn viên Bộ Tứ 10A8 khiến dân tình choáng ngợp khi khoe cơ ngơi 7 tầng rộng rãi, khang trang ước tính phải trên dưới chục tỷ đồng ở quê nhà. Không những thế, anh còn có căn nhà 7 tầng khác mà anh đang dùng để sinh sống tại Hà Nội. Ngoài nhà cửa, chồng cũ của Âu Hà My còn có thú vui chơi siêu xe.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 6

Được biết, gia thế của Trọng Hưng không phải dạng vừa khi bố mẹ anh đều kinh doanh phát đạt lĩnh vực xe ô tô ở quê nhà. Nhờ đó, anh có cho mình bàn đạp thuận lợi để yên tâm hoạt động nghệ thuật và sau này là kinh doanh riêng. Độ giàu có của nam diễn viên cũng từng được chứng minh qua những lần anh và vợ cũ hẹn hò nơi sang chảnh thời còn mặn nồng, đặc biệt anh còn chi bộn tiền để chụp ảnh cưới ở Pháp, chiêu đãi tiệc tân hôn ở một nhà hàng đắt đỏ bậc nhất Hà Nội.

Ngoài cuộc sống sang chảnh mà nam diễn viên sinh năm 1992 đang hưởng thụ, khán giả còn dành sự quan tâm cho ngoại hình nhiều thay đổi của anh. Ngày trước, anh nổi tiếng là sao nam có gương mặt “búng ra sữa” và vóc dáng chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, theo thời gian anh dần đánh mất phong độ, có giai đoạn anh khiến nhiều người không nhận ra vì “phát tướng”.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 7

Đến nay, Trọng Hưng nhờ vào các phương pháp giảm cân mà dần có vóc dáng thon gọn hơn. Ngoài ra, nam diễn viên còn tạm biệt hình ảnh nam thần ngày nào để trở nên chững chạc hơn. Anh nhờ sự can thiệp của thẩm mỹ để cấy râu quai nón, ăn mặc trưởng thành và ngày càng ra dáng của một người đàn ông đang có sự nghiệp kinh doanh phát triển.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 8
Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 9

Về phía Âu Hà My, sau cuộc ly hôn ồn ào, hiện cô đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ rạng rỡ, thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân, những câu chuyện thú vị trên mạng xã hội. Cô vẫn tiếp tục công việc giảng dạy, là nữ giảng viên xinh đẹp, cuốn hút.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 10
Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 11
Sau cuộc ly hôn ồn ào với 'rich kid phố cổ' Âu Hà My, diễn viên Trọng Hưng hiện giờ ra sao? - Ảnh 12

Có thể thấy rằng Âu Hà My ngày một thăng hạng nhan sắc đáng kinh ngạc. Không khó để nhận ra rằng nữ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng trẻ trung, nhí nhảnh. Ở độ tuổi 29, Âu Hà My theo đuổi phong cách trong sáng, rực rỡ chẳng kém gì với những thiếu nữ mới lớn. Mỗi khoảnh khắc đời thường được cô chia sẻ đều thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với lượt tương tác khủng.

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Từ khóa:   Trọng Hưng Âu Hà My sao Việt

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