Mạnh Trường trêu vợ gấp 3 ngày xưa, 'nóc nhà' liền đáp lại một câu đủ tái mặt

Hậu trường 23/02/2023 15:30

Cũng giống như nhiều chị em khác, bà xã Mạnh Trường tăng cân khá nhiều sau khi sinh con.

Tổ ấm nhà Mạnh Trường là một trong những gia đình đông con của Vbiz khi vợ anh vừa  hạ sinh nhóc tì thứ 3 vào cuối năm ngoái. Bên cạnh quý tử, sắc vóc của bà xã nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm lớn. Sau 3 tháng sinh nở, nữ doanh nhân bày tỏ sự tự ti về hình thể của mình khi không còn thon nuột như trước.

Mạnh Trường trêu vợ gấp 3 ngày xưa, 'nóc nhà' liền đáp lại một câu đủ tái mặt - Ảnh 1
Ngoại hình bà xã Mạnh Trường hồi chưa sinh con thứ 3. Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bà xã Mạnh Trường đã đăng tải lại hình ảnh khoe hình thể nuột nà lúc chưa mang thai và sinh con thứ 3. Cô tự nhủ phải lấy lại body chuẩn như ảnh và vòng eo 62cm. Dưới phần mình luận, Mạnh Trường trêu vợ: "Hiện tại thì em đang gấp 3 thế này thôi". Lập tức, Phương Phạm đáp như dằn mặt chồng: "Đã thế giữ nguyên hiện trạng". Đoạn trò chuyện của vợ chồng nam diễn viên khiến dân tình bật cười.

Mạnh Trường trêu vợ gấp 3 ngày xưa, 'nóc nhà' liền đáp lại một câu đủ tái mặt - Ảnh 2
Lan Phương tăng cân khá nhiều sau sinh. Ảnh: FBNV

 

Mạnh Trường trêu vợ gấp 3 ngày xưa, 'nóc nhà' liền đáp lại một câu đủ tái mặt - Ảnh 3
Nam diễn viên trêu vợ. Ảnh: Chụp màn hình

Sau sinh con thứ 3, bà xã Mạnh Trường thay đổi phong cách ăn mặc. Cô chuộng những thiết kế maxi họa tiết giúp che chắn vòng 2 chưa thon gọn. Dù chưa lấy lại hình thể như thời nuột nà, song Phương Phạm vẫn nhận được nhiều lời khen về phong độ nhan sắc sau sinh. Từ lúc con chào đời, bà mẹ 3 con ngày càng nhuận sắc, rạng rỡ hơn. 

Mạnh Trường trêu vợ gấp 3 ngày xưa, 'nóc nhà' liền đáp lại một câu đủ tái mặt - Ảnh 4
Mạnh Trường trêu vợ gấp 3 ngày xưa, 'nóc nhà' liền đáp lại một câu đủ tái mặt - Ảnh 5
Mạnh Trường trêu vợ gấp 3 ngày xưa, 'nóc nhà' liền đáp lại một câu đủ tái mặt - Ảnh 6

Kể từ lúc bà xã mang thai cho đến hạ sinh con thứ 3, diễn viên Mạnh Trường chăm sóc vợ rất chu đáo. Có kinh nghiệm chăm sóc vợ bầu từ 2 con lớn, khi vợ mang thai em bé thứ 3 quá trình chăm sóc vợ không còn là rào cản của nam diễn viên. Tính chất công việc khiến anh thường xuyên xa nhà nhưng mỗi khi trống lịch diễn, anh đều đưa vợ đi du lịch thư giãn tinh thần. Những ngày đặc biệt, ông bố 3 con tâm lý chuẩn bị quà tặng vợ khiến cô vui lòng. 

Mạnh Trường trêu vợ gấp 3 ngày xưa, 'nóc nhà' liền đáp lại một câu đủ tái mặt - Ảnh 7

Mạnh Trường và Lan Phương kết hôn với nhau năm 2008 sau 6 năm hẹn hò. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã có 20 năm bên nhau. Họ là bạn học từ cấp hai, anh yêu thầm Lan Phương nhưng không dám nói. Khi ấy, Mạnh Trường là chàng trai bình thường, còn Lan Phương được coi là hotgirl vì tính cách sôi nổi, thành tích học tập tốt, được nhiều người yêu mến. Lên cấp ba, anh lấy can đảm tỏ tình, Lan Phương ngạc nhiên: "Mày yêu tao thật á", nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi kết hôn, Lan Phương tập trung sinh con, chăm sóc gia đình để Mạnh Trường phát triển sự nghiệp. Lan Phương từng nhận về nhiều nhận xét cho rằng cô có ngoại hình chênh lệch với nam diễn viên điển trai. Đáp lại điều này, Mạnh Trường cho biết, lúc nào anh cũng cảm thấy vợ rất xinh đẹp. Anh còn đáp trả thẳng những lời lẽ không tốt về vợ mình.

Mạnh Trường trêu vợ gấp 3 ngày xưa, 'nóc nhà' liền đáp lại một câu đủ tái mặt - Ảnh 8

15 năm kết hôn, cả hai vẫn giữ hạnh phúc như thuở ban đầu. Thi thoảng, vợ chồng gửi con, cùng nhau dạo phố, xem phim hâm nóng tình cảm. Mỗi lúc rảnh rỗi, diễn viên đưa cả gia đình đi du lịch. "Nếu quay ngược thời gian, tôi vẫn chọn kết hôn, làm bố sớm. Tôi cho rằng những gì trải qua trong cuộc đời đều là sự sắp đặt của số phận. Sự hy sinh của vợ dành cho gia đình là điều không gì có thể sánh bằng. Việc tôi có thể làm là dành hết những điều tốt đẹp để cô ấy luôn hạnh phúc", anh nói.

 

 

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Từ khóa:   Mạnh Trường bà xã Mạnh Trường showbiz Việt

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