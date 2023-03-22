Nhật Kim Anh lên tiếng bênh vực Hương Giang giữa ồn ào chen hàng trên thảm đỏ

Hậu trường 22/03/2023 20:21

Giữa lúc Hương Giang đang chịu nhiều chỉ trích vì hành động chen hàng trên thảm đỏ, Nhật Kim Anh đã lên tiếng bảo vệ đàn em của mình.

Tại thảm đỏ sự kiện công bố dự án phim của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito ngày 21/3, Hương Giang vướng nhiều chỉ trích vì hành động kém tinh tế. Cụ thể, trong lúc cùng các khách mời đứng xếp hàng chụp hình thảm đỏ, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đã bắt gặp Thùy Tiên phía sau mình. Sau đó, Hương Giang ngỏ ý muốn cùng đàn em chụp ảnh chung.

Nhật Kim Anh lên tiếng bênh vực Hương Giang giữa ồn ào chen hàng trên thảm đỏ - Ảnh 1

Nhật Kim Anh lên tiếng bênh vực Hương Giang giữa ồn ào chen hàng trên thảm đỏ - Ảnh 2

Tuy nhiên, theo thứ tự xếp hàng, trước Thùy Tiên còn có Nhật Kim Anh và Nam Anh đứng chờ. Sau đó, Hương Giang cũng quay lại xin ý kiến Nhật Kim Anh và Nam Anh. Trước sự ngỏ ý của Hương Giang, Nhật Kim Anh và Nam Anh cũng nhiệt tình đồng ý để Thùy Tiên lên trước. Dù các nhân vật trong đoạn clip có thoải mái thỏa thuận vị trí với nhau nhưng cư dân mạng bày tỏ ý kiến trái chiều về hành động của Hương Giang.

Nhật Kim Anh lên tiếng bênh vực Hương Giang giữa ồn ào chen hàng trên thảm đỏ - Ảnh 3

Trước việc Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 bị chỉ trích, Nhật Kim Anh phản hồi với Ngôi Sao, chiều 22/3: "Đối với tôi, hành động của Hương Giang bình thường. Ban đầu, cô ấy nhận ra Thùy Tiên và kéo tay, phản ứng ấy là tự nhiên, bản năng. Sau khi nhìn thấy tôi cũng đang đứng đợi, Giang có xin phép đàng hoàng chứ không như những gì mọi người thấy trên mạng.

Chắc góc máy khiến khán giả hiểu nhầm. Do sự việc gây bàn tán không đáng có nên sáng nay, Giang nhắn tin xin lỗi tôi. Giang nói bạn ấy muốn anh Đàm Vĩnh Hưng vui nên mới kéo Thùy Tiên lên để chụp hình theo concept hoàng thượng trên ngai vàng cùng hai phi tần. Giang rất dễ thương, tôi không khó chịu gì".

Cả Hương Giang, Lệ Nam đều từ chối phản hồi về sự việc gây tranh cãi.

Hương Giang tiếp tục gây tranh cãi, bị chê kém duyên vì chen hàng ngay trên thảm đỏ

Hương Giang tiếp tục gây tranh cãi, bị chê kém duyên vì chen hàng ngay trên thảm đỏ

Khoảnh khắc Hương Giang kéo Thùy Tiên chen hàng ngay trên thảm đỏ khi có các nghệ sĩ khác đang đứng xếp hàng vấp phải nhiều chỉ trích từ phía khán giả.

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Từ khóa:   Hương Giang Nhật Kim Anh Thùy Tiên

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