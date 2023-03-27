Nghi vấn Ngô Thanh Vân lộ "bụng bầu", Huy Trần lên tiếng xác nhận gia đình sắp có tin vui?

Sao Việt 27/03/2023 16:02

Ngô Thanh Vân khiến cộng đồng mạng tò mò khi lộ bụng lùm lùm. Cộng đồng mạng nghi vấn cặp đôi sắp có tin vui.

Sáng ngày 27/3, chồng của Ngô Thanh Vân đã đăng tải clip cùng vợ nấu ăn trong căn hộ cao cấp của gia đình. Huy Trần cho biết do nhiều khán giả nói rằng bà xã chỉ ăn chứ không cùng vào bếp nên cả hai vợ chồng muốn nấu ăn cùng nhau. Ngoài những hành động ngọt ngào cặp đôi dành cho nhau thì dân tình bất ngờ soi vóc dáng Ngô Thanh có sự thay đổi rõ.

Dễ dàng nhận ra "đả nữ" Vbiz tròn trịa hơn hẳn, vòng 2 cũng lùm lùm ở góc quay nghiêng. Khác với phong cách diện đồ hở bạo khoe eo thon thường thấy, dạo gần đây Ngô Thanh Vân cũng ưu tiên diện những trang phục để giấu dáng.

Nghi vấn Ngô Thanh Vân lộ 'bụng bầu', Huy Trần lên tiếng xác nhận gia đình sắp có tin vui? - Ảnh 1
Nữ viên lộ bụng ở vài góc quay 

Đáng nói hơn, lúc hướng dẫn bà xã nấu ăn, Huy Trần bất ngờ nói: "Anh dạy cho nấu ăn mà cứ đòi đi hoài vậy, em bắt buộc phải học. Mai mốt ai nấu cho con". Đến sáng nay, Ngô Thanh Vân đã đăng ảnh mới kèm dòng trạng thái: "Không cần phải hối hả, chỉ cần đợi đúng thời điểm. Tự nhiên nó sẽ xảy ra". Với loạt chi tiết này, netizen nghi vấn gia đình nhỏ sắp có thêm thành viên mới nhưng hiện tại Ngô Thanh Vân chưa lên tiếng nói rõ thực hư. 

Nghi vấn Ngô Thanh Vân lộ 'bụng bầu', Huy Trần lên tiếng xác nhận gia đình sắp có tin vui? - Ảnh 2

Nữ diễn viên có hành động giống hệt như mẹ bầu khiến dân tình không khỏi tò mò 

Sau kết hôn, Ngô Thanh Vân - Huy Trần thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đời thường, cùng nhau đi du lịch khắp nơi.

Nghi vấn Ngô Thanh Vân lộ 'bụng bầu', Huy Trần lên tiếng xác nhận gia đình sắp có tin vui? - Ảnh 3

Nghi vấn Ngô Thanh Vân lộ 'bụng bầu', Huy Trần lên tiếng xác nhận gia đình sắp có tin vui? - Ảnh 4

Cô còn chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Dạo này mình nói thật nhiều về việc dừng lại để lắng nghe, để nếm, để ngửi, để cảm nhận và quan trọng hơn hết là để cười. May mắn thay người bạn đồng hành cũng đồng thuận. Một năm qua là một hành trình dài cho việc quay về với cái cốt lõi đã nằm sẵn đâu đấy trong ta chờ ngày ta nhận ra nó: đó là hạnh phúc."

 

Kể từ sau khi kết hôn, Ngô Thanh Vân ngày càng nhuận sắc. Khán giả nhận xét rằng, phụ nữ được yêu thương, hạnh phúc việc nhan sắc ngày càng thăng hạng là điều dễ hiểu. Dân tình mong rằng cặp đôi sẽ sớm có tin vui. 

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