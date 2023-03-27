Bảo Thy nói gì khi bị nghi diện trang phục 'lộ nội y' trên sân khấu? Tiết lộ kế hoạch sinh thêm con

Bảo Thy đã có 1 sân khấu trình diễn đầy thăng hoa sau khoảng thời gian dài không nhận show ca hát nhưng lại bị góp ý về trang phục biểu diễn.

Tối 26/3, ca sĩ Bảo Thy là tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM. Bà mẹ một con lộng lẫy trong thiết kế đầm lưới kim tuyến, đính hạt cườm lấp lánh. Thiết kế giúp người đẹp khoe trọn thân hình "đồng hồ cát" quyến rũ. Bảo Thy xuất hiện trên sân khấu với visual tựa "nữ thần" ngoài đời thật khi diện thiết kế váy ôm sát khoe trọn hình thể chuẩn chỉnh của "mẹ 1 con" Bảo Thy đã mang đến đêm diễn ca khúc Baby em cô đơn, đây vốn là 1 ca khúc với phần âm nhạc sôi động Phần trình diễn nhẹ nhàng, da diết nhưng đủ để Bảo Thy truyền tải giọng hát của mình đến khán giả Phần trình diễn nhẹ nhàng, da diết nhưng đủ để Bảo Thy truyền tải giọng hát của mình đến khán giả. Cùng với tiết mục biểu diễn đầy thăng hoa, Bảo Thy cũng tiết lộ bản thân khá hồi hộp khi lâu lâu mới đi show ca hát: "BABY EM CÔ ĐƠN version ballad buồn hiu bé Thy vừa hát trong event tối qua... Lâu lâu mới đi diễn nên cảm giác hồi họp lắm ạ".

Bảo Thy không tránh khỏi những nghi vấn về việc giải nghệ từ phía người hâm mộ Tuy nhiên mới đây khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc biểu diễn sân khấu trên trang cá nhân, Bảo Thy bị một số khán giả nghi ngờ đã vô tình "lộ nội y" vì diện trang phục quá mỏng manh "ánh đèn làm lộ hết nội y, không ổn cho trang phục". Ngay lập tức, Bảo Thy đã lên tiếng làm rõ vấn đề này: "Bên trong là váy chứ nội y hồi nào trời". Cùng với đó, Bảo Thy cũng tự hào về vóc dáng sau sinh: "Vòng eo 58 (sau khi hóp) hên quá lên hình thật là đẹp ha cả nhà ơi". Một khán giả cho rằng người đẹp diện trang phục quá mỏng manh Ngoài ra, Bảo Thy cũng bật mí thêm sẽ không biểu diễn ở bar, club:"Những show bar, club thì sẽ không nhận lời biểu diễn ở những nơi đó nữa. Vì, thứ nhất là hình ảnh không còn phù hợp. Thứ hai, là thời gian diễn ở những nơi đó rất trễ mà bây giờ thì 10 giờ chị đã đi ngủ. Cho nên sẽ chọn những cái gì đó phù hợp với mình hơn".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm rằng bà xã Chi Bảo đã giúp cô rất nhiều trong việc tút tát nhan sắc sau khi sinh con, để cô có thể tự tin cho những dự án quay trở lại showbiz. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều khiến khán giả trầm trồ bởi vóc dáng nóng bỏng. Nữ ca sĩ cho biết cô hiện là "mẹ bỉm sữa" toàn thời gian, chỉ quanh quẩn với con nên khá áp lực mỗi khi nhận lời mời dự sự kiện Nữ ca sĩ cho biết cô hiện là "mẹ bỉm sữa" toàn thời gian, chỉ quanh quẩn với con nên khá áp lực mỗi khi nhận lời mời dự sự kiện. Nhưng mỗi lần xuất hiện, Bảo Thy cho rằng việc bản thân chăm chút cho diện mạo là thể hiện sự tôn trọng khán giả: "Đẹp từ gương mặt, hình thể đến thần thái cũng là cách thể hiện sự tôn trong khán giả. Tôi mong có thể tiếp động lực cho nhiều chị em cải thiện sắc vóc". Bảo Thy cũng tiết lộ có kế hoạch sinh thêm bé nữa vào năm sau.

Chân dung nữ ca sĩ bật khóc dừng diễn ở Hà Nội vì bị chê béo Sofia là con gái cố nghệ sĩ Kim Loan, cô được đánh giá là giọng ca gen Z nội lực với tư duy âm nhạc mới mẻ. Nữ ca sĩ từng chịu áp lực nặng nề vì bị miệt thị ngoại hình, ép bản thân giảm 13 kg trong 6 tháng.

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