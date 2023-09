Như Quỳnh U55 vẫn song ca Cô Gái Trung Hoa bên Lương Bích Hữu dù hơi... "điệu"

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, Như Quỳnh đã đăng tải màn biểu diễn cùng với Lương Bích Hữu trong liveshow The Best Of Như Quỳnh được diễn ra vào dịp cuối năm 2022 vừa qua.

Điểm nhấn trong đêm liveshow của Như Quỳnh chính là sự xuất hiện của Lương Bích Hữu - giọng ca đi sau được đông đảo khán giả yêu mến. Cả hai đã mang đến liên khúc Cô gái Trung Hoa - Ánh trăng nói hộ lòng tôi, một dòng nhạc hoàn toàn mới tô điểm thêm trong đêm diễn lần này của Như Quỳnh. Liên khúc Cô Gái Trung Hoa - Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi - Như Quỳnh và Lương Bích Hữu Không còn là 1 phiên bản tung tăng, nhí nhảnh, Cô Gái Trung Hoa giờ đã "trưởng thành" thành với phong cách "slow-motion" Trong màn song ca Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Như Quỳnh đã khiến người nghe không khỏi tấm tắc trước chất giọng "ngọt như mía lùi", nhấn nhá, nhả chữ rất điệu đà nhưng vẫn đầy duyên dáng. Cô Gái Trung Hoa là ca khúc debut solo Lương Bích Hữu sau khi chính thức tách ra khỏi nhóm H.A.T và được nhạc sĩ Sỹ Luân viết riêng cho chất giọng trong trẻo, nhí nhảnh của cô thời điểm đó. Đối với Cô gái Trung Hoa không còn là 1 phiên bản tung tăng, nhí nhảnh, giờ đã "trưởng thành" thành với phong cách "slow-motion (chậm rãi)" trong màn song ca giữa hai ca sĩ. Dù vậy, màn hòa giọng giữa 2 nữ ca sĩ cách nhau cả 1 thế hệ vẫn khiến khán giả đề lại nhiều bình luận đáng chú ý, thậm chí cách hát có phần điệu điệu của Như Quỳnh cũng được cho là hợp với ca khúc. Cộng đồng mạng đã cho rằng cách hát điệu đà, nhấn nhá chậm rãi của Như Quỳnh dường như đã là thương hiệu bao năm qua của nữ ca sĩ. Bên dưới màn trình diễn của cả hai, cộng đồng mạng đã cho rằng cách hát điệu đà, nhấn nhá chậm rãi của Như Quỳnh dường như đã là thương hiệu bao năm qua của nữ ca sĩ. Thế nhưng, với tốc độ hát được ví như đang "slow-motion" của Như Quỳnh, dân mạng đã hài hước trêu đùa rằng có lẽ cô nàng đã "có tuổi" nên cách hát cũng hơi chậm rãi và từ tốn hơn so với đàn em. Thời gian vừa qua Như Quỳnh đã cho thấy phong độ giọng hát của mình vẫn rất ổn định, điển hình như màn trình diễn cùng với Lương Bích Hữu Như Quỳnh là giọng ca được khán giả yêu nhạc thông qua những ca khúc bolero đình đám. Từng có 1 khoảng thời gian, giọng hát của nữ ca sĩ bị cho là "xuống cấp" khi không còn giữ được chất giọng ngọt ngào như xưa. Thế nhưng, thời gian vừa qua Như Quỳnh đã cho thấy phong độ giọng hát của mình vẫn rất ổn định, không thiếu phần ngọt ngào và sâu lắng. Cũng chính với chất giọng này mà Như Quỳnh có thể mang đến màn thể hiện ca khúc nhạc trẻ ấn tượng như vậy. Cô Gái Trung Hoa gắn liền với Lương Bích Hữu với giai điệu nhí nhảnh, vui tươi.