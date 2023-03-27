"Đất Rừng Phương Nam" công bố dàn diễn viên: Trấn Thành gây tranh cãi khi vào vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến làm Võ Tòng

Sao Việt 27/03/2023 19:30

Đất Rừng Phương Nam là dự án điện ảnh được đầu tư khủng do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cầm trịch. Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên, khán giả đã dành sự quan tâm lớn cho dự án này.

 

Dàn diễn viên phim điện ảnh Đất rừng phương Nam (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi) do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hiện nhận nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Khán giả đang so sánh với dàn cast bản truyền hình là Đất phương Nam (1997) do NSƯT Nguyễn Vinh Sơn làm đạo diễn.

Theo công bố của nhà sản xuất, những nhân vật có cá tính mạnh và ghi dấu ấn với khán giả như bác Ba Phi, Võ Tòng và bé An lần lượt do Trấn Thành, Mai Tài Phến và diễn viên nhí Hạo Khang đảm nhận.

'Đất Rừng Phương Nam' công bố dàn diễn viên: Trấn Thành gây tranh cãi khi vào vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến làm Võ Tòng - Ảnh 1
Đoàn phim 'Đất rừng phương Nam' sẵn sàng cho hành trình quay phim ở miền Tây sông nước

Trong số đó, vai diễn bác Ba Phi của Trấn Thành gặp nhiều tranh luận nhất. Trong phiên bản truyền hình Đất Phương Nam, bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can đóng. Nhiều khán giả chia sẻ hình ảnh bác Ba Phi trong lòng họ chỉ có duy nhất nghệ sĩ Mạc Can, không ai có thể thay thế được.

'Đất Rừng Phương Nam' công bố dàn diễn viên: Trấn Thành gây tranh cãi khi vào vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến làm Võ Tòng - Ảnh 2
Trấn Thành và Nguyễn Quang Dũng trên phim trường Đất rừng phương Nam.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Trấn Thành quá trẻ để đóng vai bác Ba Phi. Hơn nữa, diễn xuất của nam danh hài bị nhận xét ồn ào, thiếu đi sự tinh tế và trải nghiệm. Rất đông netizen bày tỏ đoàn phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam nên giao vai bác Ba Phi cho những nghệ sĩ gạo cội có kinh nghiệm hơn.

'Đất Rừng Phương Nam' công bố dàn diễn viên: Trấn Thành gây tranh cãi khi vào vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến làm Võ Tòng - Ảnh 3
Cái bóng quá lớn của Mạc Can là điều Trấn Thành cần vượt qua khi đảm nhận nhân vật trong bộ phim.

Trước đó, Trấn Thành từng chia sẻ rằng anh không muốn bị đặt lên bàn cân cùng các nghệ sĩ gạo cội khi thể hiện hình ảnh nhân vật Bác Ba Phi.

Việc Nguyễn Quang Dũng chọn Mai Tài Phến đóng vai Võ Tòng cũng nhận nhiều bàn tán từ khán giả. Trong bản truyền hình, diễn viên Lê Quang gây dấu ấn với hình tượng gai góc, đầu bù tóc rối ở miền sông nước, thể hiện hình ảnh người đàn ông từng trải.

Nhiều cư dân mạng nhận xét Mai Tài Phến quá đẹp trai và lãng tử, không thể hiện được sự vạm vỡ, cơ bắp, có chút hơi bặm trợn của nhân vật Võ Tòng. Một số netizen cho rằng nam diễn viên Vinh Râu có ngoại hình giống với Võ Tòng trong suy nghĩ của khán giả hơn.

'Đất Rừng Phương Nam' công bố dàn diễn viên: Trấn Thành gây tranh cãi khi vào vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến làm Võ Tòng - Ảnh 4
Diễn viên Lê Quang đã thể hiện Võ Tòng tốt tới mức bị "đóng đinh" vào nhân vật.
'Đất Rừng Phương Nam' công bố dàn diễn viên: Trấn Thành gây tranh cãi khi vào vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến làm Võ Tòng - Ảnh 5
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã xác nhận nam diễn viên Mai Tài Phến sẽ đảm nhận vai Võ Tòng

Tuy nhiên, một số khác lại nhận định ngoại hình có thể thay đổi bằng cách luyện tập và hóa trang nên Mai Tài Phến có hợp với Võ Tòng hay không nên chờ tới khi phim công chiếu hãy đưa ra kết luận. Cư dân mạng còn đề xuất Mai Tài Phến đóng Võ Tòng thì nên mời Mỹ Tâm đóng vai Út Trong.

Trong bản phim truyền hình, Võ Tòng để lại ấn tượng sâu sắc với người xem với hình ảnh râu tóc tua tủa, lầm lì nhưng tốt bụng và nhân hậu. Anh đem lòng yêu cô Út Trong nên không quản nguy hiểm tay không giết cá sấu, lấy vàng bạc châu báu trong dạ dày "quái thú" làm của hồi môn.

"Đất rừng phương Nam" - Quang Dũng đạo diễn, Trấn Thành đóng và góp vốn - dựng đại cảnh chợ nổi thập niên 1920, với 300 diễn viên.

'Đất Rừng Phương Nam' công bố dàn diễn viên: Trấn Thành gây tranh cãi khi vào vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến làm Võ Tòng - Ảnh 6
Một góc chợ nổi - một trong những đại cảnh lớn nhất phim "Đất rừng phương Nam".
'Đất Rừng Phương Nam' công bố dàn diễn viên: Trấn Thành gây tranh cãi khi vào vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến làm Võ Tòng - Ảnh 7
Tạo hình người dân miền Tây Nam bộ đầu thế kỷ 20 trong "Đất rừng phương Nam"
'Đất Rừng Phương Nam' công bố dàn diễn viên: Trấn Thành gây tranh cãi khi vào vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến làm Võ Tòng - Ảnh 8
Phim "Đất rừng phương Nam" mất gần 2.000 ngày chuẩn bị trước khi bấm máy.

Êkíp giới thiệu một trong những cảnh đầu tiên của phim, tái hiện xóm chợ nổi trong tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi. Nguyên tác miêu tả cảnh quay này qua góc nhìn nhân vật bé An: "Tôi ngồi đong đưa hai chân trên chiếc mui thuyền chở gạo ngóng lên chợ. Đèn măng-sông ở các hiệu buôn, các tiệm ăn của người Hoa kiều thắp lên sáng rực".

Phim truyền hình Đất phương Nam ra mắt năm 1997, dài 11 tập, về cậu bé An mồ côi mẹ, tha phương đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những mảnh đời lầm than dưới ách áp bức của địa chủ, thực dân. Hoàn cảnh đưa đẩy họ trở thành những nông dân khởi nghĩa.

Tuy cực khổ, An vẫn luôn sống trong sự đùm bọc của những người thương yêu - nguồn động lực đưa cậu vượt qua gian khổ. Sau khi phát sóng, tác phẩm gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển với nhiều thế hệ khán giả.

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Từ khóa:   Trấn Thành Mai Tài Phến Đất rừng phương nam

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