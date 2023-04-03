Khán giả tiếp tục dùng cách này để "phong sát" Hiền Hồ hậu hủy show

Ngày 30/3, anh Hoàng Việt Anh - đại diện đơn vị tổ chức đêm nhạc của ca sĩ Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình - chia sẻ với Zing lý do hủy bỏ sự kiện. Theo đại diện ban tổ chức, đêm nhạc bị hủy vì vấp phải rất nhiều ý kiến gay gắt từ khán giả và khách hàng.

Người này cho biết khi trao đổi việc hủy show, đại diện của các ca sĩ bày tỏ rất lấy làm tiếc vì sự cố trên. Show nhạc mở ra đúng thời điểm diễn ra lùm xùm giữa 2 ca sĩ nên bị ảnh hưởng. Vì vậy, hai ca sĩ đồng ý hủy show.

Ban tổ chức cho biết sau khi thỏa thuận với đại diện ca sĩ, họ quyết định hủy bỏ sự kiện và may mắn không có thiệt hại gì. Ban đầu, hiệu ứng và lượng khán giả đặt vé vẫn khá. Nhưng sau đó, chương trình vấp phải rất nhiều ý kiến gay gắt từ khán giả. Trên tinh thần cầu thị, tiếp thu, lắng nghe ý kiến, phản ánh của khán giả và khách hàng, ban tổ chức đã đi đến quyết định hủy show.

Không chỉ mạnh tay trong việc "phong ấn" sự trở lại của Hiền Hồ trên các sân khấu âm nhạc, khán giả còn đang bắt tay nhau "nói không" với sản phẩm mới của nữ ca sĩ này.

Cụ thể, Hiền Hồ đã cho ra mắt một phiên bản mới cho ca khúc từng ra mắt cách đây hơn 1 tháng, tuy nhiên khi nhìn vào lượt xem chắc chắn nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ. Sau gần 10 ngày ra mắt, phiên bản ca khúc này chỉ đạt được 76 nghìn lượt xem, một con số cực kỳ thấp so với loạt hit trước đây của Hiền Hồ.

Có thể thấy được rằng, khán giả giờ đây đang vô cùng mạnh mẽ trong công cuộc tẩy chay sự trở lại của Hiền Hồ dưới nhiều hình thức. Từ thời điểm Hiền Hồ trở lại cho đến hiện tại, sự nghiệp nữ ca sĩ lao dốc không phanh khi sản phẩm mới không thành công, các đêm nhạc liên tục bị hủy và đặc biệt là sự vững vàng của khán giả trong việc "phong sát" giọng ca Có như không có.