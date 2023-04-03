Lần hiếm hoi Minh Hằng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân

Sao Việt 03/04/2023 11:02

Khá kín tiếng trong chuyện cá nhân nên sau gần 1 năm làm đám cưới, Minh Hằng cũng chỉ thỉnh thoảng đăng về ông xã lên mạng xã hội.

Chồng của Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt Đông Quang (Đức Hòa, Long An). Theo thông tin trên website, công ty này được thành lập năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may.

Lần hiếm hoi Minh Hằng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân - Ảnh 1

Ngoài ra, doanh nhân Quốc Bảo còn đứng tên đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp khác, cũng có trụ sở tại tỉnh Long An.

Trước khi về chung một nhà, Minh Hằng và bạn trai gắn bó suốt 6 năm. Nửa kia không hoạt động lĩnh vực giải trí, do đó Minh Hằng giữ kín chuyện riêng tư. Tại lễ cưới, cô cũng dặn dò khách mời không đăng ảnh có mặt chú rể lên mạng xã hội.

Minh Hằng đang có chuyến du lịch đến Hàn Quốc nghỉ dưỡng cùng gia đình trong giai đoạn mang thai. Nữ diễn viên liên tục cập nhật lên trang cá nhân về chuyến đi chơi của mình. Trong đó, đáng chú ý nhất là hình ảnh Minh Hằng chụp cùng ông xã khi đang trên chuyến tàu đi Busan.

Lần hiếm hoi Minh Hằng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân - Ảnh 2

Đây là lần hiếm hoi Minh Hằng khoe khoảnh khắc chụp cùng chồng lên mạng xã hội. Là một ngôi sao kín tiếng và không muốn khiến chồng mất đi sự riêng tư nên Minh Hằng vẫn chưa chính thức để lộ gương mặt của anh. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng không ngại chia sẻ về sự chăm sóc, chiều chuộng mà ông xã dành cho mình, đặc biệt là trong giai đoạn bầu bì. 

Hiện tại, Minh Hằng đang mang thai con đầu lòng sau 3 tháng thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Xuyên suốt quá trình thực hiện, ông xã luôn đồng hành và túc trực bên Minh Hằng, kể cả lúc đi nước ngoài lẫn trong nước. Anh là người tự tay pha thuốc và tiêm kích trứng cho vợ.

Lần hiếm hoi Minh Hằng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân - Ảnh 3

Bên cạnh đó, ông xã cũng tạm gác lại công việc, dành trọn một tháng đưa Minh Hằng đi chơi để giúp vợ thư giãn tinh thần, bồi bổ sức khỏe, duy trì trạng thái tốt nhất trong lúc thực hiện thụ tinh lẫn khi mang thai.

Ngay khi mới thông báo tin vui này, Minh Hằng tiếp tục khiến khán giả ngưỡng mộ khi khoe vợ chồng cô vừa "tậu" thêm 2 căn nhà mới, được xem như món quà cho em bé khi chào đời.

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