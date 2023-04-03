Nhóc tỳ nhà Hà Hồ ngày càng ra dáng "cây hài nhí" khiến dân tình thích thú với cách ăn vô cùng độc đáo.

Không giấu kín bưng các con nhưng nhiều gia đình sao Việt, Hà Hồ thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các nhóc tỳ trước công chúng. Nếu như bé Subeo càng lớn càng ngại xuất hiện trước ống kính thì Lisa và Leon lại thành tâm điểm với loạt bức ảnh cực đáng yêu. Hà Hồ thường xuyên cho "cô ba" Lisa lên sóng và đều nhận về lời khen tích cực từ người hâm mộ.

Mới đây nhất, Lisa lại được dịp "đốn tim" người hâm mộ bằng loạt khoảnh khắc ăn tối cùng Hồ Ngọc Hà. Đáng chú ý, cách ăn có phần "độc là" của nhóc tỳ ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khiến cộng đồng mạng được phen "cười ngã ngửa".

Trong đoạn clip, bé Lisa gây bất ngờ cho người hâm mộ khi chỉ mới tròn 3 tuổi nhưng nhóc tỳ đã có thể tự mình ăn uống mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào của bố mẹ. Đặc biệt, ái nữ nhà Hồ Ngọc Hà còn ghi điểm và nhận về vô số lời khen ngợi khi luôn khéo léo, cẩn thận giữ để không làm đồ ăn rơi ra mặt bàn như đa số những đứa bé khác.

Thế nhưng, đáng chú ý nhất chỉ là hành động húp nước súp soàm soạp của Lisa khiến mọi người đang có mặt tại đó không nhịn được bật cười thành tiếng. Được biết, khi ăn các món nước, nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà rất thích phát ra âm thanh, nhất là khi nhìn thấy nữ ca sĩ cười to, Lisa dường như còn hào hứng và phấn khích hơn nữa.

Trước hành động đáng yêu của ái nữ, giọng hát Cả một trời thương nhớ cũng nhịn không được phải bất lực cảm thán: "Nhìn cái nết ăn kìa trời" khiến dân mạng "cười ngất".

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