Bị khán giả truy hỏi 'bán hàng đểu', Tuấn Hưng phân trần: 'Rồi các bạn sẽ rõ thôi'

Trước đây việc Tuấn Hưng bị nghi bán hàng giả đã từng gây xôn xao cõi mạng trong khoảng một thời gian nhất định.

Sau một thời gian dài ở ẩn, bên cạnh việc chăm sóc gia đình nhỏ Tuấn Hưng còn "lấn sân" sang lĩnh vực kinh doanh và gặt hái được một số thành công nhất định. Tuy nhiên cách đây vài tháng trước, nghi vấn Tuấn Hưng bán hàng giả đã xuất hiện ở nhiều diễn đàn lớn trên mạng xã hội. Cho đến thời điểm hiện tại nam ca sĩ vẫn giữ im lặng dù bị không ít khán giả truy hỏi về thông tin trên.

Mới đây tại một bài đăng của nam ca sĩ, một khán giả đã thẳng thắn nói rõ quan điểm cá nhân: "Cứ bán hàng đểu lừa người khác bị phát hiện thì lại đi chùa, mang Phật pháp ra để lừa thiên hạ thật là". Tuấn Hưng khẳng định sẽ không đánh đổi sự yêu thương của khán giả trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật Tuấn Hưng cho rằng bản thân sẽ sớm được giải oan khỏi những tin đồn thất thiệt Đứng trước ý kiến này, Tuấn Hưng ngay lập tức lên tiếng: "Rồi các bạn sẽ rõ thôi. Mọi thứ đều có luật nhân quả không chừa một ai. Tôi không còn sợ những câu viết này nữa, bởi tâm tôi sáng người người sẽ hiểu. Nếu tôi lừa các bạn sẽ chẳng có kết quả tốt đâu, còn chỗ này k phải chỗ để tôi nói về việc này. Các bạn hiểu sai tôi nó như cái nghiệp tôi đang phải nhận, nhưng tôi nhẫn rồi sẽ có lúc tôi được giải oan. Cứ nhớ dùm tôi dòng tin nhắn này nhé".

Bên cạnh đó Tuấn Hưng cho rằng khó có thể giải thích sao cho đủ: "Các bạn thân mến, tôi sống với nghề hát 25 năm rồi. Có thể còn nhiều hớn số tuổi của vài bạn đang bình luận ở đây. Tuấn Hưng có được tình yêu thương của khán giả, điểu đó không gì so sánh được và không bao giờ tôi đánh đổi nó với bất cứ giá nào. Tôi cảm nhận được sự thắc mắc hoài nghi của các bạn. Nhưng hãy nhớ các bạn không có quyền quy chụp tôi khi không có một kết luận gì về tôi". Dù không còn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ như trước đây, nhưng Tuấn Hưng vẫn nhận được sự săn đón nồng nhiệt của khán giả mỗi khi đi hát Hiện tại Tuấn Hưng và bà xã đang có mặt ở Nepal Từ sáng 17/1/2023, dư luận xôn xao trước thông tin thương hiệu đồng hồ Tuấn Hưng do ca sĩ Tuấn Hưng sáng lập nhưng lại quảng cáo là "sản sinh từ nước Đức". Chiều 17/1, trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Tuấn Hưng đã từ chối trả lời về vụ việc. Anh cho hay sẽ có chia sẻ cụ thể sau. Thông tin bắt đầu từ việc một số khách hàng mua đồng hồ Bonest Gatti của Đồng hồ Tuấn Hưng nghi vấn về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Trên trang web chính thức của Đồng hồ Tuấn Hưng quảng cáo đang phân phối đồng hồ chính hãng cho 4 công ty, một trong số đó là đồng hồ Bonest Gatti do Công ty Cổ phần Bonest Gatti Việt Nam nhập khẩu. Giá bán mẫu sản phẩm đồng hồ Bonest Gatti của Đồng hồ Tuấn Hưng là 20 - 40 triệu mỗi chiếc, có mẫu lên tới 70 triệu đồng. Ở phần thông tin các mẫu đồng hồ đều được trang web Đồng hồ Tuấn Hưng giới thiệu là "sản sinh từ nước Đức". Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng Công ty sở hữu web Bonestgatti.com là Bonest Gatti 广州尼恒科技有限公司 (tức: Công ty TNHH Khoa Kỹ Ni Hằng Quảng Châu, Trung Quốc) có trụ sở chính tại Quảng Châu, Trung Quốc.

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