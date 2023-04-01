Sao nhí "trổ mã": Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh "cô bé dân ca", Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như "Hoa hậu nhí"

Sao Việt 01/04/2023 09:36

So với vẻ ngây ngô khi còn nhỏ, hình ảnh chững chạc, nữ tính tuổi trưởng thành của Phương Mỹ Chi, Lâm Thanh Mỹ, Bảo An... khiến khán giả thích thú.

Suti (Lê Gia An)

Suti tên thật Lê Gia An, sinh năm 2008, là con gái thứ 2 của nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cô bé được công chúng biết đến khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? trong 2 mùa (năm 2014 và 2015).

Thời điểm đó, hình ảnh bé Suti 5 tuổi hay mít ướt, nhõng nhẽo với cha và thường có những biểu cảm dễ thương, được nhiều khán giả yêu thích.

8 năm kể từ sau chương trình, hình ảnh Suti được siêu mẫu Thúy Hạnh chia sẻ trên trang cá nhân mới đây khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên.

Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 1
Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 2
Hình ảnh cô bé Suti mít ướt, hay nhõng nhẽo với ba và có những hành động ngây thơ, dễ thương đã chinh phục khán giả.
Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 3
Không còn là cô bé mũm mĩm, tròn trịa năm xưa, Suti giờ đây đã ''lột xác'' với vẻ ngoài thon gọn cùng chiều cao vượt trội.
Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 5
Sau màn "trổ mã", bé Suti nhiều lần được khen ngợi với những màn thả dáng chuyên nghiệp như người mẫu.

Cô bé được cho là có màn "dậy thì thành công", từ gương mặt cho đến vóc dáng đều "trổ mã" bất ngờ. Năm 2022, Thúy Hạnh từng hé lộ Suti cao 1,63m, hơn chị gái Suli (Gia Hân) 8cm.

Lâm Thanh Mỹ

Lâm Thanh Mỹ - đóng Mận trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" - từng giận vì bị một số người trên mạng xã hội chê cô xấu.

Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 6
Vẻ đáng yêu của Lâm Thanh Mỹ khi còn nhỏ
Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 7
Lâm Thanh Mỹ từng là sao nhí được nhiều người quan tâm

 Ở tuổi 18, nữ diễn viên nhí một thời được khen ngợi vì vẻ ngoài trưởng thành hơn hẳn. Sau quá trình dậy thì, Lâm Thanh Mỹ chững chạc, nữ tính, thu hút sự chú ý mỗi lần dự sự kiện. Lâm Thanh Mỹ chia sẻ cô không gặp nhiều áp lực về danh xưng "sao nhí" một thời. Khi lớn lên, nữ diễn viên trẻ cũng tự định hình phong cách vẻ ngoài, vừa phù hợp vóc dáng, vừa phù hợp sở thích cá nhân.

Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 8
Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 9
Lâm Thanh Mỹ khoe nhan sắc trong bộ ảnh năm 2022 
 

"Khoảng 1,2 năm gần đây, em đam mê săn lùng đồ si (quần áo cũ). Em ưu tiên sự thoải mái trong phong cách ăn mặc, thích những món đồ như sơmi rộng, chân váy dài... Khi mặc áo thun, em cũng thường phối kiểu này kiểu kia để bắt mắt hơn. Em cũng theo dõi một số kiểu trang phục nổi tiếng trên phim, giống như hình tượng nhân vật mà diễn viên Aoi Yu (Nhật Bản) thường mặc. Em thích phong cách thoải mái, toát lên năng lượng tích cực như chị Aoi Yu", Lâm Thanh Mỹ nói.

Phương Mỹ Chi

Sau gần 10 năm kể từ Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi đã trở thành cô gái đôi mươi, hiện là một trong những giọng ca rất được khán giả yêu thích. Về ngoại hình, nữ ca sĩ cũng cho thấy màn "trổ mã" ấn tượng. Từ cô bé đeo kính cận, mộc mạc với bộ quần áo bà ba ngày nào, giờ đây Phương Mỹ Chi đã trở thành nữ ca sĩ duyên dáng trên sân khấu và năng động, trẻ trung ngoài đời. 

Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 10
Phương Mỹ Chi là học trò đội Hiền Thục, đoạt giải Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 

Thời gian qua, Phương Mỹ Chi đã cho thấy năng suất làm việc chăm chỉ khi thường xuyên cập nhật hình ảnh chạy show ca hát. Đặc biệt, series Chi được nữ ca sĩ cho ra mắt trong năm 2022 vừa qua cũng nhận được nhiều hiệu ứng tích cực từ phía khán giả.

Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 11
Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 12
Phương Mỹ Chi biến đổi nhiều phong cách đời thường, từ năng động cho tới ngọt ngào, đáng yê

Thông qua sản phẩm này, Phương Mỹ Chi cũng cho thấy sự thay đổi về mặt hình ảnh. Không còn là ‘cô bé dân ca’ nhỏ xíu ngày nào, nay giọng ca 20 tuổi đang ngày càng trưởng thành hơn, linh hoạt hơn và dám thử sức, đổi mới bản thân trong nhiều dòng nhạc khác, nhiều tạo hình đẹp mắt, ấn tượng, phù hợp với độ tuổi.

Lê Huỳnh Bảo Ngọc

"Hoa khôi nhí Tây Đô", "Hoa hậu nhí Cần Thơ", "Bé gái chuyên đọ sắc Hoa hậu"... là những danh xưng mà người hâm mộ dành riêng cho sao nhí Lê Huỳnh Bảo Ngọc. Bé Bảo Ngọc năm nay đã 14 tuổi, sinh ra tại Cần Thơ nhưng hiện đang sinh sống và học tập tại TP.HCM. Vào năm 2015, Bảo Ngọc ghi danh Đồ Rê Mí và để lại ấn tượng bởi nhan sắc trong veo, giọng hát ngọt ngào. Trong năm này, bé Bảo Ngọc dành giải Á quân Gương Mặt Thân Quen Nhí.

Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 13
Bảo Ngọc hoàn thành xuất sắc vai diễn trong phim Gia Đình Là Số 1
Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 14

Bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ, Lê Huỳnh Bảo Ngọc tham gia các bộ phim điện ảnh, hài Tết và gây chú ý khi vào vai cô bé đanh đá trong phim truyền hình Gia Đình Là Số 1. Hiện tại, Bảo Ngọc còn thử sức ở lĩnh vực MC, người mẫu nhí và xây dựng kênh vlog riêng. Sao nhí xuất hiện trong nhiều sự kiện nổi bật của làng giải trí và rất được lòng các đàn anh, đàn chị.

Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 15
Bé Bảo Ngọc 2 lần đọ sắc với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, nhan sắc sao nhí chẳng kém cạnh đàn chị
Sao nhí 'trổ mã': Phương Mỹ Chi dần thoát hình ảnh 'cô bé dân ca', Lê Huỳnh Bảo Ngọc được ví như 'Hoa hậu nhí' - Ảnh 16
Bảo Ngọc thân thiết với Hoa hậu Lương Thuỳ Linh

Do vào con đường nghệ thuật từ lúc nhỏ nên Bảo Ngọc có cơ hội làm việc và gặp gỡ với nhiều người nổi tiếng. "Hoa khôi nhí" Cần Thơ có sở thích đặc biệt với các cuộc thi Hoa hậu, tham dự nhiều sự kiện dành cho giới mỹ nhân. Bảo Ngọc thường xuyên góp mặt trong các hoạt động thiện nguyện hay những buổi gặp gỡ thân mật của "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung. Mỹ nhân nhí chính là bé gái được vợ chồng bà Phạm Kim Dung nhận làm con nuôi.

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Từ khóa:   Phương Mỹ Chi Lê Huỳnh Bảo Ngọc Sao nhí

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