Minh Tú thừa nhận từng là người yêu cuồng nhiệt nhưng hay tính toán

Minh Tú kể chuyện tình yêu và xúc động và nghẹn ngào khi nhắc về gia đình trong tập mới nhất của podcast “ Nhật ký Ban công”.

Trong podcast, Puka và Minh Tú chia sẻ quan điểm phụ nữ độ tuổi 30 nên chọn ổn định hay tự do, cũng là câu hỏi của nhiều phụ nữ Việt ở độ tuổi này đang loay hoay. Puka và Minh Tú chia sẻ câu chuyện riêng, trải nghiệm về sự trưởng thành và quan điểm, nhận thức cá nhân trong tình yêu, từ những khác biệt khi yêu lúc trẻ và khi đã có vị trí, chỗ đứng trong sự nghiệp. Sự lãng mạn, bay bổng được chuyển thành sự trân trọng, yêu thương và ý nghĩa, hay thái độ trong những mối tình tiếp theo cũng dần dần chuyển biến. Minh Tú thừa nhận trước đây cô yêu cuồng nhiệt, nhưng tính toán còn bây giờ lại sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, không cãi vã, biết cân nhắc lời nói, hành động để tránh những việc không đáng.

Minh Tú và Puka trong tập mới nhất của podcast “ Nhật ký Ban công” Điểm nhấn đặc biệt nhất trong tập này là những phút giây Minh Tú và Puka nhắc về gia đình, về sức khoẻ của cha mẹ khiến các cô dành nhiều sự quan tâm. Không ít lần Minh Tú rơi nước mắt xúc động còn Puka cũng nghẹn ngào. Puka kể khi còn nhỏ, bữa cơm với gia đình là điều rất bình thường, nhưng khi đi làm xa nhà, bữa cơm gia đình là điều quý giá, thậm chí xa xỉ mà có tiền không mua được. Cô luôn bận bịu công việc, không thể về quê ăn chung với cha mẹ. “Ai được quây quần ăn cùng cha mẹ nên trân quý”, Puka thừa nhận. Khi cha mẹ điện thoại, cô cho biết không bỏ lỡ bất cứ cuộc điện thoại nào vì lo sợ một ngày không còn cuộc gọi, số điện thoại của cha mẹ hiện lên trên điện thoại của mình.

Minh Tú trải lòng về câu chuyện tình yêu Minh Tú thừa nhận mỗi người sẽ phải đối diện với việc mất người thân nhiều lần trong đời. Dù chuẩn bị tâm lý thế nào, khi sự việc xảy ra, mọi người đều bị tổn thương. Vì thế, khi còn cơ hội hay may mắn bên gia đình, mỗi người nên cố gắng tận hưởng, dành thời gian cho gia đình, người thân. Không nên nghĩ chỉ mang tiền, gửi đồ, xây nhà,... là đủ trách nhiệm, vì có thể gia đình, người thân không còn, hoặc không còn đủ sức hay không thể tận hưởng được nữa. Với văn hoá phương Đông, gia đình là văn hoá, là điều thiêng liêng luôn ở bên cạnh mỗi người. Nhật ký Ban công là dự án podcast chữa lành của Minh Tú thực hiện, nơi vừa truyền cảm hứng vừa là nơi để lắng nghe và tâm tình cùng thế hệ trẻ Việt.

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