Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh

Đan Trường - nam ca sĩ thần tượng của thế hệ 7X, 8X đã có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Thủy Tiên. Khối tài sản kếch xù của cô khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Kể từ khi cậu con trai Thiên Từ ra đời, dân tình càng chú ý tới cặp đôi này và nhất là cuộc sống thượng lưu đích thực của cậu bé sinh năm 2017.

Được biết, Thủy Tiên và Đan Trường chào đón con đầu lòng tại Mỹ. Để chào đón sự ra đời của con trai, cặp đôi đã tậu căn biệt thự ở San Jose, California (Mỹ) siêu đắt đỏ và xa hoa, rộng sương sương khoảng 4.200m2. Căn biệt thự do đôi vợ chồng thuê một kiến trúc sư nổi danh ở Hollywood thiết kế và mất 3 năm để hoàn thiện.

Dù mới chỉ 6 tuổi nhưng Thiên Từ đã là rich kid được quan tâm nhất nhì của làng giải trí Việt. Sinh ra trong gia đình giàu có, Thiên Từ được tiếp xúc với hàng loạt đồ hiệu từ khi còn bé. Cậu gây ấn tượng với sự thông minh, lém lỉnh và cực kỳ sành điệu. Vì sống ở nước ngoài từ nhỏ, con trai Đan Trường có thể sử dụng được 4 thứ tiếng: Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa.

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‏Được biết, bé Mathis Thiên Từ được mẹ cho làm quen với golf từ năm ba tuổi với học phí 65 USD/giờ. Không dừng lại ở đó, cô còn chi thêm hàng chục triệu để mua trang phục và các dụng cụ cần thiết để chơi golf. Thủy Tiên từng tiết lộ vì con trai yêu thích phong cách hơi hướng thể thao nên cô cũng đầu tư cho con theo phong cách này.

Thủy Tiên và Đan Trường còn cho thấy độ chiều con hết nấc khi mỗi dịp lễ, đôi vợ chồng đều chịu chi để trang hoàng không gian sống trong căn biệt thự triệu đô sao cho bắt mắt. Bà xã Đan Trường thường tạo một bữa tiệc "hoành tá tràng" thiết đãi con trai theo các chủ đề như Halloween, Giáng sinh.

Bên cạnh phong cách thời trang, vợ chồng Đan Trường cũng rất chú trọng tới việc giáo dục cho Thiên Từ. Cô thường xuyên đưa con trai ra ngoài khám phá thế giới. Dù bận rộn nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho con những chuyến xuất ngoại ý nghĩa. Chuyến đi nào vợ cũ Đan Trường cũng ghi lại nhiều hình ảnh và video vui đùa của con trai. Thiên Từ cũng rất chăm chỉ học tập, tự lập và mạnh mẽ dù sinh ra trong gia đình giàu có.