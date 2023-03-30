Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh

Sao Việt 30/03/2023 15:14

Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều giàu có, Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường và Thủy Tiên mới nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu.

Đan Trường - nam ca sĩ thần tượng của thế hệ 7X, 8X đã có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Thủy Tiên. Khối tài sản kếch xù của cô khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Kể từ khi cậu con trai Thiên Từ ra đời, dân tình càng chú ý tới cặp đôi này và nhất là cuộc sống thượng lưu đích thực của cậu bé sinh năm 2017.

Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh - Ảnh 1

Được biết, Thủy Tiên và Đan Trường chào đón con đầu lòng tại Mỹ. Để chào đón sự ra đời của con trai, cặp đôi đã tậu căn biệt thự ở San Jose, California (Mỹ) siêu đắt đỏ và xa hoa, rộng sương sương khoảng 4.200m2. Căn biệt thự do đôi vợ chồng thuê một kiến trúc sư nổi danh ở Hollywood thiết kế và mất 3 năm để hoàn thiện.

Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh - Ảnh 2

Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh - Ảnh 3

Dù mới chỉ 6 tuổi nhưng Thiên Từ đã là rich kid được quan tâm nhất nhì của làng giải trí Việt. Sinh ra trong gia đình giàu có, Thiên Từ được tiếp xúc với hàng loạt đồ hiệu từ khi còn bé. Cậu gây ấn tượng với sự thông minh, lém lỉnh và cực kỳ sành điệu. Vì sống ở nước ngoài từ nhỏ, con trai Đan Trường có thể sử dụng được 4 thứ tiếng: Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa.

Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh - Ảnh 4

‏Được biết, bé Mathis Thiên Từ được mẹ cho làm quen với golf từ năm ba tuổi với học phí 65 USD/giờ. Không dừng lại ở đó, cô còn chi thêm hàng chục triệu để mua trang phục và các dụng cụ cần thiết để chơi golf. Thủy Tiên từng tiết lộ vì con trai yêu thích phong cách hơi hướng thể thao nên cô cũng đầu tư cho con theo phong cách này. 

Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh - Ảnh 5

Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh - Ảnh 6

Thủy Tiên và Đan Trường còn cho thấy độ chiều con hết nấc khi mỗi dịp lễ, đôi vợ chồng đều chịu chi để trang hoàng không gian sống trong căn biệt thự triệu đô sao cho bắt mắt. Bà xã Đan Trường thường tạo một bữa tiệc "hoành tá tràng" thiết đãi con trai theo các chủ đề như Halloween, Giáng sinh.

Con trai Đan Trường chuẩn richkid, mới 6 tuổi đã sở hữu toàn hàng hiệu sang chảnh - Ảnh 7

Bên cạnh phong cách thời trang, vợ chồng Đan Trường cũng rất chú trọng tới việc giáo dục cho Thiên Từ. Cô thường xuyên đưa con trai ra ngoài khám phá thế giới. Dù bận rộn nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho con những chuyến xuất ngoại ý nghĩa. Chuyến đi nào vợ cũ Đan Trường cũng ghi lại nhiều hình ảnh và video vui đùa của con trai. Thiên Từ cũng rất chăm chỉ học tập, tự lập và mạnh mẽ dù sinh ra trong gia đình giàu có.

Cuộc hôn nhân trong mơ của BTV Quang Minh: 16 năm nên nghĩa vợ chồng, cãi vã chưa từng vượt ngưỡng 10 lần

Cuộc hôn nhân trong mơ của BTV Quang Minh: 16 năm nên nghĩa vợ chồng, cãi vã chưa từng vượt ngưỡng 10 lần

Nhìn cuộc sống của BTV Quang Minh, nhiều người bày tỏ vô cùng ngưỡng mộ. Sống chung với nhau 16 năm nhưng đôi vợ chồng anh ít khi nào xảy ra tranh cãi với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Con Đan Trường 24h sao Việt Cuộc sống các sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 17 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm