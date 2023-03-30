Cuộc hôn nhân trong mơ của BTV Quang Minh: 16 năm nên nghĩa vợ chồng, cãi vã chưa từng vượt ngưỡng 10 lần

BTV Trần Quang Minh được nhiều khán giả truyền hình nhớ tới với vai trò MC trong các chương trình "Chúng Tôi Là Chiến Sĩ", "Đường Lên Đỉnh Olympia", "Đối Mặt", "Trẻ Em Luôn Đúng"...

Trên sóng truyền hình BTV Quang Minh nhìn rất nghiêm túc nhưng ngoài đời lại là "ông chú" U50 cá tính thẳng thắn và rất hài hước.

Sau này, anh được bổ nhiệm làm Phó phòng Tương tác nội dung Ban thanh thiếu niên VTV6 và phụ trách nhiều chương trình, trong đó có "Bữa Trưa Vui Vẻ". Năm 2018, anh tạm chia tay VTV6 để đầu quân cho VTV8 và chuyển vào Đà Nẵng.

Hiện tại, Quang Minh được coi là ông bố đông con nhất VTV. Các con của anh đặt tên lần lượt ở nhà là Heo, Sóc, Gấu và Voi.

Dù là một người vô cùng bận rộn và thường xuyên phải đi công tác xa nhưng Trần Quang Minh luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Nam MC từng chia sẻ, với anh "đông con vui nhưng vất vả".

Trong nhà, vợ chồng anh thường phải đóng vai thiện - ác để dạy con, trong đó người đóng vai ác là anh. Tuy vậy, anh cũng rất gần gũi và trở thành những người bạn bên các quý tử.

Để có thể toàn tâm toàn ý cho công việc, vợ anh - chị Nguyễn Bích Ngọc luôn hỗ trợ, động viên chồng hết mình. Công việc chính của chị là kinh doanh.

Anh chia sẻ hai vợ chồng đã có 8 cuộc cãi vã trong 16 năm. Trong đó, 4 cuộc về việc đẻ hay không, 4 cuộc còn lại liên quan đến ai là người thay bỉm đêm, cho con ăn sữa.

Cách chăm sóc, dạy dỗ con cái của BTV Quang Minh được nhiều bậc phụ huynh ủng hộ. Anh dạy con biết tự lập từ bé, được học theo sở thích. Khi các con lớn, anh và bà xã cũng sẽ không can thiệp vào chuyện công việc, miễn sao các con thấy vui vẻ, hạnh phúc và sống tốt. Có lẽ, đây cũng là điều các bậc cha mẹ nên hướng tới, giúp con không bị áp lực về công việc, có cuộc sống thoải mái và tích cực.

Anh cũng chia sẻ rằng mình rất may mắn khi có vợ "ba đầu sáu tay". Cô ấy gánh phần lớn việc chăm sóc các con và là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công việc ở cơ quan.