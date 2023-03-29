'Nàng thơ' một thời của Sơn Tùng nhan sắc thăng hạng, khẳng định được tên tuổi trên con đường âm nhạc

Sao Việt 29/03/2023 13:49

Từng là một trong những 'hotgirl' nổi tiếng khi xuất hiện trong MV của Sơn Tùng, Cara Phương nay đã có được sự nghiệp ổn định, nhan sắc ngày càng mặn mà.

Cara Phương tên thật là Nguyễn Thanh Huệ Phương, sinh năm 1995 đến từ Vĩnh Long. Đầu năm 2017, cô gái này khiến nhiều người ghen tị khi vào vai bạn gái của Sơn Tùng M-TP trong MV triệu view "Nơi này có anh".

'Nàng thơ' một thời của Sơn Tùng nhan sắc thăng hạng, khẳng định được tên tuổi trên con đường âm nhạc - Ảnh 1

Trước khi "debut" với tư cách ca sĩ, Cara Phương từng đảm nhận vai nữ chính trong MV Nơi này có anh của Sơn Tùng M-TP. Thời điểm MV lên sóng, ngoài giai điệu bắt tai, cảnh quay đẹp thì danh tính của Cara Phương cũng nhận được sự chú ý không kém.

Sau khi được biết đến với tư cách là "nàng thơ" của Sơn Tùng, Cara Phương bắt đầu con đường ca hát solo và dần nhận được sự đón nhận của khán giả. 

Ngoài bản hit Thôi miên gây sốt một thời, sự nghiệp của Cara Phương cũng lên như "diều gặp gió" khi tham gia The Heroes, một trong số đó là tiết mục Ước mơ của mẹ được đông đảo khán giả đón nhận thời điểm 2021. 

'Nàng thơ' một thời của Sơn Tùng nhan sắc thăng hạng, khẳng định được tên tuổi trên con đường âm nhạc - Ảnh 2

Mới đây nhất xuất hiện trong một chương trình âm nhạc thực tế hợp tác giữa ê-kíp Việt Nam và Tổng cục du lịch Hàn Quốc, Cara Phương tiếp tục khiến fan trầm trồ bởi khả năng hát tiếng Hàn cực mượt, bất chấp thời tiết lạnh giá ở "xứ sở kim chi". 

'Nàng thơ' một thời của Sơn Tùng nhan sắc thăng hạng, khẳng định được tên tuổi trên con đường âm nhạc - Ảnh 3

Bên cạnh đó, nhan sắc của Cara Phương cũng ngày một thăng hạng. Cô diện những trang phục cá tính, song không kém phần quyến rủ khiến fan phải xuýt xoa.

'Nàng thơ' một thời của Sơn Tùng nhan sắc thăng hạng, khẳng định được tên tuổi trên con đường âm nhạc - Ảnh 4

'Nàng thơ' một thời của Sơn Tùng nhan sắc thăng hạng, khẳng định được tên tuổi trên con đường âm nhạc - Ảnh 5

 

 

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