Bạn thân đưa con gái Mai Phương lên chùa thắp hương cúng giỗ 3 năm cho mẹ, tiết lộ niềm vui mới về bé Lavie

Sao Việt 28/03/2023 18:09

Ngày giỗ cố nghệ sĩ Mai Phương, bé Lavie được bảo mẫu và người thân đưa đến chùa thắp hương cho mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân ca sĩ Trương Bảo Như - bạn thân cố nghệ sĩ Mai Phương đăng tải hình cùng bé Lavie đến chùa thắp hương cho người bạn quá cố. Mỗi năm đến ngày giỗ của Mai Phương, Trương Bảo Như đều cùng Lavie và cô bảo mẫu đến đây cúng viếng và thắp hương. Cô nghẹn ngào viết: "Một ngày tưởng nhớ nhẹ nhàng như hai năm trước. Vẫn với những gương mặt đồng hành quen thuộc. Mới đó mà đã 3 năm. Nhanh thật! Cứ ngỡ hôm qua đây thôi".

Bạn thân đưa con gái Mai Phương lên chùa thắp hương cúng giỗ 3 năm cho mẹ, tiết lộ niềm vui mới về bé Lavie - Ảnh 1

Bạn thân đưa con gái Mai Phương lên chùa thắp hương cúng giỗ 3 năm cho mẹ, tiết lộ niềm vui mới về bé Lavie - Ảnh 2
Bạn thân Mai Phương chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh FBNV

Ngoài ra, bạn thân của Mai Phương còn không quên chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi của bé Lavie "Dạo này ẻm ăn giỏi lắm! Ăn nhanh và chịu ăn đủ món. Cô Mi thật xuất sắc nha! 100 điểm…" khiến những người yêu mến cố nghệ sỹ cảm thấy ấm lòng.

Hiện tại kể từ khi diễn viên Mai Phương qua đời, bé Lavie vẫn sống ở Việt Nam cùng bảo mẫu, chờ ngày bố đẻ đón sang Mỹ đoàn tụ.

Dù sống xa bố, song con gái cố diễn viên vẫn được bảo mẫu chăm sóc tận tình. Trên trang cá nhân, bảo mẫu bé Lavie thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui chơi, học tập... của nhóc tỳ. 

Bạn thân đưa con gái Mai Phương lên chùa thắp hương cúng giỗ 3 năm cho mẹ, tiết lộ niềm vui mới về bé Lavie - Ảnh 3

Bạn thân đưa con gái Mai Phương lên chùa thắp hương cúng giỗ 3 năm cho mẹ, tiết lộ niềm vui mới về bé Lavie - Ảnh 4

Bạn thân đưa con gái Mai Phương lên chùa thắp hương cúng giỗ 3 năm cho mẹ, tiết lộ niềm vui mới về bé Lavie - Ảnh 5

Một số hình ảnh của bé Lavis được bạn thân Mai Phương chia sẻ trên trang cá nhân.

Trương Bảo Như sinh năm 1984, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, là Á quân cuộc thi Duyên dáng Bolero 2019. Cô từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi Tiếng hát Truyền hình 2005. 

Trương Bảo Như là bạn thân của nghệ sĩ Mai Phương. Khi Mai Phương qua đời, nữ ca sĩ coi bé Lavie như con ruột. Vì thế, bé Lavie rất thân thiết và thường qua nhà Trương Bảo Như chơi.

Trương Bảo Như là người chứng kiến toàn bộ quãng thời gian chữa trị bệnh ung thư phổi của Mai Phương. Từ cuối 2017, nữ ca sĩ đã nhận ra điều bất thường khi cô bạn ho không dứt. Mặc kệ Bảo Như khuyên nhủ, Mai Phương vẫn không chịu đi khám. Đến tháng 7/2018, khi những cơn ho trở nên nghiêm trọng hơn, nữ diễn viên Xóm cào cào mới nghe lời và làm các xét nghiệm. Ngày nhận được kết quả ác tính, Bảo Như cũng là người đầu tiên mà Mai Phương báo tin. 

Bạn thân đưa con gái Mai Phương lên chùa thắp hương cúng giỗ 3 năm cho mẹ, tiết lộ niềm vui mới về bé Lavie - Ảnh 6
Trương Bảo Như là bạn thân của nghệ sĩ Mai Phương.
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