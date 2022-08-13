Nhân dịp sinh nhật con gái cố nghệ sĩ Mai Phương, Phùng Ngọc Huy bên Mỹ xa xôi cũng không quên gửi qua chúc mừng cô công chúa của mình

Hậu trường 13/08/2022 14:54

Nhân dịp sinh nhật cô công chúa bé nhỏ, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy cũng đã gửi lời cảm ơn tới bảo mẫu của con gái thông qua mạng xã hội.

Kể từ khi người mẹ nổi tiếng qua đời, cuộc sống của bé Lavie luôn được rất khán giả quan tâm và theo dõi. Mới đây, bảo mẫu đã đăng tải đoạn video với trạng thái cực kỳ háo hức về món quà mà con gái Mai Phương nhận được từ bố - Phùng Ngọc Huy bên Mỹ gửi về. 

Có thể thấy, nam ca sĩ đã đích thân chuẩn bị món quà nặng dành tặng cho cô công chúa bé nhỏ của mình một mô hình ngôi nhà bằng gỗ cựu kỳ hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Để hoàn thiện cho bé Lavie chơi, bảo mẫu dí dỏm cho biết phải nhờ tới 2 thợ "xịn xò nhất quận" qua lắp ráp.

Nhân dịp sinh nhật con gái cố nghệ sĩ Mai Phương, Phùng Ngọc Huy bên Mỹ xa xôi cũng không quên gửi qua chúc mừng cô công chúa của mình - Ảnh 1
Bài đăng của bảo mẫu bé Lavie - Ảnh: Chụp màn hình 

"1 đứa chơi mà tới tận 3 đứa làm, mà phải rước 2 thợ xịn xò nhất quận Bình Thạnh qua lắp cho em chơi, chứ cô Mi không biết làm mấy cái này. Quà sinh nhật  sớm của ba Huy gửi cho em bé", bảo mẫu của bé Lavie vui vẻ chia sẻ.

Nhân dịp sinh nhật con gái cố nghệ sĩ Mai Phương, Phùng Ngọc Huy bên Mỹ xa xôi cũng không quên gửi qua chúc mừng cô công chúa của mình - Ảnh 2

Nhân dịp sinh nhật con gái cố nghệ sĩ Mai Phương, Phùng Ngọc Huy bên Mỹ xa xôi cũng không quên gửi qua chúc mừng cô công chúa của mình - Ảnh 3
Cận cảnh món quà của Phùng Ngọc Huy gửi tặng con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Chứng kiến sự quan tâm đến con gái của Phùng Ngọc Huy dù ở một nơi xa xôi bên Mỹ, nhiều người tỏ ra xúc động và hơn lúc nào hết họ mong rằng một ngày nào đó cả 2 cha con sẽ sớm đoàn tụ bên nhau. 

Lavie là con gái của cố diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Sau khi mẹ qua đời vào cuối tháng 3/2020, vấn đề nuôi dưỡng bé Lavie trở thành câu chuyện được khán giả quan tâm.

Nhân dịp sinh nhật con gái cố nghệ sĩ Mai Phương, Phùng Ngọc Huy bên Mỹ xa xôi cũng không quên gửi qua chúc mừng cô công chúa của mình - Ảnh 4
Mai Phương và Phùng Ngọc Huy - Ảnh: Internet

Về sau, Phùng Ngọc Huy thông báo đã được thừa nhận quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái. Vì chưa thể về Việt Nam nên anh gửi con ở chỗ 2 bảo mẫu và nhờ bố mẹ đẻ lui tới thăm nom.

Nhân dịp sinh nhật con gái cố nghệ sĩ Mai Phương, Phùng Ngọc Huy bên Mỹ xa xôi cũng không quên gửi qua chúc mừng cô công chúa của mình - Ảnh 5
Bé Lavie vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh bảo mẫu - Ảnh: Chụp màn hình

Việc dịch bệnh bùng phát thời gian dài ảnh hưởng nhiều tới chuyện 2 cha con đoàn tụ. Dù ở 2 phương trời nhưng nam ca sĩ vẫn luôn dõi theo Lavie, trò chuyện facetime với cô bé hàng ngày.

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Từ khóa:   bé Lavie Mai Phương - Phùng Ngọc Huy cố nghệ sĩ Mai Phương

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