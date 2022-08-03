Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương càng lớn càng giống mẹ, được khen ngợi vì hành động cẩn thận và tinh tế này

Mới đây, trên trang cá nhân, cô bảo mẫu của con gái cố nghệ sĩ Mai Phương đã đăng tải hình ảnh cực dễ thương về Lavie. Cụ thể, trước khi đi ra ngoài, cô bé đã viết một tờ ghi chú bỏ vào sọt quần áo của mình để cho các thành viên trong gia đình không phải nhầm lẫn mà đem đi phơi.

Bảo mẫu của Lavie chia sẻ: "Thương hết sức thương chưa nè? Công sức dạy dỗ của cô Mi được đáp trả lại bằng những việc làm của em, thấy cái tờ giấy note mà cưng xĩu luôn á trời, sợ cả nhà không biết rổ đồ chưa giặt nên note lại trước khi mang rổ đồ của em bé đi phơi... cảm ơn em bé vì cái sự tỉ mỉ này... Thương lắm".