Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương càng lớn càng giống mẹ, được khen ngợi vì hành động cẩn thận và tinh tế này

Mới đây, bảo mẫu của bé Lavie rất hạnh phúc về hành động tinh tế của cô bé trên trang cá nhân của mình.
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Mới đây, trên trang cá nhân, cô bảo mẫu của con gái cố nghệ sĩ Mai Phương đã đăng tải hình ảnh cực dễ thương về Lavie. Cụ thể, trước khi đi ra ngoài, cô bé đã viết một tờ ghi chú bỏ vào sọt quần áo của mình để cho các thành viên trong gia đình không phải nhầm lẫn mà đem đi phơi.
Bảo mẫu của Lavie chia sẻ: "Thương hết sức thương chưa nè? Công sức dạy dỗ của cô Mi được đáp trả lại bằng những việc làm của em, thấy cái tờ giấy note mà cưng xĩu luôn á trời, sợ cả nhà không biết rổ đồ chưa giặt nên note lại trước khi mang rổ đồ của em bé đi phơi... cảm ơn em bé vì cái sự tỉ mỉ này... Thương lắm".
Thời gian qua, khi nghỉ hè, bé Lavie thường xuyên được bảo mẫu đưa đi du lịch đây đó. Hiện tại, ngóc tỳ cũng đã bắt đầu vào năm học mới. Vừa qua, để chuẩn bị tập sách cho Lavie quay trở lại trường thì cô bảo mẫu cũng tự tay chăm chút, ghi nhãn vở cho cô bé.
Trước đó, bé Lavie đã biết phụ giúp bảo mẫu một số công việc nhà, tự lập chuyện cá nhân. Hai bảo mẫu luôn cố gắng cho bé có cuộc sống chu toàn nhất. “Cô mong mỏi và cố gắng dạy dỗ để con trở thành người tử tế, có lòng tốt vì cô tin sự tử tế sẽ bao bọc con suốt cuộc đời này con nhé. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có được sự bình yên và cô trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh yêu thương và chăm sóc con, chỉ mong con được sống đúng với tuổi thơ của mình” - bảo mẫu tâm sự.
Sau khi Mai Phương ra đi, con gái Lavie được bảo mẫu nuôi nấng. Cuộc sống của nhóc tì được bù đắp bằng tình thương, sự chăm sóc chu toàn của bảo mẫu. Bé Lavie được chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ, chuyện học hành đến rèn luyện tính cách, thói quen tốt. Dù không máu mủ ruột thịt nhưng tình cảm giữa con gái Mai Phương và bảo mẫu khiến khán giả rất xúc động.