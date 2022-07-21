Con gái cố diễn viên Mai Phương giống mẹ như 'đúc', thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ phụ huynh

Kể từ sau khi cố diễn viên Mai Phương qua đời, con gái của cô - bé Lavie được bảo mẫu và các cô nuôi nấng, dành hết tình thương như con gái ruột. Cuộc sống thường ngày của bé vẫn thường xuyên được người chăm sóc cập nhật lên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của bảo mẫu, bé Lavie tuy không thể lớn lên trong vòng tay bố mẹ nhưng vẫn luôn đạt được thành tích tốt trong học tập và được nhà trường tài trợ học phí đến hết cấp 3. Bên cạnh đó, Lavie rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và có tính tự lập, cô bé có thể tự làm việc nhà, nấu ăn và làm bánh.

Bé Lavie nay đã 9 tuổi và có dáng vẻ của một thiếu nữ, cô bé được nhiều khán giả khen xinh đẹp, đáng yêu và nhận xét là ngày càng giống mẹ. Thời gian gần đây, bé còn thử sức với vai trò người mẫu khi chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang của người quen.

Bé Lavie chụp ảnh cho một nhãn hàng thời trang của người quen - Ảnh: Facebook Mi Chou

Con gái cố diễn viên Mai Phương sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật của mình - Ảnh: Internet

Không những vậy, Lavie còn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật của mình sớm, cô bé rất dạn dĩ trước máy quay. Bảo mẫu còn ghi danh cho bé theo học một số môn năng khiếu như đàn, nhảy hiện đại,... để cô bé có thể tìm được thứ mà bản thân thích nhất.

Không lâu trước đây, bảo mẫu của Lavie từng chia sẻ về tâm nguyện của bản thân nếu mai sau không thể ở cạnh bé nữa vì nhiều lý do khác nhau: "Chỉ cần em chăm chỉ học cho thật tốt thì cô cũng sẽ nỗ lực để chúng ta có thật nhiều chuyến đi cùng nhau em nhé. Cô biết sau này chúng ta có thể không đồng hành cùng nhau nhưng cô và em bé sẽ có thật nhiều kỉ niệm vui và đẹp như mẹ đã từng làm như thế với em".

Bảo mẫu đã thay Mai Phương chăm sóc cho Lavie rất tận tình - Ảnh: Internet

Cha ruột của Lavie - nam diễn viên/ca sĩ Phùng Ngọc Huy hiện đang định cư tại Mỹ. Anh cũng từng bày tỏ ý định sẽ đưa con sang ở bên cạnh mình để tiện chăm sóc nhưng lại gặp khó khăn vì tình hình dịch bệnh Covid-19.

"Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ.

Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hàng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó." - Phùng Ngọc Huy chia sẻ trong một chương trình hải ngoại.