Chồng cũ cố diễn viên Mai Phương: Chưa đoàn tụ được với con gái, xứng đôi bên cạnh 'tình tin đồn'

Phùng Ngọc Huy hiện đang định cư bên Mỹ và có khoảng thời gian mặn nồng bên 'tình tin đồn', được biết anh vẫn chưa được đoàn tụ cùng con gái.

Phùng Ngọc Huy từng là một ca sĩ, diễn viên tài năng của làng giải trí Việt. Anh chàng còn nhận được nhiều sự chú ý khi từng có cuộc hôn nhân với cố diễn viên Mai Phương và cả 2 có một cô con gái chung. Hiện tại, nam ca sĩ thường vướng tin đồn hẹn hò với Đan Kim, cặp đôi khá thoải mái khi xuất hiện cùng nhau. Phùng Ngọc Huy từng là một ca sĩ, diễn viên tài năng của làng giải trí Việt - Ảnh: Internet Trên trang Facebook cá nhân, Đan Kim - "người yêu tin đồn" của Phùng Ngọc Huy đã đăng tải loạt ảnh thân thiết của cả 2. Cặp đôi cùng tham dự lễ ra mắt bộ phim với nhiều sao Việt ở Mỹ. Có thể thấy, Phùng Ngọc Huy và "tình tin đồn" vui vẻ chụp ảnh tình tứ, thân mật bên nhau. Họ được khán giả nhận xét là khá xứng đôi vừa lứa khi đứng cạnh nhau, thậm chí có người còn khuyên cả 2 nên sớm về chung một nhà.

Đan Kim - "người yêu tin đồn" của Phùng Ngọc Huy đã đăng tải loạt ảnh thân thiết của cả 2 - Ảnh minh họa: Internet Rời Việt Nam sang Mỹ định cư khi khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nam diễn viên Cổng mặt trời khiến nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp cảm thấy tiếc nuối cho những gì anh đạt được tại quê nhà. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang cố gắng xây dựng cuộc sống tươi đẹp ở chân trời mới.

Anh còn thường xuyên thân thiết bên "người yêu tin đồn" Đan Kim - Ảnh: Internet Được biết, Phùng Ngọc Huy đã sang Mỹ định cư được 8 năm. Ban đầu, nam ca sĩ gặp nhiều khó khăn khi lập nghiệp ở xứ người. Phùng Ngọc Huy từng gây chú ý khi chia sẻ bản thân có thêm “nghề tay trái” livestream bán hàng, một công việc cần nhiều sự hoạt ngôn dù anh được biết đến như một người hiền lành, ít nói. Nam ca sĩ dành riêng một căn phòng để bán hàng và trưng bày gần 200 món ăn vặt. Anh cũng thường xuyên hát tặng khán giả nên ngày càng có nhiều khách.

Nam diễn viên cũng tâm sự rằng bản thân cảm thấy ngại khi lần đầu bán hàng nhưng sau đó được mọi người ủng hộ nên quyết định đầu tư dàn âm thanh và cho biết bản thân chủ yếu hát phục vụ khán giả hơn là bán hàng. Phùng Ngọc Huy từng gây chú ý khi chia sẻ bản thân có thêm “nghề tay trái” livestream bán hàng - Ảnh: Internet Ít ai biết thời gian đầu khi thay đổi môi trường sống, Phùng Ngọc Huy phải ở nhà thuê, đạp xe đạp bán mỹ phẩm mỗi ngày. Bên cạnh đó, anh đăng ký học thêm ngôn ngữ, văn hóa, dù có nhiều khó khăn nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Tuy nhiên hiện tại, kinh tế của anh cũng đã ổn định nhờ vào công việc bán hàng online. Tại xứ cờ hoa, Phùng Ngọc Huy kinh doanh online gần 200 món ăn vặt khác nhau. Vào những ngày cuối tuần, nam ca sĩ cũng nhận lời đi biểu diễn âm nhạc để kiếm thêm thu nhập. Khi tài chính đã vững chắc, Phùng Ngọc Huy có dự định đón bé Lavie (con gái chung của anh và cố diễn viên Mai Phương) sang Mỹ. Nam ca sĩ chia sẻ: "Hi vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó". Con gái Phùng Ngọc Huy có nhan sắc rất đáng yêu, xinh đẹp - Ảnh: Internet Có thể thấy sau khoảng thời gian khó khăn, Phùng Ngọc Huy vực dậy kinh tế của mình nhờ vào việc bán hàng online. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên thân thiết bên "người yêu tin đồn" Đan Kim. Giữa những bàn tán, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Bảo mẫu tiết lộ 'ẩn ý' chuyện con gái Mai Phương sắp đoàn tụ cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy? Những hình ảnh xinh xắn của con gái cố diễn viên Mai Phương trong ngày tổng kết năm học đã nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

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