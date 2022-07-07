Chồng cũ cố diễn viên Mai Phương: Chưa đoàn tụ được với con gái, xứng đôi bên cạnh 'tình tin đồn'

Hậu trường 07/07/2022 21:36

Phùng Ngọc Huy hiện đang định cư bên Mỹ và có khoảng thời gian mặn nồng bên 'tình tin đồn', được biết anh vẫn chưa được đoàn tụ cùng con gái.

Phùng Ngọc Huy từng là một ca sĩ, diễn viên tài năng của làng giải trí Việt. Anh chàng còn nhận được nhiều sự chú ý khi từng có cuộc hôn nhân với cố diễn viên Mai Phương và cả 2 có một cô con gái chung. Hiện tại, nam ca sĩ thường vướng tin đồn hẹn hò với Đan Kim, cặp đôi khá thoải mái khi xuất hiện cùng nhau.

Chồng cũ cố diễn viên Mai Phương: Chưa đoàn tụ được với con gái, xứng đôi bên cạnh 'tình tin đồn' - Ảnh 1
Phùng Ngọc Huy từng là một ca sĩ, diễn viên tài năng của làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, Đan Kim - "người yêu tin đồn" của Phùng Ngọc Huy đã đăng tải loạt ảnh thân thiết của cả 2. Cặp đôi cùng tham dự lễ ra mắt bộ phim với nhiều sao Việt ở Mỹ. Có thể thấy, Phùng Ngọc Huy và "tình tin đồn" vui vẻ chụp ảnh tình tứ, thân mật bên nhau. Họ được khán giả nhận xét là khá xứng đôi vừa lứa khi đứng cạnh nhau, thậm chí có người còn khuyên cả 2 nên sớm về chung một nhà.

Chồng cũ cố diễn viên Mai Phương: Chưa đoàn tụ được với con gái, xứng đôi bên cạnh 'tình tin đồn' - Ảnh 2
Đan Kim - "người yêu tin đồn" của Phùng Ngọc Huy đã đăng tải loạt ảnh thân thiết của cả 2 - Ảnh minh họa: Internet

Rời Việt Nam sang Mỹ định cư khi khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nam diễn viên Cổng mặt trời khiến nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp cảm thấy tiếc nuối cho những gì anh đạt được tại quê nhà. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang cố gắng xây dựng cuộc sống tươi đẹp ở chân trời mới.

Chồng cũ cố diễn viên Mai Phương: Chưa đoàn tụ được với con gái, xứng đôi bên cạnh 'tình tin đồn' - Ảnh 3
 
Chồng cũ cố diễn viên Mai Phương: Chưa đoàn tụ được với con gái, xứng đôi bên cạnh 'tình tin đồn' - Ảnh 4
Anh còn thường xuyên thân thiết bên "người yêu tin đồn" Đan Kim - Ảnh: Internet

Được biết, Phùng Ngọc Huy đã sang Mỹ định cư được 8 năm. Ban đầu, nam ca sĩ gặp nhiều khó khăn khi lập nghiệp ở xứ người. Phùng Ngọc Huy từng gây chú ý khi chia sẻ bản thân có thêm “nghề tay trái” livestream bán hàng, một công việc cần nhiều sự hoạt ngôn dù anh được biết đến như một người hiền lành, ít nói. Nam ca sĩ dành riêng một căn phòng để bán hàng và trưng bày gần 200 món ăn vặt. Anh cũng thường xuyên hát tặng khán giả nên ngày càng có nhiều khách.

Nam diễn viên cũng tâm sự rằng bản thân cảm thấy ngại khi lần đầu bán hàng nhưng sau đó được mọi người ủng hộ nên quyết định đầu tư dàn âm thanh và cho biết bản thân chủ yếu hát phục vụ khán giả hơn là bán hàng.

Chồng cũ cố diễn viên Mai Phương: Chưa đoàn tụ được với con gái, xứng đôi bên cạnh 'tình tin đồn' - Ảnh 5
Phùng Ngọc Huy từng gây chú ý khi chia sẻ bản thân có thêm “nghề tay trái” livestream bán hàng - Ảnh: Internet

Ít ai biết thời gian đầu khi thay đổi môi trường sống, Phùng Ngọc Huy phải ở nhà thuê, đạp xe đạp bán mỹ phẩm mỗi ngày. Bên cạnh đó, anh đăng ký học thêm ngôn ngữ, văn hóa, dù có nhiều khó khăn nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Tuy nhiên hiện tại, kinh tế của anh cũng đã ổn định nhờ vào công việc bán hàng online. Tại xứ cờ hoa, Phùng Ngọc Huy kinh doanh online gần 200 món ăn vặt khác nhau. Vào những ngày cuối tuần, nam ca sĩ cũng nhận lời đi biểu diễn âm nhạc để kiếm thêm thu nhập.

Khi tài chính đã vững chắc, Phùng Ngọc Huy có dự định đón bé Lavie (con gái chung của anh và cố diễn viên Mai Phương) sang Mỹ. Nam ca sĩ chia sẻ: "Hi vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó".

Chồng cũ cố diễn viên Mai Phương: Chưa đoàn tụ được với con gái, xứng đôi bên cạnh 'tình tin đồn' - Ảnh 6
Con gái Phùng Ngọc Huy có nhan sắc rất đáng yêu, xinh đẹp - Ảnh: Internet

Có thể thấy sau khoảng thời gian khó khăn, Phùng Ngọc Huy vực dậy kinh tế của mình nhờ vào việc bán hàng online. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên thân thiết bên "người yêu tin đồn" Đan Kim. Giữa những bàn tán, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Bảo mẫu tiết lộ 'ẩn ý' chuyện con gái Mai Phương sắp đoàn tụ cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy?

Bảo mẫu tiết lộ 'ẩn ý' chuyện con gái Mai Phương sắp đoàn tụ cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy?

Những hình ảnh xinh xắn của con gái cố diễn viên Mai Phương trong ngày tổng kết năm học đã nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Ngọc Huy con gái Phùng Ngọc Huy tình tin đồn

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 52 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 56 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An