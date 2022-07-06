Con gái Mai Phương 'lăn xả' hết mình vào những ngày hè, ngày càng giống mẹ và có nhiều đức tính đáng khen

Gần đây, những khoảnh khắc đáng yêu của con gái cố diễn viên Mai Phương nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân bảo mẫu của con giá cố diễn viên Mai Phương - bé Lavie đã đăng tải hình ảnh đưa nhóc tỳ đi chơi trong kì nghỉ hè. Đặc biệt, nhóc tỳ luôn được tham gia nhiều hoạt động như đi du lịch, xem kịch hay chơi đùa tại công viên nước xua tan những căng thẳng của việc học cũng như giải tỏa cơn nóng hè oi bức. Qua vài khoảnh khắc trên cũng đủ hiểu tình cảm mà bảo mẫu dành cho bé Lavie lớn đến nhường nào. Nhìn khoảnh khắc con gái cố diễn viên Mai Phương vui vẻ, đùa vui cùng các bạn khiến người hâm mộ an tâm phần nào. Nhờ có sự chăm sóc của bảo mẫu nên con gái Mai Phương có được một điều kiện phát triển tốt nhất kể từ khi cố diễn viên qua đời.

Bé Lavie được trải nghiệm việc cào nghêu - Ảnh: FBNV Nhóc tỳ tập tành làm bánh - Ảnh: FBNV Con gái Mai Phương luôn được các bảo mẫu dành những điều tốt đẹp nhất - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, bảo mẫu của bé Lavie cũng từng tiết lộ, mặc dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng Lavie rất chăm ngoan và hiểu chuyện. Có thể thấy, cô bé lớn hơn trông thấy và được nhận xét như bản sao của mẹ với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Mặc dù không có mẹ sánh bên, nhưng với sự chăm sốc của các bảo mẫu, con gái Mai Phương có chặng đường khôn lớn bình yên, ngập tràn tiếng cười, niềm vui. Chính vì vậy, trải qua những câu chuyện không hay từ biến cố gia đình, người thân, bé Lavie ngày càng trở nên mạnh mẽ, luôn giữ nụ cười trên môi.

Cô bảo mẫu là người chăm sóc, người bạn thân thiết nhất của bé Lavie - Ảnh: FBNV Hiện tại, bé Lavie vẫn đang sống ở Việt Nam cùng bảo mẫu, chờ ngày cha ruột đón sang Mỹ đoàn tụ. Phùng Ngọc Huy từng tiết lộ hiện anh đang lo chi phí chăm sóc bé Lavie và mong được về Việt Nam đón con gái trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, thời gian tới, thay vì định cư ở Việt Nam, con gái Mai Phương sẽ phải theo bố sang Mỹ. Điều này hoàn toàn có lợi cho Lavie nhưng cũng là một điều đáng buồn cho người bảo mẫu đã gắn bó với cô bé từ thuở nhỏ.

Loạt ảnh nghỉ hè của con gái Mai Phương: Bé Lavie càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này Kể từ ngày vắng bóng cố nghệ sĩ Mai Phương, những câu chuyện xung quanh cuộc sống bé Lavie luôn nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía công chúng.

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