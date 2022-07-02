Loạt ảnh nghỉ hè của con gái Mai Phương: Bé Lavie càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này

Hậu trường 02/07/2022 18:45

Kể từ ngày vắng bóng cố nghệ sĩ Mai Phương, những câu chuyện xung quanh cuộc sống bé Lavie luôn nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía công chúng.

Kể từ khi cố nghệ sĩ Mai Phương qua đời, bé Lavie luôn được hai bảo mẫu chăm sóc tận tình. Đồng thời, những câu chuyện xung quanh cuộc sống của con gái Mai Phương cũng nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía công chúng.

Hiện tại, bé Lavie đã có cuộc sống vui vẻ, thoải mái và nhiều tình yêu thương. Không chỉ được các cô đầu tư cho việc học, nhóc tỳ còn tích cực tham gia nhiều bộ môn năng khiếu trong dịp hè và được đến khu vui chơi trong dịp cuối tuần. Cụ thể, vào mỗi dịp cuối tuần, cô bé đều được tham gia nhiều hoạt động như đi du lịch, xem kịch hay chơi đùa tại công viên nước xua tan những căng thẳng của việc học cũng như giải tỏa cơn nóng hè oi bức.

Loạt ảnh nghỉ hè của con gái Mai Phương: Bé Lavie càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này - Ảnh 1Loạt ảnh nghỉ hè của con gái Mai Phương: Bé Lavie càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này - Ảnh 2Loạt ảnh nghỉ hè của con gái Mai Phương: Bé Lavie càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này - Ảnh 3Loạt ảnh nghỉ hè của con gái Mai Phương: Bé Lavie càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này - Ảnh 4
Bé Lavie chơi đùa thoải mái trong những ngày hè - Ảnh: FBNV

Có thể thấy thông qua chia sẻ trên trang cá nhân, hai cô bảo mẫu luôn cố gắng cho con gái Mai Phương có chặng đường khôn lớn bình yên, ngập tràn tiếng cười, niềm vui. Mặc dù thiếu vắng tình cảm gia đình nhưng bé Lavie rất hạnh phúc, được hai cô bảo mẫu chăm sóc ân cần và nhận nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp ba mẹ. Được chiều chuộng, hỗ trợ hết mình trong việc học và cuộc sống con gái Mai Phương rất ngoan ngoãn, chăm học và có tính tự lập.

Đáng chú ý là ngoài gương mặt xinh xắn, nhiều người còn nhớ đến nữ diễn viên quá cố khi Lavie thừa hưởng tất cả những nét của mẹ.

Loạt ảnh nghỉ hè của con gái Mai Phương: Bé Lavie càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này - Ảnh 5
Bé Lavie ngày càng khôn lớn, dịu dàng và dễ thương - Ảnh: FBNV

Hiện tại, bé Lavie vẫn đang sống ở Việt Nam cùng bảo mẫu, chờ ngày cha ruột đón sang Mỹ đoàn tụ. Dù xa bố nhưng con gái của nữ diễn viên vẫn được bảo mẫu chăm sóc. 

Phùng Ngọc Huy tiết lộ hiện anh đang lo chi phí chăm sóc bé Lavie và mong được về Việt Nam đón con gái trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, thời gian tới, thay vì định cư ở Việt Nam, con gái Mai Phương sẽ phải theo bố sang Mỹ. Điều này hoàn toàn có lợi cho Lavie nhưng cũng là một điều đáng buồn cho người bảo mẫu đã gắn bó với cô bé từ thuở nhỏ.

Bé Lavie gây choáng khi uốn tóc xoăn như thiếu nữ, gợi nhớ hình ảnh đằm thắm từ mẹ Mai Phương

Bé Lavie gây choáng khi uốn tóc xoăn như thiếu nữ, gợi nhớ hình ảnh đằm thắm từ mẹ Mai Phương

Ngắm ảnh mới của Lavie, nhiều người nhận xét càng lớn cô bé càng có ngoại hình giống mẹ Mai Phương.

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