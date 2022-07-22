Ở tuổi lên 9, con gái cố diễn viên Mai Phương ngày càng tự lập, biết nấu ăn, bộc lộ nhiều năng khiếu

Đã hơn 2 năm kể từ ngày nữ diễn viên Mộng Phù Du mất, con gái của cô giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Nhờ được 2 cô bảo mẫu và bạn thân của mẹ nuôi nấng, chăm bẵm như con gái ruột mà Lavie lớn phổng phao, gương mặt như "bản sao" của Mai Phương .

Không còn e dè và nhút nhát như còn bé, con gái Mai Phương ngày càng tự tin và dạn dĩ hơn. Lên 9 tuổi, bé Lavie xinh xắn, đáng yêu và được nhận xét là ngày một giống mẹ.

Con gái Mai Phương đang tận hưởng kì nghỉ hè sau khi đạt thành tích tốt trong năm học vừa qua. Theo chia sẻ từ bảo mẫu thì cô bé rất chăm ngoan, thông minh, luôn đạt thành tích học tập tốt. Không chỉ nhiều năm nhận bằng khen học sinh giỏi, Lavie còn là cô bé có tính tự lập, dù còn nhỏ nhưng có thể tự làm việc nhà, nấu ăn, làm bánh,...

Bảo mẫu lo lắng cho con gái Mai Phương chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Các cô đã chăm sóc bé từ năm 2 tuổi. Nhận thấy đam mê nghệ thuật và năng khiếu của em, hai chị bảo mẫu còn đăng ký một số môn năng khiếu như đàn, nhảy hiện đại để cô bé được phát triển toàn diện cũng như tìm ra được đam mê lớn nhất của mình. Quả thực "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", Lavie thừa hưởng máu nghệ thuật từ bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng.

Lavie thừa hưởng máu nghệ thuật từ bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: Internet

Bé Lavie cũng rất ngoan ngoãn, quấn quýt bảo mẫu, thân thiết như ruột thịt. Ngoài ra cô bé còn được những người thân cận của Mai Phương chăm sóc, theo sát tình hình. Con gái Mai Phương hưởng trọn tình thương yêu, chăm sóc của gia đình bảo mẫu và đồng nghiệp của mẹ. Bé Lavie dạn dĩ, thông minh và hiểu chuyện là điều người thân, khán giả tự hào, yêu mến.

Bé Lavie cũng rất ngoan ngoãn, quấn quýt bảo mẫu, thân thiết như ruột thịt - Ảnh: Internet

Phùng Ngọc Huy nhiều lần bày tỏ ý định đón con sang Mỹ để tiện chăm sóc. Anh từng chia sẻ: "Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hi vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó".

Phùng Ngọc Huy nhiều lần bày tỏ ý định đón con sang Mỹ để tiện chăm sóc - Ảnh: Internet

Dù chưa được gần bố nhưng may mắn là Lavie luôn có hai cô bảo mẫu bên cạnh yêu thương, bù đắp tình cảm cho em: "Chỉ cần em chăm chỉ học cho thật tốt thì cô cũng sẽ nỗ lực để chúng ta có thật nhiều chuyến đi cùng nhau em nhé. Cô biết sau này chúng ta có thể không đồng hành cùng nhau nhưng cô và em bé sẽ có thật nhiều kỉ niệm vui và đẹp như mẹ đã từng làm như thế với em".