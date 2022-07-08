'Tình tin đồn' lần đầu lên tiếng phân trần về mối quan hệ hiện tại với Phùng Ngọc Huy gây ngỡ ngàng!

Hậu trường 08/07/2022 16:00

Sau loạt đồn đoán đang hẹn hò với Phùng Ngọc Huy, Đan Kim đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ hiện tại của cả hai nhận nhiều sự quan tâm.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vì bạo bệnh, cái tên Phùng Ngọc Huy bất ngờ bị dân tình nhắc đến rất nhiều. Bởi trước đó, cặp đôi từng có một mối tình khá đẹp và có chung 1 cô con gái nhỏ tên Lavie. Được biết, hiện tại, Phùng Ngọc Huy cũng đang cố gắng hoàn tất thủ tục và nỗ lực kiếm tiền để đón Lavie sang Mỹ chăm sóc.

'Tình tin đồn' lần đầu lên tiếng phân trần về mối quan hệ hiện tại với Phùng Ngọc Huy gây ngỡ ngàng! - Ảnh 1
Phùng Ngọc Huy và Mai Phương có chung một cô con gái đặt tên là Lavie - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Phùng Ngọc huy còn được quan tâm nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nam diễn viên vướng tin đồn hẹn hò với Đan Kim khi liên tục xuất hiện tình tứ bên nhau. Mới đây nhất, Đan Kim còn chia sẻ loạt ảnh đi tham dự ra mắt phim cùng Phùng Ngọc Huy. Đáng chú ý, khán giả đổ dồn sự tập trung vào những bức ảnh cả 2 thân mật, tình tứ.

'Tình tin đồn' lần đầu lên tiếng phân trần về mối quan hệ hiện tại với Phùng Ngọc Huy gây ngỡ ngàng! - Ảnh 2
Nam diễn viên vướng tin đồn hẹn hò với Đan Kim khi liên tục xuất hiện tình tứ bên nhau - Ảnh: Internet

Không chỉ thế, người hâm mộ còn để lại bình luận khen ngợi Phùng Ngọc Huy và Đan Kim rất đẹp đôi, thậm chí bày tỏ sự mong đợi cả 2 sớm về chung một nhà. Tuy nhiên, bất ngờ thay, trước những lời "đẩy thuyền" của người hâm mộ, Đan Kim lên tiếng phân trần về mối quan hệ hiện tại của cả hai: “Dạ kiếp này hứa hẹn rồi chị... Là bạn tri kỷ thôi... Lấy nhau về đau đầu”.

'Tình tin đồn' lần đầu lên tiếng phân trần về mối quan hệ hiện tại với Phùng Ngọc Huy gây ngỡ ngàng! - Ảnh 3
Đan Kim cho biết, cả 2 chỉ là bạn tri kỉ chứ không có quan hệ yêu đương - Ảnh: Internet

Từ lời đính chính của Đan Kim, khán giả tỏ ra không khỏi tiếc nuối vì những tưởng cả hai sẽ có kết quả đẹp sau thời gian gắn bó. Một số người hâm mộ vẫn mong mỏi, “đẩy thuyền” cho cặp đôi vì quá xứng đôi vừa lứa.

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