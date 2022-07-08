'Tình tin đồn' lần đầu lên tiếng phân trần về mối quan hệ hiện tại với Phùng Ngọc Huy gây ngỡ ngàng!

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vì bạo bệnh, cái tên Phùng Ngọc Huy bất ngờ bị dân tình nhắc đến rất nhiều. Bởi trước đó, cặp đôi từng có một mối tình khá đẹp và có chung 1 cô con gái nhỏ tên Lavie. Được biết, hiện tại, Phùng Ngọc Huy cũng đang cố gắng hoàn tất thủ tục và nỗ lực kiếm tiền để đón Lavie sang Mỹ chăm sóc.

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương có chung một cô con gái đặt tên là Lavie - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Phùng Ngọc huy còn được quan tâm nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nam diễn viên vướng tin đồn hẹn hò với Đan Kim khi liên tục xuất hiện tình tứ bên nhau. Mới đây nhất, Đan Kim còn chia sẻ loạt ảnh đi tham dự ra mắt phim cùng Phùng Ngọc Huy. Đáng chú ý, khán giả đổ dồn sự tập trung vào những bức ảnh cả 2 thân mật, tình tứ.