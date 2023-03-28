Hoa hậu Tiểu Vy tung loạt ảnh mới khiến cư dân mạng "điêu đứng" vì nhan sắc siêu đỉnh

Dù đã đăng quang gần 5 năm, nhan sắc của Hoa hậu Tiểu Vy vẫn luôn là điều khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa.

Tiểu Vy sinh năm 2000, quê Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18. Hai tháng sau khi đoạt vương miện, cô thi Miss World, dừng ở Top 30. Hồi tháng 10/2022, người đẹp tốt nghiệp Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Cô làm mẫu trong các show thời trang, đóng TVC quảng cáo, gần đây lấn sân sang điện ảnh qua các dự án "Tử mẫu Thiên linh cái", "Chủ tịch giao hàng"...

Mới đây, khi tung ra loạt ảnh mới, hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng bởi hình ảnh cuốn hút với nhiều phong cách khác nhau.

Từ những ngày đầu đăng quang hoa hậu, Tiểu Vy đã nhận được nhiều lời khen về nhan sắc cũng như ngũ quan tiệm cận "tỉ lệ vàng". Tiểu Vy được đặt cho các danh xưng mỹ miều như "Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam", "Mỹ nhân ngàn năm có một", "Hoa hậu của các hoa hậu"... Tiểu Vy tiếp tục gây ấn tượng bởi khí chất sang trọng, thần thái quyến rũ và nhan sắc kiêu sa. Gần 5 năm qua, những mỹ từ ấy vẫn luôn gắn với tên tuổi của cô. Tiểu Vy cũng không ngừng "càn quét" các đề cử về sắc đẹp, xuất hiện trên bìa hàng loạt tạp chí nổi tiếng trong và ngoài nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-tieu-vy-tung-loat-anh-moi-khien-cu-dan-mang-ieu-ung-vi-nhan-sac-sieu-inh-567186.html