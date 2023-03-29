Ninh Dương Lan Ngọc từ chối chụp ảnh cùng fan nhưng lại được khen tới tấp

Sao Việt 29/03/2023 14:51

Ninh Dương Lan Ngọc đã gặp phải một yêu cầu từ người hâm mộ khiến cô khó xử ở nơi công cộng.

Nhắc đến những nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất nhì làng giải trí hiện tại không thể không nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thành công với hàng loạt vai diễn ăn khách, cuộc sống đời tư của Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhận được sự quan tâm không kém.

Ninh Dương Lan Ngọc từ chối chụp ảnh cùng fan nhưng lại được khen tới tấp - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân, nhân lúc thời gian rảnh trong phòng tập gym, Ninh Dương Lan Ngọc đã có một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ. Trong lúc này, có một bạn fan phát hiện Lan Ngọc và ngỏ ý muốn chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, nữ diễn viên xin phép từ chối vì trang phục thời điểm đó không tiện. "Tại chị mặc đồ gym nên bữa khác nha, bộ đồ chụp kỳ lắm", nữ diễn viên vui vẻ giải thích và khoảnh khắc này được các netizen quay màn hình lại, chia sẻ khắp mạng xã hội nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Ninh Dương Lan Ngọc từ chối chụp ảnh cùng fan nhưng lại được khen tới tấp - Ảnh 2

Mọi người đều khen mỹ nhân 9X có thái độ vui vẻ, dễ gần với người hâm mộ. Dù từ chối chụp ảnh chung nhưng Lan Ngọc vẫn tạo cảm giác thân thiện, không khó chịu.

Dù không ngần ngại từ chối yêu cầu của người hâm mộ trước sự chứng kiến từ nhiều khán giả khi đang phát sóng trực tiếp. nhưng hành động của Ninh Dương Lan Ngọc đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Vì không ít người cho rằng, nữ diễn viên khó có thể tự tin chụp hình cùng người hâm mộ trong diện mạo thiếu chỉn chu, gọn gàng.

Ninh Dương Lan Ngọc từ chối chụp ảnh cùng fan nhưng lại được khen tới tấp - Ảnh 3

Cách đây hơn một năm về trước, Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận bản thân hiếm khi đọc những bình luận tiêu cực về bản thân ở trên mạng xã hội: "Thông thường, tôi sẽ chuẩn bị tâm lý thật kỹ lưỡng trước khi bắt đầu đọc các bình luận về mình. Trong suốt 12 năm tham gia showbiz, trong đó có 7 năm theo nghiệp diễn, Ngọc rút ra kinh nghiệm là sẽ không phiền lòng bởi những điều tiêu cực. Thay vào đó, tôi chỉ tiếp thu những ý kiến tích cực nhất để cuộc sống của mình trở nên thoải mái hơn".

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