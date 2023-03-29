Đêm nhạc bị tẩy chay vì sự xuất hiện của Hiền Hồ

Sao Việt 29/03/2023 16:31

Cộng đồng mạng liên tục phản đối sự xuất hiện của Hiền Hồ tại đêm nhạc này.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về một đêm nhạc có sự xuất hiện của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình. Vẫn như mọi lần, poster của đêm nhạc đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ khán giả khi mời Hiền Hồ - Nữ ca sĩ với lùm xùm suốt một thời gian dài trong showbiz.

Đêm nhạc bị tẩy chay vì sự xuất hiện của Hiền Hồ - Ảnh 1

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng tức giận hơn cả chính là thái độ của BTC đêm nhạc trước sự phản đối của khán giả. Cụ thể, BTC đêm nhạc đã trả lời những bình luận phản đối Hiền Hồ rằng chương trình diễn ra với mục đích đêm tiếng hát của nghệ sĩ đến khán giả chứ không quan tâm chuyện đời tư.

Người này còn khẳng định: "Chúng tôi không book ca sĩ để kể chuyện đời tư, chúng tôi book ca sĩ để hát phục vụ khán giả yêu mến họ". Chia sẻ này của BTC đêm nhạc đã nhận về hàng loạt sự phản đối, tẩy chay từ cộng đồng mạng.

Đêm nhạc bị tẩy chay vì sự xuất hiện của Hiền Hồ - Ảnh 2

Phía BTC đêm nhạc sau đó đã xóa poster chương trình với sự xuất hiện của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình. Tuy nhiên, dân mạng đã nhanh chóng chụp lại nội dung bình luận và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để phản đối BTC đêm nhạc cũng như Hiền Hồ.

Được biết trước đây vào ngày 19/11 năm 2022, ca sĩ Hiền Hồ được trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM mời về biểu diễn trong sự kiện Ngày hội tân sinh viên. Song phút chót, nhà trường quyết định loại bỏ nữ ca sĩ khỏi danh sách khách mời. Đại diện nhà trường từ chối chia sẻ lý do không mời Hiền Hồ. 

 

Đêm nhạc bị tẩy chay vì sự xuất hiện của Hiền Hồ - Ảnh 3

Dù có chất giọng hay, sở hữu khá nhiều ca khúc đình đám, tuy nhiên vì những bê bối đời tư trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Hiền Hồ bị khán giả quay lưng. Nữ ca sĩ người Đắk Lắk bị lộ hàng loạt ảnh tình tứ bên người đàn ông đã có gia đình. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, chỉ trích Hiền Hồ và đề nghị "tẩy chay" giọng ca này.

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Bạn thân Trấn Thành bỗng nhiên trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng sau khi đăng tải những bức ảnh mới nhất.

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