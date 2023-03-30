Hiếm hoi lộ diện với diện mạo "đảo ngói" lạ lẫm, Hoa Hậu Ngọc Châu lại nhận phải lời chê bai từ netizen vì lí do này

Sao Việt 30/03/2023 06:24

Mái tóc mới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu nhận về nhiều khen chê trái chiều.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (HHHVVN) - Ngọc Châu là nàng hậu "tắc kè hoa" tại làng hương sắc Việt khi luôn tích cực làm mới hình ảnh bản thân. Vừa qua, cô đã khiến các fan sắc đẹp nước nhà "đứng ngồi không yên" khi quyết định cắt phăng mái tóc dài ngay trong nhiệm kỳ đương nhiệm. Điều này cũng vô tình gây ra nhiều tranh cãi trái chiều vào thời gian trước song phản ứng của công chúng với hình ảnh hiện tại của mỹ nhân gốc Tây Ninh lại có phần khả quan hơn.

Hiếm hoi lộ diện với diện mạo 'đảo ngói' lạ lẫm, Hoa Hậu Ngọc Châu lại nhận phải lời chê bai từ netizen vì lí do này - Ảnh 1

Hiếm hoi lộ diện với diện mạo 'đảo ngói' lạ lẫm, Hoa Hậu Ngọc Châu lại nhận phải lời chê bai từ netizen vì lí do này - Ảnh 2

Mới đây, cô đã tham gia một sự kiện và chọn style như nữ tổng tài "bá đạo". Cô chọn diện set blazer đen và phối cùng áo quây, đem lại hình ảnh trưởng thành, quyến rũ chứ không hề nhàm chán. Điểm nhấn của tổng thể chính là đôi khuyên tai hình con rắn, giúp nàng hậu có vẻ ngoài ma mị hơn. Mái tóc ngắn uốn xoăn bồng bềnh đã khiến khuôn mặt của Ngọc Châu thêm thon gọn. Theo đó, cô không giữ nếp tóc suôn thẳng như thường ngày mà quyết định uốn phồng để tạo nên sự mới mẻ. Ngoài ra, kết hợp với bộ cánh menswear cá tính, người đẹp sinh năm 1994 lại càng toát lên khí chất girl boss. Với tạo hình mới này, nhiều fan khen ngợi nàng hậu trông sang chảnh nhưng cũng có ý kiến trái chiều nhận xét cô già hơn tuổi.

Hiếm hoi lộ diện với diện mạo 'đảo ngói' lạ lẫm, Hoa Hậu Ngọc Châu lại nhận phải lời chê bai từ netizen vì lí do này - Ảnh 3Hiếm hoi lộ diện với diện mạo 'đảo ngói' lạ lẫm, Hoa Hậu Ngọc Châu lại nhận phải lời chê bai từ netizen vì lí do này - Ảnh 4

Thời gian qua, mỹ nhân quê Tây Ninh liên tục vướng phải những lùm xùm không hay khiến hình ảnh bị mất điểm ít nhiều trong mắt fan. Trong đó, ngoài việc lộ ảnh nghi vấn đụng chạm "dao kéo", Ngọc Châu còn khiến fan thất vọng khi thừa nhận chưa tốt nghiệp đại học.

Đối diện với những thị phi về chuyện đụng chạm "dao kéo", Ngọc Châu giữ im lặng. Riêng chuyện chưa tốt nghiệp đại học, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đại diện trần tình cho nàng Hậu. CEO Bảo Hoàng bộc bạch: "Thời điểm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, thông tin trong hồ sơ của Ngọc Châu hoàn toàn trung thực là trình độ học vấn 12/12, và đang học ngành Công nghệ sinh học, Đại học Tôn Đức Thắng. Hiện Châu chưa tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng.

Trong thời gian Châu thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chúng tôi cũng ghi thông tin về nghề nghiệp của Châu là người mẫu. Khi Châu thi Miss Universe 2022, trong hồ sơ dự thi, chúng tôi để thông tin tương tự. Hoàn toàn không có chuyện khai gian trong hồ sơ học vấn.

Sau khi đăng quang cuộc thi, Châu dành thời gian để tập trung luyện thi Miss Universe 2022, chưa sắp xếp được để hoàn thành một số môn học. Trong thời gian tới, công ty tạo điều kiện, sắp xếp để Châu hoàn thành việc học tại trường".

Hiếm hoi lộ diện với diện mạo 'đảo ngói' lạ lẫm, Hoa Hậu Ngọc Châu lại nhận phải lời chê bai từ netizen vì lí do này - Ảnh 5Hiếm hoi lộ diện với diện mạo 'đảo ngói' lạ lẫm, Hoa Hậu Ngọc Châu lại nhận phải lời chê bai từ netizen vì lí do này - Ảnh 6

Hiện, Ngọc Châu nỗ lực lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ bằng việc chăm chỉ tham gia các hoạt động hướng tới cộng đồng và làm mới diện mạo. Xuất hiện với mái tóc ngắn cũng là một trong những động thái giúp người hâm mộ chú ý đến nàng Hậu này hơn sau những vụ lùm xùm không hay.

Đồng thời, sự chú ý của dân tình lại "va" phải vòng eo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Diện áo quây ngắn, Ngọc Châu đã thành công khoe được vòng 2 săn chắc và cơ bụng "múi sầu riêng" trứ danh. Chỉ vài tuần sau khi để lộ cơ bụng "chảy xệ", Ngọc Châu đã kịp thời lấy lại được vòng eo săn chắc để tiếp tục diện những thiết kế cut-out táo bạo.

Hiếm hoi lộ diện với diện mạo 'đảo ngói' lạ lẫm, Hoa Hậu Ngọc Châu lại nhận phải lời chê bai từ netizen vì lí do này - Ảnh 7Hiếm hoi lộ diện với diện mạo 'đảo ngói' lạ lẫm, Hoa Hậu Ngọc Châu lại nhận phải lời chê bai từ netizen vì lí do này - Ảnh 8

Bên cạnh đó, một vài ý kiến vẫn nghi ngờ rằng vòng eo của Hoa hậu Ngọc Châu là sản phẩm của thẩm mỹ chứ không phải luyện tập tự nhiên. Dù điều này đúng hay sai, fan sắc đẹp đều phải công nhận rằng Ngọc Châu đã lấy lại phong độ sắc vóc rất nhanh chóng. Kiểu tóc mới cũng nâng tầm nhan sắc của nàng hậu hơn rất nhiều và khán giả hy vọng được xem cô phối những bộ đầm lộng lẫy trong kiểu tóc này.

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Từ khóa:   hoa hậu Ngọc Châu sao Việt Hoa hậu Việt

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