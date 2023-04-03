Châu Bùi khoe ảnh check-in phòng thu Binz, lộ rõ bằng chứng ở chung nhà

Sao Việt 03/04/2023 09:40

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Châu Bùi và Binz ngày càng mạnh dạn chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là để lộ nhiều hint sống chung với nhau.

Vào tối ngày 2/4, trên trang Instagram cá nhân, Châu Bùi đã đăng tải loạt ảnh mới và thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Nàng fashionista ghi điểm với hình ảnh cá tính. Dù diện đồ khá đơn giản, thế nhưng cách tạo dáng cùng thần thái xịn xò cũng đã giúp Châu Bùi thêm phần thu hút.

Châu Bùi khoe ảnh check-in phòng thu Binz, lộ rõ bằng chứng ở chung nhà - Ảnh 1

Châu Bùi khoe ảnh check-in phòng thu Binz, lộ rõ bằng chứng ở chung nhà - Ảnh 2

Thông qua nhiều chi tiết trùng khớp, cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra Châu Bùi đang check-in tại căn phòng của Binz. Đây cũng là nơi nam rapper phục vụ cho việc thu âm và sáng tác ra những bản hit đình đám của mình. Đáng chú ý, Châu Bùi cũng gọi nơi đây theo cách rất thân mật là "nhà". Qua đó, nghi vấn sống chung của Binz và Châu Bùi càng có thêm cơ sở.

Cách đây không lâu, Châu Bùi cũng hé lộ cảnh được bạn trai mình gọi dậy vào sáng thứ Hai theo cách khá đặc biệt là gõ mõ đồng. Qua đôi bàn tay đầy những hình xăm, cư dân mạng cũng khẳng định người bạn trai Châu Bùi nhắc đến chính là Binz. Đây chính là 1 trong những động thái khiến dân tình chắc nịch rằng cặp đôi đang sống chung. Thậm chí chàng rapper còn có nhiệm vụ chăm sóc và kêu bạn gái dậy đúng giờ vào mỗi sáng.

Thời gian qua, cả 2 cũng đi du lịch và chia sẻ những hình ảnh đầy ngọt ngào bên nhau khiến dân tình thích thú.

Châu Bùi khoe ảnh check-in phòng thu Binz, lộ rõ bằng chứng ở chung nhà - Ảnh 3Châu Bùi khoe ảnh check-in phòng thu Binz, lộ rõ bằng chứng ở chung nhà - Ảnh 4Châu Bùi khoe ảnh check-in phòng thu Binz, lộ rõ bằng chứng ở chung nhà - Ảnh 5

Nghi vấn Binz và Châu Bùi yêu đương rộ lên từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, cả một khoảng thời gian dài sau đó, cặp đôi không có động thái công khai rõ ràng về mối quan hệ của mình. Cho đến cuối năm 2022, khi diễn ra KOSMIK Live Concert, Binz mới có hành động công khai tình cảm với Châu Bùi thông qua tiết mục đàn hát cùng khoảnh khắc chiếu hình ảnh của nữ fashionista trên sân khấu. 

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