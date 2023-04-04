Sau drama khóc lóc, "lệ tổ" Trấn Thành thành tâm cầu mong bình yên

Sao Việt 04/04/2023 10:43

Trấn Thành có chia sẻ gây chú ý sau ồn ào bị chỉ trích về phát ngôn gây tranh cãi.

Trấn Thành là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua sau lùm xùm về màn khóc lóc.

Sau drama khóc lóc, 'lệ tổ' Trấn Thành thành tâm cầu mong bình yên - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân Trấn Thành đăng tải dòng trạng thái với những câu thơ do anh viết: "Xập xình rời ga tàu lăn bánh. Mang trên mình cả gánh yêu thương. Gửi người em gái hậu phương. Hãy bình yên nhé con đường vẫn xanh".

Sau drama khóc lóc, 'lệ tổ' Trấn Thành thành tâm cầu mong bình yên - Ảnh 2

Có thể thấy, Trấn Thành đang mượn thơ để bày tỏ mong muốn được bình yên sau những sóng gió. Bài chia sẻ trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như: 

- Ai cũng có cảm xúc riêng, tiếng nói riêng. Dù ai nói gì nhưng vẫn luôn hâm mộ tài năng của anh. Tuy nhiên, anh nên tiết chế cảm xúc một chút thì tốt hơn.

- Vẫn bình yên nhé con đường vẫn xanh.

- Đọc thơ mà mình thấy xúc động muốn khóc quá. Bão tố nào rồi cũng qua, chúc anh bình yên.

Sau drama khóc lóc, 'lệ tổ' Trấn Thành thành tâm cầu mong bình yên - Ảnh 3

Ồn ào xoay quanh phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của MC Trấn Thành vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý từ dư luận những ngày qua. Nhiều nghệ sĩ Việt đã thẳng thắn chia sẻ trên mạng xã hội quan điểm cá nhân về vụ việc. Và đa phần ý kiến đều không đứng ở phía MC Trấn Thành. 

Vào ngày 21/3, diễn viên Trấn Thành là khách mời trong buổi công bố thông tin phim điện ảnh về cuộc đời, sự nghiệp Đàm Vĩnh Hưng. Trấn Thành cho biết nể phục đàn anh với sự nhiệt huyết, hết mình làm nghề, duy trì tên tuổi hơn 20 năm qua. Diễn viên thắc mắc liệu trong phim, Đàm Vĩnh Hưng có dám đề cập khuyết điểm của bản thân bên cạnh những gì đạt được.

Sau drama khóc lóc, 'lệ tổ' Trấn Thành thành tâm cầu mong bình yên - Ảnh 4

Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Tôi nhiều khuyết điểm như xấu tính, cộc cằn nhưng tôi che giấu tất cả sau lớp áo nghệ sĩ. Trong phim này, khán giả sẽ thấy góc khuất của Đàm Vĩnh Hưng". Nghe trả lời của đàn anh, Trấn Thành bật khóc, nói: "Nhiều khi đời nghệ sĩ khó nuốt lắm. Người nào nếm trải bốn chữ 'hào quang rực rỡ' thì mới biết là cái gì".

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