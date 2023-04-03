Hà Kiều Anh áp lực khi ngồi ghế nóng giám khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

Sao Việt 03/04/2023 20:09

Lần thứ 2 đảm nhiệm vai trò trưởng BGK Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, Hà Kiều Anh thừa nhận áp lực khi tìm ra người kế nhiệm Thiên Ân.

 

Đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 1992, Hà Kiều Anh là một trong những hoa hậu chăm chỉ trong các hoạt động nghệ thuật và thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Cô cũng từng đảm nhận vai trò giám khảo của rất nhiều cuộc thi nhan sắc uy tín cấp quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam, Miss Grand Vietnam 2022... Với sự uy tín và kinh nghiệm của mình cô tiếp tục đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Hà Kiều Anh áp lực khi ngồi ghế nóng giám khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Ảnh 1
Lần thứ 2 đảm nhiệm vai trò trưởng BGK Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, Hà Kiều Anh thừa nhận áp lực khi tìm ra người kế nhiệm Thiên Ân.

Chiều 3/4, họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023 diễn ra tại TP.HCM. Lần thứ 2 đảm nhiệm vai trò trưởng BGK, Hà Kiều Anh thừa nhận áp lực khi tìm ra người kế nhiệm Thiên Ân.

Chia sẻ về tiêu chí dành cho một Hoa hậu Việt Nam cũng như áp lực của các Hoa hậu trong thời buổi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.

Hà Kiều Anh cho rằng: "Đối với tôi, sắc đẹp là vô cùng. Miễn cô ấy mang dòng máu Việt Nam, tôi sẽ luôn ủng hộ. Nếu nói vậy sẽ là kì thị chủng tộc. Những người Việt lấy chồng nước ngoài hoặc lấy vợ nước ngoài sinh ra những đứa con lai thì sẽ như thế nào? Với xã hội bây giờ đang hướng đến một tấm lòng nhân ái, hướng đến sự hoà bình, chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng và mở rộng suy nghĩ để tất cả các cô gái miễn mang dòng máu Việt Nam đều có thể đến với cuộc thi. Tôi nghĩ rằng, dù cô ấy có lai hay không lai nhưng cô ấy có lòng yêu nước, biết cống hiến tất cả tinh thần và tình yêu cho dân tộc Việt Nam đều đáng quý".

Hà Kiều Anh áp lực khi ngồi ghế nóng giám khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Ảnh 2
Hà Kiều Anh đã có những chia sẻ về tiêu chí dành cho một Hoa hậu Việt Nam cũng như áp lực của các Hoa hậu trong thời buổi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ

 Hà Kiều Anh cũng đưa ra quan điểm về việc các Hoa hậu sau khi đăng quang đều phẫu thuật thẩm mĩ

"Là một cô gái, nhất là mang danh hiệu cao quý, sau khi đăng quang, ai cũng muốn gìn giữ danh hiệu đó và muốn mãi mãi có được sắc đẹp để mọi người tôn vinh nên mới tìm đến các phương pháp làm đẹp. Đó là điều không nên chê trách. Ai cũng có quyền ước được đẹp hơn. Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Chúng ta có thể lựa chọn đẹp hơn bằng cách này hoặc cách khác. Xã hội bây giờ rất tân tiến, có nhiều cách để duy trì sắc đẹp. Nó có thể là công nghệ laser làm đẹp da hoặc cũng có thể là can thiệp thẩm mĩ vì có chút gì khiếm khuyết trên khuôn mặt. Tôi nghĩ, nét đẹp thuần khiết, thanh cao vẫn là giá trị quan trọng nhất, làm sao vẫn giữ được nét đẹp bên trong tâm hồn cộng với nét đẹp bên ngoài, làm sao để hoà quyện cả hai và trở nên hoàn hảo hơn. Tôi vẫn thường đi chăm sóc sắc đẹp đó thôi. Là một Hoa hậu không thể nào để cho mình xấu được".

Ngoài ra, dàn BGk Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 cũng lộ diện, gồm Hoa hậu Thùy Tiên, siêu mẫu Minh Tú, ca sĩ LONA, diễn viên Diễm My 9x, Hoa hậu Hà Kiều Anh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, NSND Vương Duy Biên, NTK Đỗ Long.

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Sự kiện họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023, còn có sự góp mặt của đương kim Miss Grand International 2022 Isabella Menin. Trước nhiệm kỳ rực rỡ của Thuỳ Tiên, Isabella không áp lực mà có động lực hơn để cống hiến, nỗ lực trên cương vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế. 
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Hoa hậu Thuỳ Tiên gợi cảm trong thiết kế hai dây khoe vai trần quyến rũ. Dù đã kết thúc nhiệm kỳ, Thuỳ Tiên vẫn là hình mẫu cho bà Teresa - Phó chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Quốc tế - tìm ra các hoa hậu trong tương lai. 
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Đương kim Hoa hậu Hoà bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân cho biết cuộc sống cô như bước sang trang mới, với nhiều bài học, trải nghiệm quý giá khi đăng quang hoa hậu
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 Lona Kiều Loan tiếp tục giữ vai trò cầm cân nảy mực trong cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam năm nay. 
 
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Á hậu 1 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu đảm nhiệm vai trò dẫn dắt họp báo cùng MC Thiên Vũ. 
Hà Kiều Anh áp lực khi ngồi ghế nóng giám khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Ảnh 8
Á hậu Mai Ngô dần chiếm tình cảm của người hâm mộ khi tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 với vai trò huấn luyện viên

Từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh hiện là giám khảo của các cuộc thi sắc đẹp, khách mời nhiều sự kiện giải trí lớn tại Việt Nam. Nàng hậu sinh năm 1975 còn được biết đến là nữ doanh nhân, nhà đầu tư bất động sản nhiều năm nay. Hiện tại, Hà Kiều Anh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, quyến rũ với cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân và 4 người con.

Không chỉ nổi tiếng là người đẹp tài sắc vẹn toàn, Hà Kiều Anh còn có cuộc sống viên mãn, sung túc bên người chồng giàu có. Cô cùng gia đình hiện đang sống trong một ngôi biệt thự sang trọng được xây dựng hoành tráng trên diện tích 500 m2 tại thành phố Thủ Đức.

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Hà Kiều Anh hạnh phúc bên ông xã sau 15 năm gắn bó.

Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu một trung tâm thẩm mỹ tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm quận 1, TP.HCM, đồng thời làm chủ một khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu. Căn penthouse triệu đô tại thành phố biển từng là nơi Hà Kiều Anh hẹn hò thư giãn cùng người thân và bạn bè như diễn viên Diễm My, Trương Ngọc Ánh, ca sĩ Hồng Nhung.

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