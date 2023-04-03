Nhan sắc của Hoà Minzy trong hơn 10 năm không 'dao kéo', vượt qua biến cố 'lên hương' ngoạn mục

Sao Việt 03/04/2023 18:40

Bên cạnh chất giọng truyền cảm, tính cách hài hước, khó có thể phủ nhận, diện mạo ngày càng thăng hạng của Hoà Minzy cũng trở thành điểm cộng lớn đối với công chúng.

 

Mới đây, Hoà Minzy bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn tổng hợp lại những bức ảnh hiếm hoi trong quá khứ suốt hơn 10 năm qua. Cột mốc đầu tiên được giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp nhắc đến chính là năm 2012, thời điểm cô chỉ mới 17 tuổi. Hoà Minzy sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương, nụ cười rạng rỡ và chọn lối trang điểm không quá cầu kỳ.

Từng năm trôi qua, Hoà Minzy ở thời điểm hiện tại đã hoàn toàn lột xác ngoạn mục về nhan sắc. Nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh ngày càng đằm thắm, quyến rũ với vóc dáng thon gọn, vòng nào ra vòng nấy. Hoà Minzy cũng tích cực siết cân, giữ dáng và tích cực thay đổi phong cách. Từ hình ảnh cá tính đến dịu dàng, nữ tính đều được nữ ca sĩ thử qua.

Nhan sắc của Hoà Minzy trong hơn 10 năm không 'dao kéo', vượt qua biến cố 'lên hương' ngoạn mục - Ảnh 1
Nhan sắc của Hoà Minzy trong hơn 10 năm không 'dao kéo', vượt qua biến cố 'lên hương' ngoạn mục - Ảnh 2
Nhan sắc của Hoà Minzy trong hơn 10 năm không 'dao kéo', vượt qua biến cố 'lên hương' ngoạn mục - Ảnh 3
Từng năm trôi qua, Hoà Minzy ở thời điểm hiện tại đã hoàn toàn lột xác ngoạn mục về nhan sắc
Nhan sắc của Hoà Minzy trong hơn 10 năm không 'dao kéo', vượt qua biến cố 'lên hương' ngoạn mục - Ảnh 4
Hoà Minzy khẳng định bản thân không can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc.

Nhìn loạt hình ảnh này, ai nấy cũng sẽ nghĩ ngay đến việc Hoà Minzy đụng chạm “dao kéo” để cải thiện nhan sắc. Song, đích thân mẹ bỉm 1 con đã lên tiếng khẳng định: “Là không có phẫu thuật thẩm mỹ nhé cả nhà. Hoà chỉ make up và làm răng thôi haha. Răng cũ cũng có răng khểnh cũng xinh”.

Vào năm 2017, Hòa Minzy công khai hẹn hò với thiếu gia Minh Hải. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ và bạn bè. Tuy nhiên, vào tháng 2/2022, Hòa Minzy thông báo chia tay. "Hiện tại, anh Hải và Hòa đã kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là không hề hối hận", Hòa Minzy chia sẻ.

Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc bé Bo - con chung của cặp đôi. Gần 1 năm sau khi tan vỡ, cuộc sống của giọng ca Bắc Ninh đã có sự thay đổi rõ rệt.

Nhan sắc của Hoà Minzy trong hơn 10 năm không 'dao kéo', vượt qua biến cố 'lên hương' ngoạn mục - Ảnh 5
Nữ ca sĩ còn lần đầu thử sức, tham gia làm MC của chương trình Nhanh Như Chớp Nhí

Nữ ca sĩ hiện tại dành thời gian du lịch khắp nơi và đang có cuộc sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Nhan sắc của mẹ bỉm 1 con cũng được khen ngợi vì ngày càng thăng hạng. Nữ ca sĩ luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp và tươi tắn. Hiện tại, Hòa Minzy vẫn đang độc thân, chưa công khai người yêu mới.

Bên cạnh vai trò là ca sĩ, Hòa Minzy còn thử sức với công việc làm MC của chương trình Nhanh Như Chớp Nhí - đây là bước tiến mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Cô được khán giả khen ngợi vì cách dẫn dắt khéo léo và thông minh. Dù còn thiếu sót nhưng Hòa Minzy đã rất cố gắng và nỗ lực. Ngoài ra, Hòa Minzy còn ngồi ghế Ban giám khảo của Gương Mặt Thân Quen.

Nhan sắc của Hoà Minzy trong hơn 10 năm không 'dao kéo', vượt qua biến cố 'lên hương' ngoạn mục - Ảnh 6
Hoà Minzy tích cực đi diễn, tham gia các chương trình sau khi chia tay

Sáng 9/3, nữ ca sĩ Hoà Minzy khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ hình ảnh xuất hiện bên dàn WAGs xinh đẹp. "Ra Hà Nội có mấy đứa em yêu lắm. Hội cá voi sát thủ" - Hoà Minzy chia sẻ.

Giọng ca Bắc Ninh đã có buổi gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ với diễn viên Bảo Hân và dàn "nóc nhà" của các cầu thủ nổi tiếng hiện nay: Ngô Tố Uyên - vợ Nguyễn Thành Chung , Doãn Hải My - bạn gái của Đoàn Văn Hậu, Mai Hà Trang - vợ Hà Đức Chinh. Có thể thấy giọng ca sinh năm 1995 có mối quan hệ thân thiết với các người đẹp này.

Nhan sắc của Hoà Minzy trong hơn 10 năm không 'dao kéo', vượt qua biến cố 'lên hương' ngoạn mục - Ảnh 7
Hoà Minzy có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ và dàn WAGs
Nhan sắc của Hoà Minzy trong hơn 10 năm không 'dao kéo', vượt qua biến cố 'lên hương' ngoạn mục - Ảnh 8
Họ vẫn gặp gỡ và hội ngộ trong những dịp đặc biệt

Bên cạnh đó, nhan sắc của mẹ bỉm 1 con Hoà Minzy cũng được người hâm mộ đặc biệt quan tâm và khen ngợi. Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng nữ ca sĩ vẫn không hề kém cạnh nhan sắc với dàn WAGs.

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