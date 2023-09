Giữa nghi vấn đụng chạm "dao kéo", Chi Dân lên tiếng công bố "ngày đặc biệt"

Trong lúc cộng đồng mạng đang hoang mang vì gương mặt khác lạ, Chi Dân lại đăng bài thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người.

Chi Dân sinh năm 1989 ở Kiên Giang, nam ca sĩ chủ yếu theo đuổi dòng nhạc pop ballad và rất thành công tại thị trường nhạc Việt thời gian trước. Đặc biệt, Mất trí nhớ là ca khúc đã giúp tên tuổi ca sĩ đến gần hơn với khán giả. Ngoài ra, Chi Dân cũng sở hữu gia tài những bản hit khác như: Điều anh biết, 1234...

Ảnh: Internet

Sau một thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội cũng như các sân khấu lớn, Chi Dân đã đăng tải loạt ảnh mới trên trang Facebook cá nhân cùng dòng trạng thái: "Lâu lâu up ảnh cho đỡ mốc meo".

Khán giả không khỏi bất ngờ trước ngoại hình thay đổi của nam ca sĩ. Cụ thể với làn da trắng hồng cùng lối trang điểm khiến nhiều người hâm mộ nhận xét Chi Dân trông mất hết vẻ nam tính trước đây. Thậm chí có bình luận chỉ ra nam ca sĩ còn có nét giống BB Trần.

Mới đây, trên trang TikTok của mình, Chi Dân đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh nam ca sĩ ngồi cạnh cây đàn piano, ngẫu hứng ngân nga 1 đoạn trong ca khúc mới toanh sẽ sớm được cho ra mắt của mình. Cùng với màn hát hò, Chi Dân cũng đính kèm dòng chú thích: "1 món quà bất ngờ bất ngờ dành cho mọi người vào lúc 20h00 24/3 này nhé.".

Theo đó, ca khúc mới của Chi Dân sẽ chính thức được nam ca sĩ công bố vào lúc 20h00 ngày 24/3. Nghe những giai điệu mà Chi Dân hé lộ, người hâm mộ rất có niềm tin đây sẽ tiếp tục là bản hit tiếp theo trong sự nghiệp của nam ca sĩ khi ca khúc có giai điệu rất bắt tai và dễ nhớ. Đồng thời, Chi Dân cũng đã hé lộ luôn tựa đề của ca khúc lần này chính là I Can't Live Without You.

Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi vì mặc trang phục không phù hợp khi đến thăm sông Nho Quế (Bắc Giang) Sau khi travel blogger Khoai Lang Thang đăng bài viết nêu quan điểm về việc mặc cổ phục của nước khác tại sông Nho Quế - Hà Giang, Thùy Tiên đã gửi lời xin lỗi trong bài đăng của anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-nghi-van-ung-cham-dao-keo-chi-dan-len-tieng-cong-bo-ngay-ac-biet-566351.html