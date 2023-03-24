Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi vì mặc trang phục không phù hợp khi đến thăm sông Nho Quế (Bắc Giang)

Sao Việt 24/03/2023 14:08

Sau khi travel blogger Khoai Lang Thang đăng bài viết nêu quan điểm về việc mặc cổ phục của nước khác tại sông Nho Quế - Hà Giang, Thùy Tiên đã gửi lời xin lỗi trong bài đăng của anh.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả Việt Nam. Nhất là sau khi cô giành chiến thắng tại cuộc thi quốc tế Miss Grand International 2021. Người đẹp sinh năm 1998 luôn thu hút sự chú ý nhờ tính cách thân thiện, hài hước và không ngại "xả thân" trong nhiều hoạt động thiện nguyện.

Đầu năm 2023, Thùy Tiên có dự án từ thiện ở vùng cao Hà Giang. Đây là kế hoạch giữa Thùy Tiên với team châu Phi của Quang Linh Vlog. Mặc dù nam Youtuber gốc Nghệ An không về kịp do bận công việc ở nước ngoài nhưng người anh em Tiến Nguyễn của Quang Linh đã có mặt để cùng đồng hành với ekip của Thùy Tiên.

Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi vì mặc trang phục không phù hợp khi đến thăm sông Nho Quế (Bắc Giang) - Ảnh 1Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi vì mặc trang phục không phù hợp khi đến thăm sông Nho Quế (Bắc Giang) - Ảnh 2

Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi vì mặc trang phục không phù hợp khi đến thăm sông Nho Quế (Bắc Giang) - Ảnh 3

Nhan sắc rạng rỡ của Thùy Tiên trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận sau khi nhiều đoạn clip của "team qua đường" ghi lại cảnh cô đến thăm Hà Giang được chia sẻ. Nhiều người nhận xét Thùy Tiên vẫn lung linh bất chấp camera thường hay để mặt mộc không trang điểm. Không những thế, Thùy Tiên còn khiến khán giả thích thú khi khoe khoảnh khắc nấu trà sữa cho những trẻ em vùng cao. 

Vừa qua, travel blogger nổi tiếng Khoai Lang Thang đã lên tiếng về việc trang phục của các du khách khi chụp hình trên sông Nho Quế không phải là trang phục truyền thống của Việt Nam mà mang hơi hướng của người Mông Cổ. Anh cảm thấy buồn khi một người bạn nước ngoài đã hỏi anh chàng rằng: "Nho Quế có phải của Việt Nam không?". Khoai Lang Thang mong rằng du khách sẽ hạn chế mặc đồ của những nước khác để giữ gìn đúng nghĩa nét đẹp đất nước Việt Nam.

Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi vì mặc trang phục không phù hợp khi đến thăm sông Nho Quế (Bắc Giang) - Ảnh 4
Khoai Lang Thang góp ý khách du lịch hạn chế mặc trang phục của nước khác khi đến sông Nho Quế. 

Là một trong những người mắc sai sót này, trước chia sẻ từ Khoai Lang Thang, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã liên tiếng xin lỗi. Nàng hậu bộc bạch: "Lần đầu đi Hà Giang nên em cũng đã không chú ý tới vấn đề đó ạ, em sẽ chú ý trong những lần tới nhen anh ơi". Lời xin lỗi đến từ nàng Hậu nhận được phản ứng tích cực từ phía blogger Khoai Lang Thang.

 

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